तुला साप्ताहिक राशिफल: तुला राशि के लिए 17-23 मई तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें तुला राशिफल

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 17-23 May 2026: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Libra Weekly Horoscope Tula Rashi ka Saptahik Rashifal 17-23 May 2026, तुला साप्ताहिक राशिफल: तुला राशि वालों के लिए कुल मिलाकर यह सप्ताह मिश्रित लेकिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। सप्ताह का मध्य विशेष रूप से शुभ रहेगा और कई कार्य भाग्य के सहारे बनते दिखाई देंगे। धार्मिक ऊर्जा और सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अपने रिलेशन से जुड़ी समस्याओं को सॉल्व करते समय मैच्योर रवैया बनाए रखें। ऑफिस में डिप्लोमेटिक रहें और आगे बढ़ने के हर अवसर का लाभ उठाएं। मई के इस सप्ताह में सेहत और धन के मामले में आपको ख्याल ज्यादा रखना चाहिए।

तुला राशि के लिए 17-23 मई तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें तुला राशिफल तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा? इस सप्ताह तुला राशि वालों का स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा बना रहेगा लेकिन छोटी-मोटी चोट, थकान या मानसिक तनाव से सावधान रहने की जरूरत होगी। पिता के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मई के इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सावधानी से चलना बेहतर रहेगा।

तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह का लव और रिलेशनशिप राशिफल कैसा रहेगा? रिलेशनशिप में थोड़ी ड्राइनेस महसूस हो सकती है लेकिन रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच स्पष्ट बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी। मई के इस सप्ताह में शादीशुदा लोगों के जीवन में भी धीरे-धीरे संतुलन आएगा। संतान पक्ष से संतोष मिलेगा और परिवार का सहयोग बना रहेगा।

तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा? मई के इस सप्ताह में करियर के क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों के रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। यात्रा और धार्मिक कार्यों से लाभ मिलने के संकेत हैं। युवाओं को नए अवसर मिल सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यवसाय की स्थिति अच्छी कही जाएगी लेकिन सरकारी मामलों या कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सावधानी रखना बेहतर होगा।

तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह का धन राशिफल कैसा रहेगा? मई के इस सप्ताह में धन को सही तरीके से संभालना जरूरी है। पैसों से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी। आप किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ मुद्दों को सुलझा सकते हैं। कुछ तुला राशि के जातक बकाया धन चुका सकते हैं, जबकि व्यवसायी धन जुटाने में सफल होंगे। दान-पुण्य के लिए भी अच्छा सप्ताह है। कोई वाहन भी खरीद सकते हैं।