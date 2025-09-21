Libra Weekly Horoscope Tula Rashi ka Sapthaik Rashifal 21- 27 September 2025 future predictions तुला साप्ताहिक राशिफल : 21 से 27 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Libra Weekly Horoscope Tula Rashi ka Sapthaik Rashifal 21- 27 September 2025 future predictions

तुला साप्ताहिक राशिफल : 21 से 27 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से 27 सितंबर तक का समय…

Yogesh Joshi, डॉ. जे.एन. पांडेय, Sun, 21 Sep 2025 06:07 AM
तुला साप्ताहिक राशिफल : 21 से 27 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल (21-27 सितंबर, 2025): इस सप्ताह तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप, काम और पैसे में शांत और सोच-समझकर लिए गए फैसले मदद करेंगे। शांत होकर समय पर भरोसा करें। साफ बोलें और बैलेंस चुनें ताकि निरंतर प्रोग्रेस और शांति से खुशी मिले। इस सप्ताह प्रेम में आपको बराबरी और संतुलन की तरफ हल्का सा पुश मिलेगा। छोटी-छोटी बातचीत से कन्फ्यूजन दूर होगी। फाइनेंशियल प्लान्स का रिव्यू करना जरूरी है। काम में निरंतर मेहनत से रिस्पेक्ट मिलेगी। आराम करने और हल्की एक्सरसाइज करने एनर्जी मिलेगी। आज बोलने से पहले सुनें ताकि फालतू के झगड़े से बच सकें।

लव राशिफल: छोटी-छोटी केयर की बातें आपके पार्टनर या पसंद के इंसान से कनेक्शन गहरा करेंगी। जो जरूरी है उसके बारे में ईमानदारी से लेकिन नरमी से बात करें। जितना बोलें उससे ज्यादा सुनें और छोटे-छोटे केयर के संकेत नोटिस करें। अगर सिंगल हैं तो शांत गैदरिंग्स में जाएं या दोस्तों की मदद करें। इससे नया रिश्ता बन सकता है। जल्दी-जल्दी वादें न करें। प्रेमी के प्रति अटेंशन दिखाएं। धैर्य और सिंपल अफेक्शन इस सप्ताह लव को सेफ और ब्राइट बनाएंगे। छोटे-छोटे सरप्राइज, नोट्स या कॉल्स मूड लिफ्ट करेंगे और भरोसा बढ़ाएंगे।

करियर राशिफल: काम में साफ टास्क्स और छोटे गोल्स पर फोकस करो जिन्हें आप पूरा कर सकें। टीममेट्स जब मदद मांगें तो ऑफर करें। इससे ट्रस्ट बनता है और स्किल भी दिखती है। ऑफिस गॅासिप से दूर रहें और मीटिंग्स में शांत रहें। अगर कोई चॉइस आए तो प्रैक्टिकल ऑप्शन चुनें जो निरंतर आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। सिंपल नोट्स और शॉर्ट प्लान से प्रोग्रेस ट्रैक करें। शांत होकर काम करने से आपको सफलता मिलेगी और जल्द ही कोई छोटी नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जब लोग मदद करें तो क्रेडिट अवश्य दें।

आर्थिक राशिफल: इस सप्ताह आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी अगर आप सावधान रहेंगे। खर्चों का छोटा प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें। बिल्स चेक करें और जो आप इस्तेमाल नहीं करते उसे कैंसल करें। बड़े खर्च या लोन अभी अवॉइड करें। हर इनकम से थोड़ा-थोड़ा सेव करें। छोटी रकम भी जुड़ जाती है। अगर कोई पूछे तो पैसा देने के बजाय फ्रेंडली एडवाइस दें। रिसीट्स और नोट्स रखें ताकि पैसे कहां जा रहे हैं ये साफ रहे। क्लैरिटी से शांति मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: इस सप्ताह अपने शरीर का ध्यान रखें। रेगुलर स्लीप और जेंटल मूवमेंट का ध्यान रखने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। रोजाना थोड़ा वॉक करें और सुबह सिंपल ब्रीदिंग या स्ट्रेचिंग ट्राय करें। हल्का, ताजा वेजिटेरियन खाना खाएं और खूब पानी पिएं। शुगर और हैवी स्नैक्स कम करें। स्क्रीन से छोटे-छोटे ब्रेक लें ताकि आंखें और दिमाग आराम करें। अगर दर्द या चिंता बढ़े तो किसी भरोसेमंद हेल्थ वर्कर से बात करें। छोटी-छोटी हैबिट्स एनर्जी को ब्राइट रखती हैं। फैमिली से बात करें ताकि स्ट्रेस कम हो।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

