तुला साप्ताहिक राशिफल: 19-25 अक्टूबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा

संक्षेप: Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 19-25 October 2025: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Libra Horoscope Weekly 19 -25 October 2025 : आप इंटीग्रेटिड पर्सनेल्टी के शख्स हैं। इस वीक आपका कमिटमेंट रिलेशनशिप में जज किया जाएगा। इस वीक आपको नए प्रोफेशनल चैलेंज लेने चाहिए। इस वीक आर्थिक इश्यू कई बड़े निवेश के फैसलों को रोकेंगे। इस वीक लव रिलेशनशिप में आप फेबुलस रहेंगे। इस वीक काम में आप अपना बेस्ट देंगे।

तुला लव राशिफल इस समय आप हेप्पी इमोशंस शेयर करेंगे। ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों, जिन्हें आप दोनों प्यार करते हैं। आपका लवर आपको रिलेशनशिर नें एक्सप्रेसिव होने के लिए कहेगा। दोपहर का समय उन महिलाओं के लिए अच्छा है, जो रिलेशनशिप में नई हैं। पैरेंटस भी आपके रिलेशनशिप को अप्रूव कर देंगे। आप इस वीक रोमांटिक वेकेशन पर भी जाने के बारे में विचार कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को अपने एक्स लवर से मिलने का मौका मिलेगा। इससे आपका अभी का रिलेशनशिप प्रभावित होगा।

तुला करियर राशिफल आपको अधिक जिम्मेदार होना होगा। कुछ एडिशनल कामों के कारण आपका वीक बिजी रहेगा। कानून, एनीमेशन, मीडिया, एजुकेशन और एचआर के लोगों को अपनी नौकरी में बदलाव देखने को मिल सकता है, जबकि सरकारी कर्मियों को एकस्ट्रा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर आपके पास क्रिएटिव सोच हैं, तो उन्हें ऐसे काम करें और आप देखेंगे कि वे कितने सफल होंगे। आईटी के साथ-साथ हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल को भी नौकरी के लिए विदेश जाने के ऑप्शन मिलेंगे।

तुला मनी राशिफल छोटे आर्थिक मामले आपकी रूटीन लाइफ को प्रभावित करेगा। आप केयरफुल रहें और किसी को बड़ी रकम ना दें। महिलाएं को पैसा मिलेगा, आपको पुश्तैनी प्रोपर्टी मिल सकती है। आपको पिछले निवेश से भी पैसा मिलेगा। आप इस पैसों को अलग-अलग सोर्स में निवेश कर सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों के साथ आर्थिक मामलों को सुलझाते समय परेशान होते हैं।

तुला हेल्थ राशिफल इस सप्ताह आपको कई बीमारियों से राहत मिलेगी। कुछ लोगों को हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल सकती है। ऑयल फ्री डाइट लें। इस वीक फ्रेश और एनरजेटिक बने रहने के लिए ज़्यादा वेजिटेबल्स और फल खाएं। आपको शराब और तंबाकू का भी छोड़ना चाहिए, जो लंबे समय में आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

