तुला साप्ताहिक राशिफल 21 -27 जून : इस वीक फैसलों में भ्रम, खर्च रोकें, मध्य में कमाई संभालें
tula saptahik Rashifal:शनिवार को साहस बढ़ेगा, पर जल्दबाजी भी बढ़ सकती है। वाहन, खरीदारी या किसी बड़े कदम में धीमे चलें। इस सप्ताह आपका संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा।
यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील ढंग से शुरू हो सकता है। छोटे खर्च, छोटी उलझनें और किसी छोटे भाई, बहन या रिश्तेदार की बात मन को चुभ सकती है। तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। मंगलवार तक मन थोड़ा भारी रह सकता है। कोई छोटा सफर थकाने वाला लगे या काम रुकता हुआ दिखे तो घबराएं नहीं। इस समय अपनी दिनचर्या सरल रखें और बेकार की बातों को दिल पर न लें। सप्ताह के मध्य में स्थिति बेहतर होगी। आत्मविश्वास लौटेगा। लोग आपकी बात पर ध्यान देंगे और काम भी आगे बढ़ने लगेगा। सामाजिक जीवन में सम्मान मिल सकता है। जिन लोगों ने अभी तक आपकी मेहनत को चुपचाप देखा था, वे अब आपकी क्षमता को समझेंगे। फिर भी किसी भी बड़े वादे या योजना पर बिना सोचे हां न करें। सलाह सुनें, लेकिन फैसला अपना रखें। सप्ताह का आखिरी हिस्सा घर परिवार में गर्माहट लाएगा। घर में कोई छोटी खुशी, पारिवारिक बातचीत या साथ बैठने का मौका मन को ठीक करेगा।
तुला साप्ताहिक लव राशिफल
रिश्तों में शुरुआत में धैर्य की जरूरत रहेगी। जीवनसाथी या साथी के साथ छोटी बात पर तनाव बढ़ सकता है। कारण पैसा, परिवार की दखल या थकान भी हो सकता है। घर का माहौल आपकी भाषा पर निर्भर करेगा। एक नरम वाक्य लंबी नाराजगी को रोक सकता है। किसी छोटे सदस्य की बात से मन खराब हो तो उसे अपने रिश्ते पर हावी न होने दें। मंगलवार को मन संवेदनशील रहेगा, लेकिन प्रेम में खिंचाव भी रहेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, वे दिल की बात कह सकते हैं, पर सामने वाले से तुरंत जवाब की उम्मीद न रखें। बुधवार के बाद सहयोग बढ़ेगा। विवाहित लोगों में समझदारी लौटेगी। कोई घरेलू या व्यावहारिक मुद्दा मिलकर सुलझाया जा सकता है। अविवाहित लोगों के लिए किसी परिचित, रिश्तेदार, पड़ोसी या सामाजिक दायरे से प्रस्ताव या परिचय आ सकता है। शुक्रवार रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा। आपकी बातों में मिठास रहेगी और लोग आपके साथ सहज महसूस करेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। जीवनसाथी घर के कामों या किसी जिम्मेदारी में मदद कर सकता है। शनिवार को फिर से छोटी बहस का खतरा रहेगा। अगर लगे कि बात गरम हो रही है, तो थोड़ी देर रुक जाएं। प्रेम को इस सप्ताह बड़े वादों से ज्यादा शांत व्यवहार की जरूरत है।
तुला साप्ताहिक करियर राशिफल
कामकाज की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। सोमवार और मंगलवार को परिणाम देर से मिलेंगे। प्रयास ज्यादा और असर कम महसूस हो सकता है। ऑफिस में शिकायत करने, वरिष्ठों से बहस करने या किसी निर्णय को जबरदस्ती आगे बढ़ाने से बचें। सफर करना हो तो थोड़ा समय लेकर निकलें। विद्यार्थियों को भी शुरुआत में मन भारी लग सकता है, पर यह स्थिति स्थायी नहीं है। सरल टाइम टेबल बनाएं और पढ़ाई पर लौटें। बुधवार से स्थिति काफी बेहतर होगी। विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी। याद रखने और समझने की क्षमता मजबूत होगी। नौकरी