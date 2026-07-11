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Tula Saptahik Rashifal 12-18 जुलाई:शुक्रवार भारी खरीद या घर से जुड़े बड़े निर्णय को टालें

By Anita Baranwal
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Tula Rashi Rashifal in hindi: अविवाहित लोगों के लिए बातचीत से रुचि बढ़ सकती है। विवाहित लोग सीमा और स्पष्टता रखें। हल्की छेड़छाड़ गलत संकेत न बने। 

Tula Saptahik Rashifal 12-18 जुलाई:शुक्रवार भारी खरीद या घर से जुड़े बड़े निर्णय को टालें

Libra Horoscope weekly: सप्ताह भाग्य और हल्की खुशी के साथ शुरू होगा। धन उम्मीद से बेहतर दिख सकता है। बच्चों, युवा सदस्यों या जिन लोगों को आप मार्गदर्शन देते हैं, उनसे अच्छी बात सुनने को मिल सकती है। समाज में नाम अच्छा जाएगा। फिर भी मन बेचैन रहेगा, जैसे विचार दिन से आगे भाग रहे हों। मध्य सप्ताह में बेचैनी घटेगी। पूजा, मंदिर, दान या कुछ शांत समय आपको जमीन पर लौटाएगा। पिता या किसी वरिष्ठ पुरुष से राहत का संकेत मिल सकता है, पर मां या किसी पोषण देने वाली महिला की सेहत पर ध्यान दें। गुरुवार सम्मान और कारोबार के लिए मजबूत है। शुक्रवार कोई यात्रा या प्लान टल सकता है। सप्ताहांत में मेहमान और मीठी वाणी घर को गरमाहट देंगे। मेष से मीन 12 राशियां यहां

तुला राशि का साप्ताहिक लव राशिफल कैसा है?

रिश्तों में शुरुआत संवेदनशील हो सकती है। जीवनसाथी या पार्टनर से घरेलू बात पर स्वर ऊंचा न करें। आप कुछ और कहना चाहेंगे और सामने वाला कुछ और समझ सकता है। सोमवार की तीखी बात लंबे समय तक असर छोड़ सकती है, इसलिए समय रहते नरमी लाएं। मंगलवार और बुधवार प्रेम को बेहतर करेंगे। साथ बैठना, छोटी ड्राइव, शाम की चाय या फोन दूर रखकर बात करना रिश्ते को सुकून देगा। जीवनसाथी से व्यावहारिक मदद भी मिल सकती है। सप्ताहांत में आपका आकर्षण बढ़ेगा। पंडित जी से पूछे अपनी कुंडली के सवाल

तुला राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल कैसा है?

काम और पढ़ाई में शुरुआत आशाजनक है। आय, मंजूरी या प्रयास की पहचान मिल सकती है। कारोबारियों के लिए मंगलवार नया काम शुरू करने, पुराने क्लाइंट से जुड़ने या साइड प्लान पर सोचने के लिए ठीक है। काम वही उठाएं जिसे ठीक से निभा सकें। मध्य सप्ताह करियर के लिए उपयोगी रहेगा। काम की स्थिति सुधरेगी और सही लोग मदद कर सकते हैं। वरिष्ठ, अधिकारी या अच्छा संपर्क रास्ता दिखा सकता है। गुरुवार पहचान और ऑर्डर बढ़ा सकता है। पर उत्साह में हर बात पक्की न करें। शुक्रवार यात्रा टल जाए तो चिंता न करें। सप्ताहांत में मीठी बातचीत से संबंध मजबूत करें।

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तुला राशि का साप्ताहिक धन राशिफल कैसा है?

धन में शुरुआत सुखद हो सकती है। बकाया पैसा, बेहतर कमाई या अच्छा अवसर मिल सकता है। बेचैन मन खरीदारी की ओर भाग सकता है, उसे रोकें। पहले पैसा गिनें और जरूरत तय करें। कारोबार में नया निवेश तभी करें जब तैयारी पहले से हो। मध्य सप्ताह जीवनसाथी, साझा संपत्ति या घर की योजना से जुड़ा सहयोग दे सकता है। गुरुवार कारोबार और प्रतिष्ठा से लाभ का संकेत देता है। कोई जोखिम वाला निर्णय लें तो सीमा तय रखें। शुक्रवार भारी खरीद या घर से जुड़े बड़े निर्णय को टालना बेहतर है। सप्ताहांत सुरक्षित निवेश, बचत और भविष्य की तैयारी के लिए ठीक रहेगा।

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तुला राशि का साप्ताहिक हेल्थ राशिफल कैसा है?

शरीर ठीक रहेगा, पर मन को ज्यादा देखभाल चाहिए। शुरुआत में बेचैनी, ज्यादा सोच और नींद टूटना हो सकता है। हर बातचीत रात तक मन में न घुमाएं। हल्का भोजन, कम स्क्रीन और शाम की सैर मदद करेगी।मध्य सप्ताह में मानसिक संतुलन बेहतर होगा। आध्यात्मिक गतिविधि या शांत संगीत आपको जल्दी संभालेगा। मां या किसी महिला बुजुर्ग की सेहत पर ध्यान दें। काम के व्यस्त दिनों में आंख, गर्दन और पोश्चर का ध्यान रखें। सप्ताहांत में मेहमानों के कारण थकान हो सकती है। मेजबानी करें, पर शरीर की सीमा समझें।

सप्ताह की सलाह

भाग्य साथ देगा, पर बेचैन मन को लगाम चाहिए। प्रशंसा, पैसा और प्रेम तीनों में संतुलन रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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