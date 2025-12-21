Hindustan Hindi News
तुला साप्ताहिक राशिफल: 21 से 27 दिसंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

तुला साप्ताहिक राशिफल: 21 से 27 दिसंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 21-27 December 2025: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Dec 21, 2025 06:15 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Libra Weekly Horoscope 21-27 December 2025, तुला साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह तुला राशि वाले नई क्लेरिटी और स्टेबल एनर्जी का आनंद लेंगे। दोस्ताना बातचीत से छोटी-मोटी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, जबकि काम पर ध्यान लगाकर किए गए प्रयासों से क्लियर नतीजे मिलेंगे। पैसों के मामले में सावधानी से डिसीजन लें। सोच-समझकर खर्च करना समझदारी होगी। स्पीड और मूड को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए छोटी सैर करें, अच्छी तरह आराम करें और शांत रहें। इस सप्ताह तुला राशि वाले क्लियर बातचीत, स्मार्ट डिसिजन और धैर्य रखने से संतुलन पाएंगे। रिश्तों में सरप्राइज और काम में प्रगति से मन खुश होगा और ध्यान लगा रहेगा।

21 से 27 दिसंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

तुला राशि का लव राशिफल: रोमांस भरी बातचीत तुला राशि के जातकों के लिए नए मौके ला सकती है। अगर सिंगल हैं, तो मिलनसार बनें और सोशल या क्रिएटिव एक्टिविटी में शामिल हों। आपकी सच्ची मुस्कान और ईमानदार बातचीत एक कोमल रिश्ता शुरू कर सकती है। कपल्स के लिए, बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दें, छोटे-छोटे प्यार भरे इशारे या काम करें, और साथ में एक रोमांटिक शाम की योजना बनाएं। सीमाओं का सम्मान करें, जरूरत पड़ने पर तुरंत सॉरी भी बोलें, और छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं। इस सप्ताह लगातार ध्यान विश्वास बनाएगा, जिससे दोनों पार्टनर्स के लिए उम्मीद और इमोशनल सुरक्षा बढ़ जाएगी।

तुला राशि का करियर राशिफल: करियर के मामले में तुला राशि वालों का ध्यान चल रहे प्रोजेक्ट्स में प्रगति लाएगा। तनाव से बचने के लिए जरूरी टास्क को प्राथमिकता दें और बड़े कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें। टीम के साथियों के साथ क्लियर अपडेट शेयर करें ताकि सभी साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। एक अच्छा सुझाव टीम के वर्कफ्लो को बेहतर बना सकता है। शांति से बात करें और मदद की पेशकश करें। रिस्क भरे शॉर्टकट से बचें और महत्वपूर्ण डिसीजन का रिकॉर्ड भी रखें।

तुला राशि का फाइनेंशियल राशिफल: फाइनेंशियल रूप से, तुला राशि वालों को बजट की जांच करनी चाहिए और अचानक बड़ी खरीदारी से बचना चाहिए। हर दिन छोटी बचत करने से बाद में स्ट्रेस कम होता है। खर्च कम करने के आसान तरीके ढूंढें, जैसे कि ऐसी सब्सक्रिप्शन जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते। अगर निवेश करने पर विचार कर रहे हैं, तो भरोसेमंद सलाहकारों से पूछें और साइन करने से पहले डिटेल्स भी पढ़ें। जल्दी जीत के बजाय स्टेबल रहने से लाभ की उम्मीद करें। तालमेल बनाए रखने के लिए पार्टनर के साथ वित्तीय योजनाओं को शेयर करें, और अगले महीने सोच-समझकर ऑप्शन चुनने के लिए क्लियर रिकॉर्ड रखें।

तुला राशि का सेहत राशिफल: इस सप्ताह स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। तनाव कम करने के लिए छोटी सैर, हल्का स्ट्रेचिंग और गहरी सांस लेने के साथ एक आसान नॉर्मल रूटीन बनाए रखें। पर्याप्त पानी पिएं, फ्रेश मौसमी हेल्दी भोजन चुनें, और देर रात भारी स्नैक्स के सेवन से बचें। समय पर सोएं और आंखों और दिमाग को आराम देने के लिए लंबे कामों के दौरान छोटे ब्रेक लें। सोने से पहले लंबी सांस लेना या मेडिटेशन करना विचारों को शांत करने में मदद करता है। अगर कोई लक्षण बना रहता है, तो मार्गदर्शन के लिए स्थानीय डॉक्टर से सलाह लें और खुद की देखभाल करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