करने वाले लोग शांत और लगातार मेहनत से वरिष्ठों को प्रभावित कर सकते हैं। आपके काम पर ध्यान जाएगा। कारोबारियों के लिए भी मध्य सप्ताह अच्छा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। ग्राहकों, ऑर्डर और पब्लिक डीलिंग में लाभ मिल सकता है। गुरुवार आपकी प्रतिष्ठा और काम की गति के लिए उपयोगी रहेगा। शुक्रवार बातचीत, पढ़ाने, बिक्री, क्लाइंट मीटिंग और कम्युनिकेशन वाले कामों के लिए अच्छा है। साफ और मधुर भाषा से सहयोग मिलेगा। शनिवार को ज्यादा काम एक साथ उठाने की इच्छा हो सकती है। इससे बचें। साहस अच्छा रहेगा, लेकिन अति न करें। अगर काम से जुड़ी वाहन खरीद या बड़ा खर्च सोचा है तो थोड़ा ठहरना बेहतर रहेगा।
तुला साप्ताहिक धन राशिफल
पैसे के मामले में सप्ताह की शुरुआत सावधानी मांगती है। सोमवार और मंगलवार को खर्च नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर, भावुक खरीदारी, दिखावे का खर्च या बिना सोचे किसी को पैसा देना ठीक नहीं रहेगा। निवेश के लिए शुरुआत कमजोर है। मन स्थिर न हो तो कोई आर्थिक फैसला न लें। बुधवार से स्थिति सुधरेगी। काम से आय बढ़ सकती है। कारोबारी, फ्रीलांसर या क्लाइंट आधारित काम करने वालों को संतोष मिल सकता है। मेहनत का फल दिखेगा। गुरुवार को कोई आकर्षक आर्थिक मौका मिल सकता है। कुछ लोगों को निवेश या जोखिम वाला प्रस्ताव अच्छा लगेगा। फिर भी जल्दबाजी न करें। इस सप्ताह किस्मत साथ दे सकती है, लेकिन निर्णय में भ्रम भी हो सकता है। कागज और शर्तें दो बार देखें। शुक्रवार को राहत मिलेगी। धन एक से अधिक स्रोतों से आ सकता है या घरेलू बजट पर नियंत्रण लौट सकता है। खरीदारी टाल देना इस समय समझदारी होगी। शनिवार आर्थिक रूप से सामान्य रहेगा। नियमित खर्च ठीक हैं, लेकिन वाहन, महंगी खरीदारी या बड़ा वादा न करें। इस सप्ताह सीख यही है कि शुरुआत में खर्च रोकें, मध्य में कमाई संभालें और अंत में बचत बचाए रखें।
तुला साप्ताहिक हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य में घबराने जैसी बात नहीं है, लेकिन नियमित देखभाल जरूरी रहेगी। सोमवार को तनाव, खर्च की चिंता या घर की कड़वाहट नींद, सिरदर्द, एसिडिटी या थकान दे सकती है। मंगलवार को मन ज्यादा भारी हो सकता है। ऐसे समय अकेले बैठकर चिंता बढ़ाने के बजाय हल्की वॉक, शांत संगीत या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करें। सप्ताह का मध्य स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो शरीर भी साथ देगा।विद्यार्थी और कामकाजी लोग खुद को अधिक व्यवस्थित महसूस करेंगे। समय पर खाना, पानी और नींद पर ध्यान दें। अगर सुबह का स्ट्रेच या समय पर सोना छूट गया है तो फिर से शुरुआत करें। गुरुवार अच्छा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि शरीर के संकेत नजरअंदाज करें। शुक्रवार को आंखों में थकान, स्क्रीन स्ट्रेन या हल्की जलन हो सकती है। स्क्रीन की रोशनी कम रखें और आंखों को आराम दें। शनिवार को जल्दबाजी, लंबी ड्राइव या अचानक शारीरिक मेहनत से बचें। मन शांत रहेगा तो शरीर भी मजबूत रहेगा।
सप्ताह की सलाह
शुरुआत में धैर्य रखें। मध्य सप्ताह के अच्छे मौके का उपयोग करें और सप्ताहांत में खर्च तथा गुस्से दोनों पर नियंत्रण रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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