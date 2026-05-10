तुला साप्ताहिक राशिफल: 10 मई से 16 मई तक का तुला राशि वालों के लिए क्या होगा टर्निंग प्वाइंट, पढ़ें पूरा राशिफल

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 2026: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। पढ़ें कैसा रहेगा 10 मई

Libra Weekly Horoscope, May 10-16, 2026: प्रैक्टिकस बातों को आसानी से शेयर्ड मनी और छिपे हुए प्रैशर को आसान करेंगे। यह वीक बिखरे हुए मामलों को ईमानदारी से आपको देखना होगा। वीक के मिडिल एक मैसेज और डिस्कशन आपको सिखाएगा कि आप कैसे एक तनाव वाले महौल में रहते हैं। आपको बहुत अच्छा और हल्का फील होगा, जब आपका लिखित कंसर्न ईमानदारी से डिस्कस किया जाएगा। आपको हर पुराना इश्यू सोल्व करने की जरूरत नहीं है। उस पार्ट से डील करें, जो एक्टिव हैं। यह वीक आपको हार्मनी सिखाएगा, साइलेंस नहीं। रिअल बैलेंस आपके कंफर्ट को भी एड करेगा। अगर आप किसी और के नोटिस का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको इंतजार करना बंद कर देना चाहिए।

Libra Love Horoscope, तुला लव राशिफल आज प्यार में सच्चाई की जरूरत है, ,सुनने के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो एक प्राइवेच चिंता और शेयर्ड लागत और इमोशनल ड्यूट आपकी बातचीत में अच्छे से शामिल हो सकती हैं। आपको डिस्कंफर्ट में भी स्माइल नहीं करनी और खुश रहना है। आपको क्या चीज परेशान कर रही हैं, आपको सिंपल शब्दों में बताना होगा। सिंगल आज किसी के पोलाइट और मिच्योर नेचर को पसंद कर सकते हैं। गर्मजोशी से भरे शब्द आपको अच्छा फील करा सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि क्या वो इंसान सही में बातचीत कर रहा है। एक अच्छा सा कनेक्शन आपके संदेहों को हटाएगा और आपको आसानी से आगे बढ़ाएगा। आपको विश्वास को बढ़ने देना है, अच्छे व्यवहार से। अगर इंसान आपकी गति का सम्मान करते हैं. तो आपका बॉन्ड सेफ फील होता है।

Libra Career Horoscope, तुला करियर राशिफल इस वीक आपके काम के पीछे की चीजों पर भी आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। आपका पोलाइट नैचर बहुत काम का है, लेकिन इसको एकस्ट्रा अनपेड एक्शन में नहीं लेना चाहिए। आपको मिसिंग पार्ट के बारे में जानना है, इससे पहले कि आप हर चीज एडस्ट हो। बिजनेस के लोगों को संपर्को, पेडिंग पैमेंट्स, पार्टनर की टर्म्स को क्लांइट क हिसाब से बनाना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपनी रिसर्च पर काम करना चाहिए, सीरियस तैयारी आपकी अनक्लियर गाइडेंस पर जरूरी नहीं है।आपको लिखित में नोट को रखना हैं, जहां मेन प्वाइंट्स रिकॉर्डेड होंगे। आपके लिए काम बहुत आसान होगा, जब फैक्ट आपके लिए क्लियर होंगे।

Libra Money Horoscope, तुला मनी राशिफल आज लोन का बकाया और किसी इंसान के साथ आपके खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। इस वीक चंद्रमा मेष से लेकर मिथन राशि में जाएंगे, जो आपके लिए काफी सरप्राइज लाएगंे। आपको किसी नंबर को देरी नहीं करनी है, क्योंकि विषय बहुत सेंसेटिव है। किसी परेशानी के लिए आपको अपना निवेश को छूना नहीं चाहिए। निवेश को अच्छे से फैक्ट की जरूरत है। किसी स्मूड एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यह कोई शांत प्रस्ताव नहीं है। ट्रेडिंग आपके लिए अच्छी है अगर आपके इमोशंस को आप इग्नोर करें। एक रसीद और एक मैसेज, एक क्लियर और शांत एंट्री आपके दिमाग को शांत करेगी।आज पैसा आपको लाइट फील कराएगा, जब कुछ खास चीजें आपके पास आ रही हैं।