तुला साप्ताहिक राशिफल 28 जून-4 जुलाई: जल्दी लाभ, चमकदार योजना या बिना सोचे निवेश से दूर रहें
tula Saptahik Rashifal: सप्ताहांत में बच्चों, प्रेम और सामाजिक दायरे से खुशी मिलेगी। शनिवार को भाग्य थोड़ा साथ देगा और आपका स्वाभाविक संतुलन लौटेगा।
सप्ताह की शुरुआत काम के दबाव से हो सकती है। काम खुद आगे नहीं बढ़ेगा, आपको धक्का देना पड़ेगा। कभी आलस और कभी बेचैनी महसूस होगी। मंगल आपको साहस देगा, लेकिन उसे जल्दबाजी में न बदलें। छोटे भाई बहन, चचेरे भाई बहन या किसी अपने जैसे व्यक्ति से मदद मिल सकती है। छोटी सहायता भी मन को बड़ा सहारा देगी। मध्य सप्ताह में मन कई दिशाओं में भागेगा। इसलिए सूची छोटी रखें और काम एक एक करके करें। नए मित्र, पड़ोसी से बातचीत या किसी पुराने दोस्त से मुलाकात मन को हल्का करेगी। सफर और वाहन में सावधानी रखें। गुरुवार के बाद परिवार का माहौल सुकून देगा।
तुला लव राशिफल
व्यक्तिगत जीवन सामान्य लेकिन सहायक रहेगा। जीवनसाथी आपके साथ खड़ा दिख सकता है। मंगलवार को रिश्ता थोड़ा फीका लगे तो इसे समस्या न मानें। हर दिन रोमांस से भरा नहीं होता। कभी शांत दिन केवल शांत दिन होता है। बच्चों की प्रगति या उनका समझदार व्यवहार मन को खुशी देगा। प्रेम संबंधों में सप्ताहांत अधिक नरम है। कोई संदेश, प्रस्ताव जैसी बात या रुचि का संकेत मिल सकता है, पर उसे धीरे बढ़ाएं। मांया परिवार की किसी बड़ी महिला का सहयोग भावनात्मक आधार देगा। पुराने दोस्त या भाई बहन से दूरी हो तो एक सहज कॉल काफी होगा।
तुला करियर राशिफल
यह मेहनत से परिणाम देने वाला सप्ताह है। शुरुआत में लक्ष्य भारी लग सकते हैं, पर मेहनतदिखेगी। नौकरी करने वालों को वरिष्ठों से तुरंत वाहवाही न मिले, फिर भी आपकी स्थिरता नोटिस होगी। एक साहसी निर्णय दबाव बढ़ा सकता है, पर आगे मदद करेगा। मध्य सप्ताह में मन बिखरा रहेगा। नोट्स बनाएं, मीटिंग छोटी रखें और अपने काम साफ रखें। विद्यार्थियों के लिए मंगलवार और शनिवार अच्छे हैं। परीक्षा, आवेदन या प्रोजेक्ट में ध्यान लगाएं। कारोबारियों के लिए सोमवार नया काम शुरू करने के लिए उचित नहीं है, पर शनिवार किसी समझदार विचार को टेस्ट करने के लिए बेहतर है। यात्रा करते समय लापरवाह न हों।
तुला धन राशिफल
पैसा पहले हिस्से में मेहनत से आएगा। जल्दी लाभ, चमकदार योजना या बिना सोचे निवेश से दूर रहें। कोई कहे कि अभी पैसा लगाओ और बाद में सोचो, तो विनम्रता से किनारा करें। इस सप्ताह फॉलोअप और निरंतरता ही कमाई का आधार हैं। गुरुवार बचत और बजट ठीक करने के लिए अच्छा है। माता पिता या परिवार से सहयोग मिल सकता है। शुक्रवार को घर, मरम्मत, फर्निशिंग या उपकरण पर खर्च उपयोगी हो सकता है। शनिवार को भाग्य थोड़ा साथ देगा और सोच समझकर लिया गया छोटा जोखिम लाभ दे सकता है। फिर भी पहले बचत, फिर खर्च और अंत में जोखिम का नियम रखें।
तुला हेल्थ राशिफल
शरीर स्थिर दिनचर्या चाहता है। शुरुआत में ज्यादा काम और आलस दोनों साथ चल सकते हैं। इससे नींद और भोजन बिगड़ सकता है। पानी, हल्का भोजन और छोटी सैर को दिनचर्या में रखें। ज्यादा कैफीन या लगातार स्क्रीन से बचें। बुधवार को यात्रा और वाहन में विशेष सावधानी रखें। ध्यान भटकाकर वाहन चलाना, जल्दी में सड़क पार करना या मोबाइल देखते हुए चलना ठीक नहीं। बाहर का खाना भी कम रखें। सप्ताह के दूसरे हिस्से में परिवार का साथ मन को शांत करेगा। शनिवार को ऊर्जा बेहतर होगी। रात को स्क्रीन का झंझट कम करें और आराम को प्राथमिकता दें।
सप्ताह की सलाह
मेहनत से मत बचें, पर भागदौड़ में लय न खोएं। पहले सूची छोटी करें, फिर काम पूरा करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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