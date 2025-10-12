तुला साप्ताहिक राशिफल : 12 से 18 अक्टूबर 2025 तक तुला राशि में आएंगे क्या बदलाव? पढ़ें भविष्यफल

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 अक्टूबर तक का समय

Libra Horoscope weekly Horoscope October 2025: बैलेंस आपके लिए इस वीक स्पष्टता लाएगा। इमोशंस और फैसले लेने में यह सप्ताह आपके लिए स्पष्टता लाएगा। पॉजिटिव बदलाव लाइफ में आएंगे। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाने के लिए आपको इस सप्ताह अच्छे मौके मिलेगें। शांत होकर आपकी एनर्जी का लेवल अच्छा रहेगा।

तुला लव राशिफल इस सप्ताह लवलाइफ में शांति रहेगी। अपने पार्टनर के साथ आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, खासकर अच्छे से बातचीत करके या फिर उनक केयर करके। छोटे सरप्राइज और एक दूसरे के साथ शेयर किए गए पलों से आपका रिश्ता और बेहतर और मजबूत होगा। सिंगल तुला राशि के लोग किसी खास से मिलेंगे, जो आपके नेचर को पसंद करेगा। पुरानी गलतफहमियों के कारण आप आज अच्छे से जान पाएंगे, इससे आप एक नए कल की शुरुआत कर सकते है। अपने पार्टनर को दिखाएं है कि आप उस पर निर्भर है। एक बैलेंस अप्रोच आपक लवलाइफ को स्टडी रखेगी।

तुला करियर राशिफल आपक प्रोफेशनल लाइफ आज अच्छी रहेगी। लगातार तरक्की करेके आप एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। आज काम फोकस की डिमांड कर रहा है, लेकिन आपकी शांत रहने की आदत आपको काम को सफलता पूर्वक करने में मदद करेग।टीम वर्क अच्छे नतीजे लाएगा और सीनियर आपके एफर्ट की तारफ करेंगे। अगर आप पहचान का इंतजार कर रहे है इस सप्ताह आपको पहचान मिलेगी। छोटेी-छोटी बातों में देरी होने पर ज्यादा ना सोचें। अपना आउटलुक पॉजिटिव बनाए रखें और आर्गनाइज्ड रहे। आपका धैर्य आपको करियर में आगे ले जाएगा।

तुला मनी राशिफल

स्मार्ट प्लानिंग और सोच समझकर फैसले लेने से आर्थिक मामलों में सुधार होगा। बेकार का फिजूल पैसा खर्च करने से बचें और भविष्य के लिए सेविंग्स पर ध्यान दें। पहले किए गए निवेश भले ही आपके लिए छोटे हो सकते हैं लेकिन आपको पॉजिटिव लाभ मिल सकते हैं। लंबे समय के लिए फाइनेंशियल टारगेट को पाने के लिए सोचसमझकर प्लानिंग बनाने का भी यह एक अच्छा समय है। परिवार में इस समय खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो कैश फ्लो बना रहेगा।

तुला हेल्थ राशिफल जब तक आप एक बैलेंस रुटीन फॉलो करते हैं, तब तक आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। सुबह की सैर, योग, और गहरी सांसें आपके मन और शरीर को तरोताजा करेंगी। आराम के लिए समय निकालकर तनाव से बचें। छोटी-मोटी समस्याओं में आसान घरेलू उपाय मदद कर सकते हैं। पर्याप्त पानी पीना और फ्रेश खाना खाना आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com