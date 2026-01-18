तुला साप्ताहिक राशिफल: 18 से 24 जनवरी तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप: Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 18-24 January 2026: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Libra Weekly Horoscope Tula Sapthaik Rashifal 18-24 January 2026, तुला साप्ताहिक राशिफल: अपने प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए खुलकर अपनी राय जाहिर करें। पैसों के मामले में स्मार्ट प्लान से आर्थिक तनाव को दूर करें। प्रोफेशनल चुनौतियों को कॉन्फिडेंस के साथ संभालें। कोई बड़ी मेडिकल समस्या सामने नहीं आएगी। प्यार से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएं। आपको अपनी मेहनत साबित करने के कई प्रोफेशनल मौके भी मिलेंगे। इस सप्ताह सेहत भी नॉर्मल रहेगी।

18 से 24 जनवरी तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: इस सप्ताह भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें। इससे लव लाइफ में दिक्कतें हो सकती है। कुछ रिश्तों में इस हफ्ते किसी दोस्त या रिश्तेदार की वजह से उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। आपको इसे डिप्लोमेटिक रवैये से सुलझाने की जरूरत है। आप अपनी लव लाइफ में माता-पिता का सपोर्ट पाने की भी उम्मीद कर सकते हैं। मैरिड महिलाओं को अपने पति के साथ खुश रहने के लिए अपने शादीशुदा जीवन में रिश्तेदारों की दखलअंदाजी को सीमित करना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में पड़ने से सावधान रहना चाहिए।

तुला राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: इस सप्ताह अपने ज्ञान को अपडेट करें क्योंकि आपको नई जॉब के मामले में कॉल आ सकते हैं, जो अच्छे पैकेज का वादा करते हैं। कुछ लोग जॉब के कारणों से विदेश में शिफ्ट होने में सफल होंगे। कोई सीनियर आपके ओहदे से खुश नहीं हो सकता है और आपकी गुडविल को खराब करने की कोशिश कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप इस प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिक तरीके से संभालें। जो लोग कानूनी विभाग, मीडिया और बैंकिंग सेक्टर में हैं, उन्हें ऑफिस पॉलिटिक्स के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह व्यापारियों को भी पार्टनरशिप से जुड़ी समस्याएं होंगी। यह नए क्षेत्रों में बिजनेस के विस्तार को रोक सकता है।

तुला राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह अलग-अलग तरीकों से धन आएगा, और आप किसी भाई-बहन या दोस्त की आर्थिक मदद करने में भी अच्छी स्थिति में रहेंगे। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, खासकर जब स्टॉक मार्केट और सट्टेबाजी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है। कुछ महिलाएं हफ्ते के दूसरे हिस्से में ज्वेलरी खरीद सकती हैं। जबकि यह नया वाहन खरीदने का भी अच्छा समय है। बिजनेसमैन बिजनेस के विस्तार के लिए फंड जुटाने में सफल होंगे।

तुला राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: इस सप्ताह कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आपको वायरल बुखार या गले में खराश से राहत मिलेगी। कुछ महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इस सप्ताह डायबिटीज के मरीजों को अपने खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। सुबह योग और कुछ हल्की एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि ये शरीर को एनर्जी देते हैं और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने में मदद करते हैं। इस सप्ताह बच्चों को आंखों में दर्द की शिकायत हो सकती है।

