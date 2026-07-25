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तुला साप्ताहिक राशिफल 26 जुलाई-1 अगस्त: वृश्चिक में चंद्रमा धन, परिवार, वाणी का ध्यान रखेगा

By Anita Baranwal
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Libra Horoscope;अविवाहित लोगों के लिए सामान्य बातचीत धीरे धीरे रुचि में बदल सकती है। बच्चों से खुशी मिलेगी। पैसे या परिवार की बात हो तो स्वर नरम रखें और सामनेवाले की सीमा समझें।

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तुला साप्ताहिक राशिफल 26 जुलाई-1 अगस्त

Libra Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल: रविवार सुबह करीब साढ़े सात बजे तक वृश्चिक का चंद्रमा धन, परिवार और वाणी पर ध्यान रखेगा। इसके बाद धनु में आते ही संदेश, छोटी यात्रा, भाई बहन और नए संपर्क सक्रिय होंगे। द्वादशी से त्रयोदशी का बदलाव लंबित फोन, आवेदन या मुलाकात आगे बढ़ा सकता है। मन तेज रहेगा, इसलिए एक समय में एक काम करें। मंगलवार शाम करीब पौने आठ बजे चंद्रमा मकर में जाएगा। घर, माता, वाहन और घरेलू सुविधा से राहत मिल सकती है।पूर्णिमा परिवार की अपेक्षा बढ़ाएगी, इसलिए खर्च और जिम्मेदारी पर साफ बात करें। शुक्रवार सुबह कुंभ का चंद्रमा प्रेम, बच्चों, पढ़ाई और रचनात्मकता को मजबूत करेगा। सप्ताहांत में कोई टली यात्रा या रुका फैसला आपके समय और पैसे को बचा सकता है।

तुला लव साप्ताहिक राशिफल

शुरुआत में व्यस्तता और संदेशों की भरमार के कारण पार्टनर को समय कम मिल सकता है। देर से आए जवाब का गलत अर्थ न निकालें। तीखी बात लंबे समय तक असर करेगी। हल्की आउटिंग, चाय या छोटी ड्राइव दूरी कम कर सकती है। मंगलवार शाम के बाद घर का माहौल नरम होगा। परिवार के साथ बिना एजेंडा बैठना अच्छा रहेगा। शुक्रवार से आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा।

तुला करियर साप्ताहिक राशिफल

रविवार से मंगलवार तक नेटवर्किंग, संदेश, लेखन और छोटी यात्रा वाले काम आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी छोटे अध्ययन सत्र रखें और ध्यान भटकाने वाले फोन को सीमित करें। ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन जल्दी वादा न करें। मंगलवार शाम के बाद घर से काम या घरेलू जिम्मेदारी बढ़ सकती है। बुधवार और गुरुवार वरिष्ठ या क्लाइंट से समर्थन मिलेगा। शुक्रवार के बाद प्रस्तुति, रचनात्मक काम और पढ़ाई में आत्मविश्वास बढ़ेगा। यात्रा टले तो चिंता न करें। पुराने संपर्क मजबूत करना नए लोगों के पीछे भागने से ज्यादा उपयोगी रहेगा।

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तुला धन साप्ताहिक राशिफल

शुरुआत में छोटे यात्रा खर्च, ऑनलाइन भुगतान या परिवार की जरूरत बजट पर असर डाल सकती है। हर छोटी खरीद को सामान्य न मानें। आय का हिसाब साफ रखें और भावनात्मक खरीद रोकें। मंगलवार शाम के बाद घर, वाहन या सुविधा पर खर्च आ सकता है। जरूरत हो तो करें, पर सीमा पहले तय करें। शुक्रवार से रचनात्मक काम या कारोबार में लाभ की संभावना बढ़ेगी। पहले से तैयार निवेश पर सीमित विचार किया जा सकता है। शनिवार को घर या संपत्ति का बड़ा फैसला टालकर जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा।

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तुला हेल्थ साप्ताहिक राशिफल

दौड़, यात्रा और ज्यादा स्क्रीन से सिर भारी या नींद प्रभावित हो सकती है। रास्ते में जल्दबाजी न करें। समय पर भोजन और पानी बनाए रखें। मन की बेचैनी को लगातार बातचीत से दबाने के बजाय कुछ समय शांत रहें। मंगलवार शाम के बाद घरेलू शांति से ऊर्जा सुधरेगी। पूर्णिमा के दौरान भावनाएं तेज हों तो आराम और दूरी लें। शुक्रवार से मन हल्का होगा, लेकिन मीठा और भारी भोजन सीमित रखें। आंखों और गर्दन को आराम दें। नियमित नींद आपको जल्दी संतुलन में लाएगी।

सप्ताह की सलाह

संदेश और संपर्क से अवसर बनाएं, मध्य में घर की व्यवस्था संभालें और शुक्रवार के बाद प्रेम तथा रचनात्मकता को व्यावहारिक दिशा दें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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