Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Weekly Horoscope Tula Rashi ka Sapthaik Rashifal 2- 8 november 2025 future predictions
तुला साप्ताहिक राशिफल : 2 से 8 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप: Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 से 8 नवंबर तक का समय…

Sun, 2 Nov 2025 05:50 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल (2- 8 नवंबर, 2025): इस हफ्ते तुला राशि वालों के लिए समय शांत और संतुलित रहेगा। आप समझदारी से फैसले लेंगे, मददगार लोग मिलेंगे और छोटे-छोटे काम पूरे होंगे। रोजमर्रा के कामों में भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। बस धैर्य रखें, बातें सोच-समझकर करें और काम को आराम से निपटाएं। धीरे-धीरे सब बेहतर होता जाएगा।

लव राशिफल: इस हफ्ते आपका दिल हल्का और आशावादी रहेगा। अगर रिश्ता चल रहा है, तो बातचीत साफ और प्यार भरी रखें। छोटी-छोटी देखभाल और समय देना रिश्ते में गर्माहट लाएगा। अगर सिंगल हैं तो किसी सोशल या पारिवारिक इवेंट में कोई अच्छा इंसान मिल सकता है। पुराने झगड़े या उलझनें कम होंगी अगर आप ईमानदारी और सुकून से बात करेंगे। साथ में टहलना, कॉफी पीना या बस हंसना जैसे छोटे पल रिश्ते को मजबूत बनाएंगे।

करियर राशिफल: ऑफिस या काम की जगह पर आपका शांत रवैया असर दिखाएगा। एक बार में एक काम पर ध्यान दें और जल्दबाजी न करें। आपके विचार किसी मीटिंग या चर्चा में सराहे जाएंगे। सीनियर या टीम मेंबर आपके काम से खुश रहेंगे। कोई नई स्किल सीखने या किसी टूल को अपनाने से फायदा होगा। दूसरों की राय सुनें और इस हफ्ते एक साफ लक्ष्य तय करें। धीरे-धीरे आपको मेहनत का फल मिलने लगेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में हफ्ता ठीक रहेगा। खर्चे पर थोड़ा ध्यान रखें और बिना सोचे-समझे कुछ बड़ा खरीदने से बचें। हर कमाई में से थोड़ा बचत करने की आदत डालें। परिवार के साथ पैसों पर बात करते समय पारदर्शिता रखें। किसी पुराने काम या हॉबी से छोटा फायदा भी मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: शरीर इस हफ्ते आराम और सुकून चाहता है। रोज थोड़ा टहलें, ज्यादा पानी पिएं और नींद पूरी करें। स्क्रीन टाइम कम करें। बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें। तनाव बढ़े तो किसी करीबी से बात करें या डायरी में लिखें। हल्का, घर का बना खाना खाएं और सोने-जागने का टाइम तय रखें। योग या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से मन और शरीर दोनों को संतुलन में रख पाएंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
