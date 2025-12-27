Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल: 28 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप: Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 28 december 2025- 2 january 20262025: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Libra Horoscope This Week 28 December 2025: तुला राशि वालों को कोईबीट नहीं कर सकता है। इस समय सिर्फ प्यार को ही सेलिब्रेट करें और अपने रिलेशनशिप से ईगो को बाहर कर दें। आपका एटीट्यूड ऑफिस में काम करेगा, आपको आर्थिक मामलों को लेकर खास तौर पर केयरफुल रहना चाहिए। पर्सनल लाइफ में खुश रहने के लिए आज लवलाइफ के सभी इश्यूज को देखें, कि किसकी वजह से आप दिक्कत में है। कुछ छोटे चैलेंज के अलावा आप मीटिंग्स में सभी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आर्थिक तौर पर आपकी लाइफ में इश्यूज रहेंगे। आपकी हेल्थ भी खास डिमांड कर रही है।

तुला लव राशिफल आज तुला राशि वालों की लाइफ में खुशियां रहेंगी।आपको एक दूसरे से अधिक से अधिक बात करनी जरूरत है। आपके लिए जरूरी है कि रिलेशनशिप में पॉजिटिव वाइब्स रखें, इससे रिलेशनशिप पॉजिटिव रहे। अपने लवर को अच्छा दोस्त पहले बनें, फिर उससे प्यार करें, इसके अलावा अपने पार्टनर को रिलेशनशिप में प्राइवेट स्पेस दें? बहुत से पुरुष किसी खास से आज मिलेंगे। कोशिश कें कि अपने रिलेशनशिप में पार्टनर को कोई सरप्राइज या कोई गिफ्ट जरूर दें। आज आपकी लवलाइफ में अंडरकरेंट की भावना होगी, जो जल्द ही रिलेशनशिप में बदल जाएगी।

तुला करियर राशिफल काम में कोशिश करते रहे कि अपनी बेस्ट से बेस्ट पर्फोर्मेंस देते रहें। कुछ कामों में आपको एकस्ट्रा घंटे के लिए काम करना पड़ सकता है, इसके अलावा क्लाइंट के ऑफिस से भी आपको काम करना पड़ सकता है। जो लोग सेल्स और मार्केंटिंग से जुड़े हैं, उनका शेड्यूल आज थोड़ा टाइट रहेगा। आपको नौकरी के सेलेक्शन को लेकर किसी भी तरह की कंफ्यूजन से इस समय आपको बचना होगा। आपको इस समय एक नहीं दो नौकरी के प्रपोजल मिलेंगे, लेकिन कौन सा सही रहेगा, इसके लिए आपको देखना होगा। आपके बिजनेस में आपको लंबे समय के लिए इस वीक लाभ हो सकता है, जिन लोगों को नौकरी चाहिए, उन लोगों को वीक के लास्ट में अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।

तुला मनी राशिफल आज तुला राशि वालों की लाइफ में मनी से जुड़ी दिक्कत हो सकती है,लेकिन ये बहुत सीरियस नहीं होगा, रोज की लाइफ पर इसका कोई असर नहीं होगा। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदना चाहते हैं, या प्रोपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीक अच्छा है।शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। जो लोग नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह फलदायी रहेगा। बिजनेसमैन प्रमोटरों के जरिए से फंड जुटा सकेंगे, वहीं आपको भी बिजनेस से अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है।

तुला हेल्थ राशिफल इस समय हेल्थ से जुड़ी छोटी से छोटी परेशानी को लेकर तुला राशि वाले सावधान रहें, क्योंकि ये क्रिटिकल हो सकती हैं। आपके अंदर शुगर का लेवल चेक करें और हाई बीपी के मरिज को खास देखभाल की जरूरत है। ट्रैवल करते समय मेडिकल किट साथ रखना भी जरूरी है। ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाएं। परिवार के साथ अधिक समय बिताएं। गर्भवती महिलाओं को ट्रेन में चढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com