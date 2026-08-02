तुला साप्ताहिक राशिफल 2-8 अगस्त:अलग-अलग सलाह भ्रमित करेगी, पढ़ें इस वीक क्या हलचल?
tula Rashifal in hindi:सप्ताहांत में घरेलू बात, समय, बच्चों या रिश्तेदारों को लेकर चिड़चिड़ापन हो सकता है। सम्मान से बात करना खास जरूरी होगा। अविवाहित लोग भावनात्मक बेचैनी को प्रेम का प्रमाण न मानें।
Libra Horoscope , tula saptahik Rashifal: रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा कुंभ राशि में आपके पांचवें भाव से गुजरेगा। पढ़ाई, रचनात्मकता, प्रेम और बच्चों से जुड़ा विषय अच्छा रह सकता है। विद्यार्थी और नौकरी करने वाले लोग सुबह महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ा सकते हैं। रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन में आपके छठे भाव में आएगा। सोमवार और मंगलवार दिन तक काम, प्रतियोगिता, स्वास्थ्य और रोज की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। लंबित काम पूरा हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की समस्या अपने ऊपर न लें। रविवार रात का नक्षत्र बदलाव सेवा और मदद की भावना बढ़ाएगा। अपनी सीमा साफ रखें। रविवार देर रात मंगल मिथुन में प्रवेश करके आपके नौवें भाव को सक्रिय करेगा। यात्रा, सीख, उच्च शिक्षा और नए विचारों का उत्साह बढ़ेगा। सलाह सुनें, पर जल्दबाजी में दिशा न बदलें। कृष्ण चतुर्थी और पंचमी का शुरुआती क्रम लंबित काम और मन की उलझन साफ करने में मदद करेगा। सोमवार आत्मविश्वास, पढ़ाई और काम के लिए ठीक है। मंगलवार दिन तक अनुशासन से लाभ मिलेगा। मंगलवार रात करीब 9 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा मेष में आपके सातवें भाव में आएगा। बुधवार और गुरुवार जीवनसाथी, क्लाइंट, साझेदारी और सार्वजनिक संपर्क को आगे बढ़ाएंगे। सहयोग से काम तेजी से हो सकता है। बुधवार रात के नक्षत्र बदलाव से आकर्षण और भावनात्मक अपेक्षा दोनों बढ़ेंगी। इसलिए किसी को उत्तर देने के लिए दबाव न बनाएं। शुक्रवार तड़के करीब 1 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा वृषभ में आपके आठवें भाव में जाएगा। शुक्रवार और शनिवार निजी योजना, साझा पैसा, अचानक खर्च और स्वास्थ्य की छोटी जरूरत पर सावधानी रखें। हर योजना सबको बताना जरूरी नहीं है। एकादशी की ओर बढ़ता शनिवार भोजन, खरीद और प्रतिक्रिया में संयम मांगेगा। शुक्रवार शाम नवमी से दशमी का बदलाव साझा विषय को बिना जल्दबाजी सुलझाने का समय देगा।
तुला लव राशिफल
सप्ताह की शुरुआत प्रेम और रिश्तों में सक्रिय है। पारिवारिक कार्यक्रम या सामाजिक मुलाकात में आपकी सहजता लोगों को आकर्षित करेगी। विवाहित लोगों को पार्टनर ज्यादा उत्तरदायी और सहयोगी लगेगा। हाल में बातचीत केवल जिम्मेदारी तक सीमित रही हो तो चाय, भोजन या दिन की छोटी बातें साझा करें। प्रेम हमेशा बड़ी घोषणा नहीं मांगता। नियमित ध्यान और सम्मान ज्यादा असर करता है। अविवाहित लोगों के लिए परिचित दायरे या रिश्तेदारों के माध्यम से बातचीत शुरू हो सकती है। मध्य सप्ताह में जीवनसाथी व्यावहारिक और भावनात्मक सहारा देगा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया भी संतुलित होनी चाहिए। पुराने अंतर को कम करने का अवसर है। प्रेम संबंध में निकटता बढ़ेगी। फिर भी एक गलत समय पर कहा गया वाक्य अच्छे माहौल को खराब कर सकता है। बुधवार और गुरुवार शक, निजता या साझा खर्च को लेकर संवेदनशील हो सकते हैं। प्रश्न पूछें, आरोप न लगाएं।
तुला करियर राशिफल
