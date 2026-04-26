तुला साप्ताहिक राशिफल: 26 अप्रैल से 2 मई तक का तुला राशि वालों के लिए क्या होगा टर्निंग प्वाइंट, पढ़ें पूरा राशिफल

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 2026: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। पढ़ें कैसा रहेगा 26 अप्रैल से 2 मई

Libra Weekly Horoscope from 26 April to 2 May, 2026: एक विनम्र बातचीत ही इस वीक काफी नहीं है। इस वीक फुल मून आपके लिए पैसों को लेकर अटेंशन, खुद की कीमत समझना और आप क्या वैल्यू करते हैं वो समझाएगा, ये आपके लिए टर्निंग प्वाइंट होगा। आपको समझना होगा कि शांति आपके आराम की कीमत पर नहीं आती है। एक बार असल में क्या मामला है वो पचा चल जाए तो आपका वीक लाइट और ईमानदार होगा। आपकी स्टॉन्गेस्ट प्रोग्रेस आपके फेयरनेस को चुनने आएगी।

Libra Love Horoscope, तुला लव राशिफल आज रिलेशनशिप में सच्चाई की जरूरत है, स्वीटनेस से ज्यादा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपको रिपीट चीजों से अच्छा है कि स्मूद रहे, और टेंशन को अवाइड करें। आपकी एक बातचीत से काफी मदद होगी। लेकिन मेन प्वाइंट को साफ तरीके से सामने रखें, इसमें कुछ गड़बड़ ना करें। आपको साफ बोलना है कि क्या चीज अनफेयर है, ऐसा ना हो कि आप किसी को दोषी ठहराएं, आपको इसके लिए किसी को दोषी नहीं ढहराना है। सिंगल लोग आज किसी ऐसे की तरफ जाएंगे जो मेंटली रिफ्रेशिंग रहेगा। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। देखें कि क्या सामने वाला आपका सम्मान कर रहा है। चीजों को अच्छे से सुनें। वीकेंड तक आप क्लियर फील करेंगे।

Libra career Horoscope, तुला करियर राशिफल एक प्रोफेशनल टास्क में आपको धैर्य की जरूरत होगी। हैवी तनाव में इसे हैंडल ना करें। अगर आप एंम्पलॉयड हैं तो आपको हर समस्या की ओनरशिप लेने की जरूरत नहीं। आपका काम स्ट्रॉन्ग होगा अगर आप सीमाओं को क्लियर रखेंगे। बिजनेस ऑनर्स को अपने टीम को रिव्यू करना चाहिए, लंबे समय के लिए प्लान बनाने चाहिए। स्टूडेंट् को अनुशासन से लाभ होगा और स्टडी ब्लॉक से आपको बचना होगा, खासतौर पर अगर आप पर दवाब बन रहा है।आपके एफर्ट को आर्गनाइज करने में सफल रहेगा। वीके अंत में आपको क्लिएरिटी मिलेगी, जिससे आ अपना गोल पा लेंगे? आपको समझना होगा कि सक्सेस आपको स्ट्रक्चर से मिलेगी, लेकिन स्ट्रक्टर आपको सपोर्ट भी करना चाहिए। आपको दवाब के जाल में नहीं फंसना है।

Libra Money Horoscope, तुला मनी राशिफल आज फुल मून आपकी इनकम. खर्च और शेयर खर्च और आपकी कोशिशों को हाइलाइट करेगा। कुछ ऐसा जो अनक्लियर है, आपको इसको अवाइड नहीं करना है, अपने मूड को स्मद रखना है। सेविंग, ट्रेडिंग को प्रैक्टिकल रिव्यू की जरूरत है। आपको चॉइस को कंप्येर करने से बचना चाहिए किसी के भी लाइफस्टाइल और फैशन को देखते हुए। एक सिंपल बजट चेक से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। मनी अच्छी होगी, अगर आप जानेंगे कि आपका क्या है और किसी चीज को सामान्य सा नहीं ट्रीट करना है। एक छोटी आर्थिक करेक्शन आपको शांति वाली फीलिंग देगी।