तुला साप्ताहिक राशिफल: 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 29 March-4 April 2026: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।
Libra Weekly Horoscope Tula Rashi ka Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026, तुला साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह में रोमांस से जुड़ी बातों को ज्यादा जाहिर न करना ही बेहतर होगा। खुश रहने के लिए काम से जुड़ी चुनौतियों का सामना करें। सेहत और पैसा, दोनों ही मामलों में आपकी सिचूऐशन अच्छी रहेगी। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी और पिछली सभी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। अपने गोल्स को पाने के लिए काम में नई चुनौतियां लेने के लिए तैयार रहें। फाइनेंशियल सफलता भी मिलेगी।
तुला राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
अपने रिलेशन में एक अच्छे श्रोता बनें, यानी अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनें। जो लोग अपने रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, वे अपने बड़ों या परिवार वालों से इस बारे में बात करने पर विचार कर सकते हैं। अपने पार्टनर के लिए कोई सरप्राइज प्लान करें। इससे आप दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। जो महिलाएं अभी सिंगल हैं, उन्हें शादी का प्रपोजल मिल सकता है। वहीं, कुछ मैरिड लोगों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं अचानक घट सकती हैं, जिनसे उनके प्रेम-संबंधों में थोड़ी उथल-पुथल मच सकती है। जिन लोगों के अपने जीवनसाथी के परिवार वालों से कोई मतभेद चल रहे हैं, उन्हें आपस में बातचीत करके उन दिक्कतों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।
तुला राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
जो लोग किसी टीम में जूनियर पद पर काम कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। इस सप्ताह टीम मीटिंग के दौरान अपनी राय या विचार रखने में आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपको अपने ऑफिस में अपनी भूमिका या जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। क्लाइंट्स के साथ आपके अच्छे रिलेशन आपके लक्ष्यों को पाने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। ऑफिस में तनाव भरे पलों में भी शांत और संयमित रहें। ऐसा करने से आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जब आपको ऐसे काम पूरे करने हों, जिनमें एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती हो, तो उस समय अपने ईगो को पीछे ही रखें।
तुला राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह में पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। आप समझदारी दिखाते हुए शेयर मार्केट में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई गाड़ी या फिर कोई नया घर भी खरीद सकते हैं। आप विदेश घूमने का प्लान भी बना सकते हैं, क्योंकि अब आपकी फाइनेंशियल सिचूऐशन इसकी इजाजत दे सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं, वे अपने कारोबार का विस्तार नए क्षेत्रों में कर पाएंगे। वहीं, आपको ऑफिस या परिवार के भीतर किसी उत्सव या इवेंट पर भी कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।
तुला राशि वालों के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
अपने खान-पान और फिटनेस का खास ध्यान रखें; क्योंकि आपकी डाइट या वर्कआउट में किए गए किसी भी बदलाव के कारण आपकी पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं फिर से उभर सकती है। बच्चों को मुंह या दांतों से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, कुछ महिलाओं को आंखों या नजर से जुड़ी शिकायतें हो सकती हैं। इस सप्ताह ट्रेन या बस में चढ़ते-उतरते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ महिलाओं को स्त्री-रोग संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसके अलावा, तनाव या मेंटल प्रेशर से जुड़ी कुछ समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, जिनका समाधान आपको तुरंत करना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट