Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra Weekly Horoscope Tula Rashi ka Sapthaik Rashifal 11- 17 January 2026 future predictions
तुला साप्ताहिक राशिफल : 11 से 17 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप:

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 से 17 जनवरी तक का समय…

Jan 11, 2026 06:01 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल (11-17 जनवरी, 2026): इस हफ्ते धैर्य से सुनना, निष्पक्ष फैसले लेना और धीरे-धीरे प्लान पर चलना आपको सही नतीजे देगा। दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से साफ बातचीत रिश्तों को बेहतर बनाएगी। छोटे-छोटे अच्छे काम मन को सुकून देंगे। संतुलन बनाए रखें और योजनाओं पर टिके रहें- प्रगति स्थिर रहेगी। रोजमर्रा की सरल दिनचर्या से सेहत ठीक रहेगी। एक ही समय पर सोने की कोशिश करें और पानी पर्याप्त पिएं। हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग फायदेमंद रहेगी। फल-सब्जी और नियमित भोजन लें। थोड़ी देर शांत बैठकर सांसों पर ध्यान दें। थकान लगे तो आराम करें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लें।

तुला लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार में नरमी और संतुलन रहेगा। छोटी-सी बातचीत भी दिलों को करीब लाएगी। सिंगल हैं तो दोस्तों के जरिए किसी समझदार इंसान से मुलाकात हो सकती है। रिलेशनशिप में हैं तो दिल की बात ईमानदारी से कहें और पार्टनर को ध्यान से सुनें। साथ में कोई सरल सा प्लान बनाएं। बहस में तीखे शब्दों से बचें और अक्सर सराहना दिखाएं- रिश्ता और मजबूत होगा।

तुला करियर राशिफल: काम में शांति और व्यवस्था से अच्छे नतीजे मिलेंगे। साफ योजना बनाएं और समय पर काम पूरा करें। टीमवर्क से मुश्किलें आसान होंगी- मदद दें और सलाह लेने से न हिचकें। आपका कोई छोटा आइडिया सीनियर्स को पसंद आ सकता है। सब कुछ अकेले उठाने से बचें। इस हफ्ते कोई एक नया स्किल या शॉर्टकट सीखें, आगे समय बचेगा।

तुला आर्थिक राशिफल: पैसों में स्थिरता रहेगी, बस सही प्लानिंग जरूरी है। छोटे खर्च लिखते रहें और हफ्ते के लिए हल्का-सा सेविंग टारगेट रखें। बिना सोचे-समझे खरीदारी न करें और किसी चार्ज पर हां कहने से पहले डिटेल पढ़ें। अतिरिक्त पैसे की जरूरत हो तो छोटे फ्रीलांस काम या बेकार पड़ी चीजें बेचने पर सोचें। परिवार के साथ साझा खर्चों पर खुलकर बात करें।

तुला स्वास्थ्य राशिफल: रोजमर्रा की सरल दिनचर्या से सेहत ठीक रहेगी। एक ही समय पर सोने की कोशिश करें और पानी पर्याप्त पिएं। हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग फायदेमंद रहेगी। फल-सब्ज़ी और नियमित भोजन लें। थोड़ी देर शांत बैठकर सांसों पर ध्यान दें। थकान लगे तो आराम करें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
