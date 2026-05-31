तुला साप्ताहिक राशिफल 2026: 31 मई से 6 जून आपके लिए कैसा रहेगें आने वाले 7 दिन, पढ़ें राशिफल

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 2026: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। इस वीक जानें ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय से, पढ़ें कैसा रहेगा आपका 31 मई से 6 जून तक का राशिफल

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 2026: कुल मिलाकर यह वीक आपके लिए मिला-जुला रहेंगा, वीक के शुरू में कुछ दिक्कतें आएगी, लेकिन वीक के बीच में चीजें अच्छी होंगी। इसकी वीक निवेश को लेकर भी ध्यान रखें, लव लाइफ में आपको इस समय अच्छेपल देखने को मिलेंगे, लेकिन आपकी कही कोई बात हलचल पैदा कर सकती है, इसलिए इसको लेकर भी थोड़ा अलर्ट रहें। यहां पढ़ें कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए यह वीक

Libra Weekly love Horoscope, तुला साप्ताहिक लव राशिफल प्रेम की स्थिति तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल थोड़ी मध्यम चल रही है क्योंकि पंचमेश आपके षष्ठ (छठे) भाव में चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता ओवरऑल बनी रहेगी। कुछ रूका सा हुआ है, आपको थोड़ा खास ध्यान देना है, कहां आप दोनों में कमी रह गई है, इस वीक थोड़ा कम बोलें, वाणी के कारण आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सोच-समझकर बोलें। इसके बाद इस वीक के बीच में रिश्ते सुधरेंगे। सप्ताह के अंत में कलहकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है, इसलिए आपसी वाद-विवाद से पूरी तरह दूर रहें।

Libra Weekly career Horoscope, तुला साप्ताहिक करियर राशिफल तुला राशि वालों के लिए करियर में यह समय आपको थोड़ा अलर्ट कर रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अलर्ट रहेंगे, तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा आपके काम में कमी निकाली जा सकती है, इसलिए आपको अपने काम में लापरवाही नहीं करनी है, जितना हो सके, कॉस्ट को कम करके चलें, इमरजेंसी फंड भी आपको लाभ देगा।

Libra Weekly Money Horoscope, तुला साप्ताहिक मनीराशिफल आपकी व्यावसायिक इस समय मजबूत है, आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है। इस समय कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय मिल रही है और राजनीतिक संबंध भी आपके तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तृतीय भाव के चंद्रमा और नवम भाव के ग्रहों की स्थिति मिला-जुलाकर एक अत्यंत शुभकारी योग बना रही है। सप्ताह की शुरुआत में धन भाव में चंद्रमा धन हानि के संकेत देते हैं, इसलिए आपको अभी शुरुआत में निवेश नहीं करना चाहिए। इस समय निवेश ना करें, तो अच्छा है। सप्ताह के मध्य में आपको निवेश जरूर करना चाहिए, यह बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। बस थोड़ा सा सोच-समझ कर के आगे बढ़ें।सप्ताह के अंत में थोड़ा सा ध्यान देकर ही निवेश करना चाहिए।