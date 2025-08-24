तुला साप्ताहिक राशिफल : 24 से 30 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 से 30 अगस्त तक का समय…

Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल (24-30 अगस्त, 2025): तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह परिस्थितियों के अनुकूल रहने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि नई संभावनाएं बढ़ेंगी। रिलेशनशिप को हैंडल करते समय,आप पाएंगे कि आपकी अंतरात्मा आपका मार्गदर्शन कर रही है। करियर में, अप्रत्याशित मौकों को लेकर अलर्ट रहें और आर्थिक मामलों को सावधानी से संभालें। स्वास्थ्य के मामले में, आराम को महत्व दें। खुले दिमाग और सकारात्मक रवैये से आप इस सप्ताह सफलतापूर्वक चुनौतियों को पार कर सकते हैं।

लव राशिफल : आप रिलेशनशिप में इगो से जुड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसको समझदारी से हैंडल करने की जरूरत है। मिथुन राशि के पुरुष जातक सहकर्मी से बातचीत के दौरान बहुत सर्त रहें। आप पर आरोप लग सकते हैं। गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। कुछ रिलेशनशिप शादी के मोड़ पर आ सकता है। आपके रिलेशनशिप को पेरेंट्स का अप्रूवल मिल सकता है। पुरुष जातक, जो मैरिड हैं या कमिटेड हैं। नए प्यार में पड़ सकते हैं। इसके आपके वर्तमान रिश्ते पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

करियर राशिफल : ऑफिस पॉलिटिक्स के रूप में परेशानियों होने की संभावना है। इगो के चलते चीजों को गड़बड़ न होने दें। ऑफिस में सीनियर्स से सीरियस डिस्कशन के दौरान सावधान रहें। वह बातचीत के जरिए आपकी क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं। बिजनेसमेन को नए पार्टनर मिलने से खुशी होगी। खासतौर से सप्ताह के शुरुआती दिनों में। व्यापारिक स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए।

आर्थिक राशिफल : आर्थिक मामलों में यह सप्ताह अच्छा नहीं है। आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। इस समय बढ़े स्तर पर निवेश करने से बचें। खासतौर से स्टॉक मार्केट में निवेश न करें। कुछ फीमेल्स नई प्रॉपर्टी खरीदेंगी। वहीं, आपको रिश्तेदारों से आर्थिक दिक्कतों को सुलझाने की जरूरत होगी। बिजनेसमेन को बड़े निवेशों को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। कुछ बिजनेसमेन को प्रमोटर्स से फंड प्राप्त होगा।

स्वास्थ्य राशिफल : इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दें। शरीर के संकेतों पर ध्यान दें और अगर जरूरी हो, तो लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं। रेगुलर एक्सरसाइज करें। हेल्दी डाइठ लें। इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। मेंटल हेल्थ भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए स्ट्रैस मैनेजमेंट एक्टिविटी जैसे योग या मेडिटेशन करें। जिससे तनाव कम हो। ऊर्जावान बने रहने के लिए पर्याप्त आराम करें। हेल्दी लाइफस्टाइल से आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com