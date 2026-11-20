Libra rashifal: भोजन, व्यायाम और नींद का छोटा कार्यक्रम तय करें। शरीर के सामान्य संकेतों को सुनना किसी बड़े संकल्प से ज्यादा व्यावहारिक होगा।

रियर सप्ताह का आरंभ घरेलू सुकून और पुरानी चिंताओं में कमी के एहसास से हो सकता है। चंद्रमा मकर राशि में आपके चौथे भाव में रहेगा। इसलिए परिवार, घर की व्यवस्था, माता पिता और भीतर की शांति पर ध्यान बढ़ेगा। किसी करीबी के साथ बातचीत मन हल्का कर सकती है। बुध आपकी राशि तुला में मार्गी है। इसलिए रुकी बात दोबारा स्पष्ट ढंग से कहने या किसी समझौते को ठीक करने का समय रहेगा। सूर्य भी शुरुआत में आपकी राशि में है, फिर वृश्चिक के दूसरे भाव में जाएगा। इससे खुद की छवि से ध्यान परिवार, बोलचाल और धन के व्यावहारिक सवालों पर आएगा। शुरुआती राहत को संभालें और जरूरी काम टालें नहीं। मध्य में चंद्रमा कुंभ राशि के पांचवें भाव में आएगा और राहु भी यहीं है। बच्चे, पढ़ाई, रचनात्मक काम और किसी नई योजना को लेकर उत्साह बढ़ सकता है। परिवार के किसी युवा सदस्य की कोशिश मन प्रसन्न कर सकती है। सिंह के ग्यारहवें भाव में मंगल, गुरु और केतु मौजूद हैं। इसलिए मित्रों, आय और सामाजिक पहचान से अवसर भी दिखेंगे और जल्दी कुछ पाने की इच्छा भी। किसी अच्छी प्रतिक्रिया को देखकर बहुत बड़ा वादा न करें। जो बात आपके नियंत्रण में है उसे पहले पूरा करें। काम में मिला छोटा भरोसा आगे बढ़ने का रास्ता बना सकता है। अंतिम हिस्से में चंद्रमा मीन राशि के छठे भाव में पहुंचेगा। वहां वक्री शनि पुराने काम, समय और स्वास्थ्य की दिनचर्या की तरफ ध्यान दिलाएगा। सप्ताह के पिछले हिस्से में मिली अच्छी खबर आपको अधिक सक्रिय कर सकती है, पर हर कार्यक्रम में जाना जरूरी नहीं। खेल, पढ़ाई या प्रस्तुति में जुटे लोगों के लिए अभ्यास जरूरी रहेगा। किसी अधूरी जिम्मेदारी को खुशी के कारण टालें नहीं। रिश्तों में भी गर्मजोशी के साथ व्यावहारिक सहयोग रखें। यह सप्ताह कुल मिलाकर सुधार का अवसर दे सकता है, बशर्ते उत्साह दिनचर्या को नुकसान न पहुंचाए।

तुला लव राशिफल इस वीक कैसा है रिश्तों में शुरुआत घर की गर्माहट से होगी। चौथे भाव का चंद्रमा परिवार के साथ समय और मन की बात कहने को महत्व देगा। जीवनसाथी की सामान्य मदद या किसी पुराने मित्र का हाल पूछना अच्छा महसूस करा सकता है। अगर पिछले दिनों दूरी रही है तो साथ भोजन, घर की योजना या छोटा घरेलू काम करने से सहजता बढ़ सकती है। शुक्र कन्या के बारहवें भाव में है। इसलिए निजी समय, आराम और छोटी इच्छाओं को समझना जरूरी होगा। केवल दूसरे को खुश करने के लिए अपनी जरूरतों को पूरी तरह पीछे न रखें। सही संतुलन दोनों के लिए राहत लाएगा। मध्य में पांचवें भाव का चंद्रमा रोमांस और खुली बातचीत को बढ़ा सकता है। अविवाहित लोगों के लिए मित्र मंडली से कोई संवाद रोचक लग सकता है। राहु वहां होने से पहली छाप बहुत प्रभावशाली लगे, तो भी उसे थोड़ा समय दें। प्रेम में उत्साह अच्छा है, मगर जल्द निष्कर्ष से बचें। अंतिम हिस्से में छठे भाव का चंद्रमा छोटे काम और जिम्मेदारी सामने लाएगा। कोई निजी योजना काम के कारण टले तो उसे अनदेखी न मानें। जो साथी आपके समय और परिस्थितियों का सम्मान करता है, उसे आप भी वैसा ही सम्मान दें। वादे छोटे रखें, लेकिन निभाएं।

