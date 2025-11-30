तुला साप्ताहिक राशिफल: 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप: Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 30 november - 6 december 2025: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Libra Horoscope Weekly 30 November 2025: तुला राशि वाले गेम चेंजर हैं। अपने प्यार को अपने क्रश को जाहिर करने के लिए आपको अच्छे पलों का इंतजार करना होगा। आपको इस समय जॉब में सफलहोने के लिए इंतजार करना होगा। लवलाइफ में खुश रहने के लिए हर संभव कोशिशें करें। आपकी पर्फोर्मेंस से इस वीक आपको तारीफ मिलेगी। इस वीक तुला राशि वाले हेल्दी रहेंगे। आज आर्थिक तौर पर आप अच्छे रहेंगे। इस समय कोईबड़ा अमाउंट किसी को उधार ना ना दें।

तुला वीकली लव राशिफल पर्सनल लाइफ और अपने पार्टनर को स्पेस दें, उन्हें उनकी लाइफ में अपने विचार लाने की आजादी दें, अपने विचार उन पर थोपें नहीं। महिलाएं आज एक से ज्यादा प्रपोजल पा सकती है, लेकिन यह आपके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा, कि जो आपको प्रपोज करेंगे, वो आपके साथ या तो पढ़ते होंगे, नौकरी करते होंगे, या दोस्त होंगे। आपको अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर से शेयर करनी चाहिए, आपकी लाइफ में जैसी भी दिक्कतें, उनसे जरूर शेयर करें, इससे आप दोनों का बॉन्ड मजबूत होगा। इस वीक उन लोगों की लाइफ में दिक्कत आ सकती है। जो लोग लंबी दूरी के रिलेशनशिप में हैं। आपकी लाइफ में थोड़ी-बहुत उलझनें रहेंगी, इस वीक आप शादी के बारे में कोई फैसला ले सकते हैं।

तुला वीकली करियर राशिफल इस वीक तुला राशि वालों को ऑफिस में हो रहे गॉसिप को अवाइड करना चाहिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक के मिडिल तक जो भी छोटे-मोटे चैलेंज आएं, उनको कम करने के लिए आपको कड़े कदम उठाने चाहिए। जो लोग आईटी, एनिमेशन, कॉपीराइटिंग में हैं, उन लोगों को अपने टारगेट ना मिलने के लिए चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन ये लोग प्रोफेशनल लाइफ में सफलता पा ही लेंगे। जो बिजनेसमैन इस समय नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। टीम सेशन में आपको अपना अपने गुस्से पर हर लिहाज से काबू रखना है। अगर आपने अपना प्रोफाइल अपडेट किया है, तो आपको किसी जॉब पोर्टल के लिए कॉल आ सकता है।

तुला वीकली मनी राशिफल इस सप्ताह तुला राशि वालों के पास पैसा आएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप घरेलु चीजें भी खरीद सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण निवेश से जुड़े फैसले अकेला ना लें, इसके लिए आप प्रोफेशनल गाइड की मदद ले सकते हैं, उनकी सलाह आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। अगर निवेश करने का एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सफल होने के लिए आपको इसके बारे में सीखना होगा। कुछ महिलाएं इस समय ज्वैलरी भी खरीदेंगी। कुछ बिजनेसनैन को टैक्स से जुड़े इशयूज में राहत मिल सकती है।

तुला वीकली हेल्थ राशिफल अपनी लाइफ स्टाइल पर खास पर ध्यान दें। अनहेल्दी चीजों को आप नहीं खाना है। आपको अपनी डाइट की आदतों से बचना और सुबह जल्दी एक्सरसाइज करें। आप सप्ताह के पहले भाग में जिम भी जा सकते हैं। कुछ महिलाओं को स्किन इंफेक्शन भी हो सकता है। घर के बुजुर्गों को अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कुछ ना खाएं, जो आपको दिक्कतकरें। इस सप्ताह आपको ऐडवैंचर्स एक्टविटीज में भाग लेते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए, और आपको शराब और तंबाकू दोनों से परहेज करना चाहिए।

