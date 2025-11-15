Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Weekly Horoscope Tula Rashi ka Sapthaik Rashifal 16-22 November 2025
तुला साप्ताहिक राशिफल: 16 से 22 नवंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

तुला साप्ताहिक राशिफल: 16 से 22 नवंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप: Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 16-22 November 2025: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Sat, 15 Nov 2025 08:38 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल: आपकी लव लाइफ मजेदार रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा टाइम बिताना पसंद करेंगे। ऑफिस की जिम्मेदारियां आपकी काबिलियत साबित करेंगी। पैसों का इस्तेमाल समझदारी से करें। इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

16 से 22 नवंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

तुला लव लाइफ: प्रेम जीवन में कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है। इस सप्ताह एक अच्छा श्रोता बनें। बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्यार का इजहार करें। सप्ताह का अंतिम भाग प्रपोज करने के लिए अच्छा है। आप अपने पार्टनर को अपने परिवार से भी मिलवा सकते हैं। कुछ जातक पुराने रिश्ते में वापस आने के लिए अपने एक्स लवर के साथ हुए मतभेद को सुलझा सकते हैं। मैरिड जातकों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ सकता है।

करियर राशिफल: इस सप्ताह डेडलाइन का ध्यान रखें। काम पर आपकी मेहनत की परीक्षा होगी। जो लोग किसी कंपनी में नए हैं, उन्हें बिना पूछे सलाह देकर अपने सीनियर्स को नाराज करने से बचना चाहिए। आईटी, हेल्थ केयर, मीडिया, कानून, एनीमेशन, हॉस्पिटैलिटी, विमान, शिक्षा और फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह फलदायी रहेगा। जो लोग पढ़ाई के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। बिजनेस करने वालों को व्यापार में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। सप्ताह का दूसरा भाग नए व्यापार शुरू करने के लिए भी बेहतरीन है।

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक रूप से, इस सप्ताह आप अच्छे हैं। आप कोई नई संपत्ति खरीदने या घर को रेनोवेट कराने के लिए तैयार हैं। भाई-बहन के साथ कोई भी धन से जुड़ी समस्या सुलझाने और बैंक लोन चुकाने पर भी विचार करें। अच्छे रिटर्न की तलाश में रहने वाले व्यवसायी खुश रहेंगे, जबकि उद्यमी व्यवसाय को नए क्षेत्रों, जैसे विदेश, में ले जाने पर भी विचार कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट में भी भाग्य के बारे में सोच सकते हैं।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। इस सप्ताह जंक फूड्स का सेवन कम करें। इसके बजाय, अधिक सब्जियों और फलों का सेवन करें। इस सप्ताह बालों का झड़ना, दृष्टि संबंधी दिक्कतें और त्वचा संबंधी एलर्जी भी आम रहेंगी। ये गंभीर नहीं होंगी। हेल्दी रहने के लिए कोल्ड ड्रिंक और सोडा ड्रिंक्स के सेवन से बचें। दूर यात्रा करते समय, विशेषकर छुट्टियों पर, दवा का डिब्बा अपने पास रखें।