तुला करियर राशिफल इस वीक कैसा है पढ़ाई में शुरुआती शांति उपयोगी रहेगी। चौथे भाव का चंद्रमा घर का वातावरण ठीक करने, नोट्स व्यवस्थित करने और ध्यान से पढ़ने का संकेत देता है। बुध आपकी राशि में होने से सवाल समझने और अपनी बात रखने की क्षमता में सहारा मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को भी पुराने ईमेल, अधूरे काम और ग्राहक की अपेक्षाओं को साफ करना चाहिए। कोई छोटी प्रस्तुति या बैठक हो तो पहले तथ्य तैयार रखें। अच्छी तैयारी होने पर साधारण काम भी प्रभाव छोड़ सकता है। किसी सहकर्मी की सलाह उपयोगी हो तो उसे अपनाने में संकोच न करें। मध्य में पांचवें भाव का चंद्रमा छात्रों, खिलाड़ियों और रचनात्मक क्षेत्रों के लोगों को अधिक उत्साह दे सकता है। राहु नए तरीके अपनाने की इच्छा बढ़ाएगा, लेकिन अभ्यास का विकल्प नहीं बनेगा। कारोबार में नए ग्राहक, दूर के संपर्क या विस्तार की बातचीत सामने आ सकती है। सिंह के ग्यारहवें भाव का गुरु और मंगल लक्ष्य बड़ा करने के लिए प्रेरित करेंगे। पहले संसाधन और समय तय करें। अंतिम हिस्से में छठे भाव का चंद्रमा और शनि व्यावहारिक काम, प्रतिस्पर्धा और समय सीमा पर लौटाएंगे। काम बढ़े तो प्राथमिकता बनाएं। परिणाम अच्छा रखने के लिए चमकदार विचार के साथ रोज की जिम्मेदारी भी जरूरी है। इस सप्ताह छात्र अपनी क्षमता दिखाने के लिए उत्साहित रहेंगे, लेकिन सीखने की प्रक्रिया को भी उतना ही समय देना चाहिए। केवल अच्छी प्रतिक्रिया मिलने से अभ्यास बंद न करें। रचनात्मक काम करने वालों के लिए मध्य का पांचवां भाव नया विचार दे सकता है। उसे छोटे परीक्षण से शुरू करना बेहतर होगा। नौकरी में यदि नई भूमिका की बात चले तो वर्तमान जिम्मेदारियों से उसका संतुलन देखें। कारोबार में ग्राहक की पहली रुचि और पक्के ऑर्डर में अंतर रखें। बुध आपकी राशि में है, इसलिए आप प्रश्न पूछकर शर्तें साफ कर सकते हैं। सप्ताहांत में हर नई योजना के लिए समय और संसाधन की अलग सूची बनाना उपयोगी रहेगा।

तुला धन राशिफल इस वीक कैसा है शुरुआत में परिवार की ओर से व्यावहारिक सहयोग या घर के खर्च की बेहतर योजना बन सकती है। चौथे भाव का चंद्रमा वाहन, संपत्ति, मरम्मत या घरेलू सुविधा पर सोचने के लिए प्रेरित करेगा। यह चर्चा का अच्छा विषय हो सकता है, लेकिन खरीद का अंतिम फैसला दस्तावेज और बजट देखने के बाद ही लें। सूर्य दूसरे भाव में जाने से आय, बचत और परिवार की अपेक्षाएं अधिक स्पष्ट होंगी। बुध आपकी राशि में है, इसलिए तुलना और बातचीत में लाभ होगा। किसी प्रस्ताव के भावनात्मक पक्ष से अलग उसकी कीमत और किस्त भी जांचें।मध्य में पांचवें और ग्यारहवें भावों की सक्रियता आय के नए अवसर या निवेश के विचार सामने ला सकती है। बाजार में पहले से समझ हो तो भी संभावित नुकसान की सीमा तय करना जरूरी होगा। राहु पांचवें भाव में जल्दी लाभ के आकर्षण को बढ़ा सकता है। सिंह के ग्यारहवें भाव का मंगल खर्च करने या जल्द विस्तार करने के लिए उकसा सकता है। अंतिम हिस्से में छठे भाव का चंद्रमा नियमित भुगतान और पुराने बकाया को महत्व देगा। शनि वहां वक्री है, इसलिए बीमा, सदस्यता या किसी लंबित भुगतान की समीक्षा उपयोगी रहेगी। बचत को अलग करके खर्च तय करेंगे तो आत्मविश्वास अधिक स्थिर रहेगा।

तुला हेल्थ राशिफल इस वीक कैसा है शुरुआत में मानसिक राहत का असर शरीर पर भी अच्छा महसूस हो सकता है। घर का शांत माहौल, प्रिय लोगों की बातचीत और नियमित भोजन आपको स्थिर रखेंगे। चंद्रमा चौथे भाव में होने से आराम की जरूरत महसूस करना स्वाभाविक होगा। स्वास्थ्य ठीक लगे तो भी देर रात तक स्क्रीन देखते रहने की आदत कम करें। हल्की सैर और समय पर पानी पीना उपयोगी होगा। किसी बुजुर्ग की जरूरत में मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी नींद कम करके सब काम उठाना जरूरी नहीं। दिनचर्या को सरल रखने से ऊर्जा बचती है।मध्य में उत्साह बढ़ेगा। पढ़ाई, खेल, यात्रा या सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहने का मन कर सकता है। यहां ध्यान रहे कि जितनी ऊर्जा महसूस हो रही है, उतनी ही ऊर्जा अगले दिन भी चाहिए। अंतिम हिस्से में छठे भाव का चंद्रमा और वक्री शनि नियमित आदतों की कमी सामने ला सकते हैं। यदि बैठकर काम करने से शरीर अकड़ता है तो थोड़ी गतिविधि बढ़ाएं। बहुत सारे कार्यक्रम एक साथ न रखें।