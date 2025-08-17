तुला साप्ताहिक राशिफल: 17 से 23 अगस्त तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 17-23 August 2025: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल: रिलेशनशिप में अहंकार से बचने के लिए सावधान रहें। अपने करियर को ज्यादा समय दें। आपको वित्तीय लेन-देन में भी सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। छोटी-मोटी सेहत से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।

17 से 23 अगस्त तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? तुला लव लाइफ: आप रिश्ते में पॉजिटिव मोड़ की उम्मीद कर सकते हैं। इस वीकेंड रोमांटिक वेकेशन के साथ कुछ प्रेम संबंध और अधिक मजबूत होंगे। सप्ताह का दूसरा भाग अपने पार्टनर को घर वालों से मिलवाने के लिए एकदम सही रहेगा। ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। यह रोमांटिक वेकेशन प्लान करने का भी सही समय है। कोई पुराना प्रेम कनेक्शन फिर से शुरू हो सकता है और खुशियां लेकर आएगा। इसका असर आपके वर्तमान रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए।

करियर राशिफल: पूरे सप्ताह पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखें। मैनेजमेंट को खुश रखें। नौकरी के प्रति आपकी कमिटमेंट करियर में तरक्की लाएगी क्योंकि नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दें सकते हैं। कुछ सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा, जबकि आईटी, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य, विमानन, बैंकिंग और विज्ञापन क्षेत्र के पेशेवरों का इस सप्ताह बिजी कार्यक्रम रहेगा। अगर आप टीम लीडर या मैनेजर हैं, तो आपके प्रयास संचालन को पटरी पर लाएं mगे और परिणामस्वरूप, कंपनी अच्छा लाभ कमाएगी।

फाइनेंशियल लाइफ: धन संबंधी दिक्कतें रहेंगी। आपको खर्चों को लेकर सावधान रहना चाहिए। बड़े निवेश, खासकर शेयर मार्केट में करने से बचें। कुछ महिला जातक भी परिवार में संपत्ति संबंधी मुद्दों का हिस्सा होंगी, जिसका असर भाई-बहनों के साथ संबंधों पर पड़ सकता है। सप्ताह के दूसरे भाग में किसी दोस्त के साथ धन संबंधी समस्या का सॉल्यूशन निकालें। व्यवसायी लंबित बकाया राशि चुकाने और व्यापार विस्तार के लिए धन जुटाने में सफल हो सकते हैं।

सेहत राशिफल: इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कुछ उम्रदराज नागरिकों को नींद से जुड़ी समस्याओं की शिकायत हो सकती है। गले में खराश, खांसी, सिरदर्द और बदन दर्द जैसी छोटी-मोटी वायरल दिक्कतें हो सकती हैं, जो गंभीर नहीं भी हो सकती हैं। आपको साहसिक गतिविधियों से भी बचना चाहिए, क्योंकि छोटी-मोटी चोट लग सकती है। शाम के समय वाहन चलाने से बचें, विशेषकर शराब पीने के बाद।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com