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तुला साप्ताहिक राशिफल 19-25 जुलाई: चंद्रमा खर्च, नींद, थकान बढ़ा सकता, अष्टमी में भावनाओं में तेजी

By Anita Baranwal
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Tula Saptahik Rashifal in hindi: बुधवार और गुरुवार पहचान तथा संबंधों के लिए बेहतर हैं। गुरुवार शाम वृश्चिक का चंद्रमा धन, परिवार और वाणी पर ध्यान देगा। सप्ताहांत में मीठी भाषा और साफ बजट लाभ देंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल 19-25 जुलाई: चंद्रमा खर्च, नींद, थकान बढ़ा सकता, अष्टमी में भावनाओं में तेजी

धन Libra Horoscope weekly, tula rashifal: सामान्य रविवार और सोमवार कन्या राशि का चंद्रमा खर्च, नींद और मन की थकान बढ़ा सकता है। छोटी रुकावटें जरूरत से ज्यादा बड़ी लगेंगी। षष्ठी और सप्तमी के समय कम बोलें और गैर जरूरी प्लान रोकें। एक रद्द यात्रा या टला फैसला आगे की परेशानी बचा सकता है। मंगलवार सुबह चंद्रमा आपकी राशि में आते ही ऊर्जा और आत्मविश्वास लौटेगा। अष्टमी पर भावनाएं तेज होंगी, इसलिए संतुलन रखें।

तुला लव साप्ताहिक राशिफल

शुरुआत में प्रेम गहरा रहेगा, लेकिन मन की थकान गलत अर्थ निकाल सकती है। देर से आए जवाब या बदले हुए प्लान को रिश्ते का निष्कर्ष न मानें। सोमवार की तीखी बात लंबे समय तक असर कर सकती है। ठहरकर बात करें। मंगलवार से आकर्षण और निकटता बढ़ेगी। साथ चाय, छोटी ड्राइव या फोन दूर रखकर बातचीत अच्छा असर देगी। गुरुवार शाम के बाद धन और परिवार की बात रिश्ते में आएगी। शनिवार तक स्वर नरम रखें। अविवाहित लोगों के लिए सामान्य बातचीत से रुचि बढ़ सकती है, लेकिन सीमा और स्पष्टता जरूरी है।

तुला करियर साप्ताहिक राशिफल

पहले दो दिन फोकस कमजोर हो सकता है। नींद, खर्च या मन की चिंता काम पर असर डालेगी। विद्यार्थी छोटे अध्ययन सत्र रखें। मंगलवार से कठिन विषय समझ में आने लगेंगे। ऑफिस में आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रेजेंटेशन या मीटिंग में आपकी बात सुनी जा सकती है।बुधवार और गुरुवार वरिष्ठ, क्लाइंट या कारोबार से समर्थन मिल सकता है। हर अवसर को तुरंत पक्का न करें। गुरुवार शाम के बाद कमाई और संचार पर ध्यान दें। शुक्रवार यात्रा या प्लान टल जाए तो चिंता न करें। सप्ताहांत में नेटवर्किंग से ज्यादा पुराने संपर्क मजबूत करना उपयोगी रहेगा।

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तुला धन साप्ताहिक राशिफल

सोमवार तक भावनात्मक खरीद और अचानक खर्च से बचें। मन हल्का करने के लिए खरीदारी करना बजट बिगाड़ सकता है। यात्रा रद्द हो तो जेब बचने का लाभ देखें। मंगलवार से कमाई और आत्मविश्वास का चित्र सुधरेगा। पहले से तैयार निवेश पर सीमित विचार किया जा सकता है। गुरुवार शाम के बाद पैसा, परिवार और बचत का विषय प्रमुख होगा। कारोबार से लाभ का संकेत मिल सकता है, लेकिन जोखिम की सीमा तय रखें। शुक्रवार की एकादशी सुरक्षित योजना और गैर जरूरी खर्च रोकने में मदद करेगी। शनिवार को घर या संपत्ति का बड़ा फैसला टालकर जानकारी जुटाना बेहतर है।

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तुला हेल्थ साप्ताहिक राशिफल

शुरुआत में मन की थकान शरीर को कमजोर महसूस करा सकती है। नींद टूटना, सिर भारी रहना या उत्साह कम होना संभव है। स्क्रीन और देर रात कम करें। सोमवार तक आराम और सादा भोजन जरूरी है। मंगलवार से ऊर्जा सुधरेगी। फिर भी अष्टमी के दिन भावनाओं में तेजी हो सकती है। गुरुवार शाम के बाद भोजन और गले की देखभाल करें। सप्ताहांत में आंखों की थकान, मीठा या भारी भोजन कम रखें। शांत बातचीत और नियमित नींद आपको जल्दी संतुलन में लाएगी।

सप्ताह की सलाह

पहले दो दिन अपने मन को आराम दें। मंगलवार से आत्मविश्वास लौटेगा। सप्ताहांत में वाणी और बजट दोनों को नरम लेकिन स्पष्ट रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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