विद्यार्थियों, नौकरी करने वालों और प्रदर्शन से जुड़े लोगों के लिए शुरुआत मजबूत है। परीक्षा, इंटरव्यू, प्रस्तुति या ऑफिस समीक्षा में तैयारी दिखाई देगी। प्रतियोगी स्थिति में सफलता की संभावना बनेगी, लेकिन मेहनत जारी रखनी होगी। वरिष्ठ आपके जिम्मेदार व्यवहार पर ध्यान दे सकते हैं। खेल, कला और मंच से जुड़े लोगों को छोटा सम्मान या प्रशंसा मिल सकती है। कारोबार में यात्रा, विस्तार या नए संपर्क की बात उठेगी। मंगल के नौवें भाव में आने से नए बाजार और कौशल की ओर साहस बढ़ेगा। मंगलवार से साझेदारी का प्रस्ताव, नया सहयोगी या औपचारिक अवसर आ सकता है। उत्साह में शर्तें नजरअंदाज न करें। कानूनी या कागजी प्रक्रिया में राहत संभव है। बुधवार और गुरुवार विद्यार्थी के लिए ध्यान भटकाने वाले हो सकते हैं। सफलता की संभावना देखकर अनुशासन ढीला न करें। ऑफिस में रणनीति ऐसे लोगों से साझा न करें जो गॉसिप करते हैं। छिपी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। सप्ताहांत में एक परिणाम मनमाफिक न लगे तो अपनी पूरी क्षमता पर संदेह न करें। सेवा क्षेत्र में डेडलाइन, साफ ईमेल और काम की गुणवत्ता पर टिके रहें। कारोबार में आंकड़े और लिखित शर्तें भावनात्मक भरोसे से ज्यादा सुरक्षित होंगी।
तुला धन राशिफल
सप्ताह की शुरुआत भविष्य की आय से जुड़ी बातचीत दे सकती है। कारोबार, यात्रा या प्रभावशाली लोगों के संपर्क से रास्ता खुलेगा। फिर भी उधार लेने से बचें। आसान दिखने वाला कर्ज बाद में मानसिक दबाव बन सकता है। अपने निवेश और बचत की जानकारी बहुत लोगों के साथ साझा न करें। अलग अलग सलाह आपको भ्रमित करेगी। सभी सलाह देने वालों का हित आपके हित जैसा नहीं होगा। मध्य सप्ताह बचत और लंबित हिसाब सुधारने के लिए अच्छा है। जीवनसाथी, ससुराल या परिवार की ओर से सीधे पैसे, व्यावहारिक सहायता या उपयोगी सलाह मिल सकती है। साझेदारी का प्रस्ताव आय बढ़ा सकता है, लेकिन साझा खर्च और जिम्मेदारी लिखित रखें। जोखिम वाला निवेश सीमित रखें। शुक्रवार या सप्ताहांत में रुकी रकम, पुराना बकाया या अटका भुगतान आगे बढ़ सकता है। राहत मिलते ही खरीदारी शुरू न करें। मन खराब, तारीफ से उत्साहित या किसी को जवाब देने की भावना में खर्च न करें। शनिवार नई योजना में बड़ी रकम रोकें। यह सप्ताह मजबूत आधार बनाने का है, हर चमकती संभावना का पीछा करने का नहीं।
तुला हेल्थ राशिफल
ऊर्जा की शुरुआत अच्छी रहेगी। सुबह जल्दी उठना, काम पूरा करना और हल्का व्यायाम आसान लगेगा। दिनचर्या फिर शुरू करने के लिए यह सही समय है। पानी, समय पर भोजन और छोटी सैर पर्याप्त होगी। सकारात्मक लोगों के साथ समय मन और शरीर दोनों पर अच्छा असर डालेगा। रविवार और सोमवार की सक्रियता में अपनी सीमा न भूलें। नियमितता ज्यादा महत्वपूर्ण है, तीखा अभ्यास नहीं। बुधवार और गुरुवार में स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो सकता है। अनियमित भोजन से एसिडिटी, अपच, भारीपन या थकान महसूस हो सकती है। एक भोजन न सूट करे तो उसे दोहराएं नहीं। मन की छिपी चिंता सिर, गर्दन या नींद पर असर डाल सकती है। आप बाहर से शांत रहेंगे, पर भीतर जमा बात शरीर पर वजन डाल सकती है। भरोसेमंद व्यक्ति से सरल बातचीत करें। सप्ताहांत में वाहन, सड़क और जल्दी काम करते समय सावधानी रखें। निराशाजनक खबर से मन बिखरे तो घर का भोजन, कम स्क्रीन और पर्याप्त नींद लें। किसी जरूरतमंद की मदद करना भी मन को स्थिर करेगा। शरीर को इस सप्ताह शांति चाहिए, शोर नहीं।
सप्ताह की सलाह
शुरुआत में साझेदारी और संपर्क का लाभ लें। मध्य सप्ताह में योजना और पैसा निजी रखें। सप्ताहांत में प्रतिक्रिया, यात्रा और स्वास्थ्य की गति धीमी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र