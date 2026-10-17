तुला साप्ताहिक राशिफल 18-24 अक्टूबर : आने वाले 7 दिन भ्रम संभव, रसीद रखें और जल्दी में बड़ा पैसा न दें
Tula rashi ka Saptahik rashifal: बुध वक्री होने पर कागज में भ्रम संभव है। इसलिए तुला राशि वालों को आने वाले 7 दिन धन को लेकर खास सावधानी बरतनी होगी।
तुला राशि के लिए यह सप्ताह व्यक्तिगत पहचान और दिशा को मजबूत करने वाला है। सूर्य, बुध और वक्री शुक्र आपकी ही राशि में हैं। इसलिए लोग आपको नोटिस करेंगे, लेकिन भीतर पुराने फैसले, रिश्ते और पसंद दोबारा समीक्षा मांग सकते हैं। चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत धनु के तीसरे भाव में करेगा। फोन, संदेश, छोटी यात्रा, पड़ोस, भाई बहन और छोटे छोटे काम बढ़ सकते हैं। शुरुआती दिनों में परिवार की गर्माहट, घर की सुविधा और संपत्ति या वाहन पर विचार के संकेत हैं। ग्रह स्थिति के हिसाब से यह विषय 18 अक्टूबर शाम के बाद और स्पष्ट होगा, जब चंद्रमा मकर के चौथे भाव में आएगा। 18 अक्टूबर शाम के बाद घर, मां, संपत्ति और मानसिक शांति पर ध्यान बढ़ेगा। परिवार के साथ समय बिताना तनाव कम करेगा। घर की उपयोगी खरीद या व्यवस्था की योजना बन सकती है। 21 अक्टूबर सुबह के बाद चंद्रमा कुंभ के पांचवें भाव में जाएगा, जहां राहु है। रचनात्मकता, प्रेम, बच्चे, पढ़ाई और व्यक्तिगत योजना में उत्साह बढ़ेगा। अच्छा विचार मिलेगा, लेकिन हर उत्साह को तुरंत निवेश या फैसला न बनाएं। 23 अक्टूबर दोपहर बाद चंद्रमा मीन के छठे भाव में आएगा, जहां वक्री शनि है। सप्ताहांत में काम, स्वास्थ्य और दिनचर्या फिर केंद्र में होंगे। जो आनंद आपने सप्ताह में लिया है, उसे व्यवस्थित रूटीन से संतुलित करना जरूरी होगा।
तुला साप्ताहिक राशिफल लव
आपकी राशि में वक्री शुक्र संबंधों को बहुत व्यक्तिगत बना रहा है। आप यह सोच सकते हैं कि आपको वास्तव में किस तरह का व्यवहार चाहिए और किस पुराने पैटर्न को बदलना है। शुरुआती दिनों में भाई बहन, छोटी यात्रा या बातचीत के जरिए नए लोगों से मिलना संभव है। 18 अक्टूबर शाम के बाद चौथे भाव का चंद्रमा घर का माहौल नरम करेगा। जीवनसाथी के साथ फिल्म, बाहर खाना, घर सजाना या छोटी खरीद भी संबंध में गर्माहट ला सकती है। मां या परिवार की किसी महिला का सहयोग भी मन को शांत करेगा। 21 अक्टूबर के बाद पांचवें भाव का चंद्रमा प्रेम के लिए अच्छा है। सिंगल लोगों को आकर्षक परिचय मिल सकता है। प्रेम संबंध में एक दूसरे के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी। राहु यहां उत्साह और कल्पना दोनों बढ़ा सकता है। इसलिए सामने वाले को वास्तविक व्यवहार से पहचानें, केवल रोमांटिक संकेत से नहीं। 23 अक्टूबर के बाद काम और दिनचर्या बढ़ेगी। यही समय है जब थकान के कारण छोटी शिकायतें बढ़ सकती हैं। 24 अक्टूबर को बुध आपकी राशि में वक्री होगा। पुरानी बातचीत या अधूरी बात फिर सामने आए तो उसे स्पष्ट करें। वही गलती दोहराने से बचें।
तुला साप्ताहिक राशिफल करियर
सप्ताह की शुरुआत संवाद और छोटे प्रयास से फायदा देगी। लिखने, बिक्री, मीडिया, डिजाइन, यात्रा, लोकल नेटवर्क और क्लाइंट से जुड़े लोगों के लिए दिन सक्रिय होंगे। मंगल और गुरु दसवें भाव में हैं। इसलिए करियर में ऊर्जा, विस्तार और जिम्मेदारी दोनों मौजूद हैं। सही काम पर फोकस करेंगे तो वरिष्ठों की नजर में आपकी जगह मजबूत होगी। 18 अक्टूबर के बाद चौथे भाव का चंद्रमा घर से काम, कार्यस्थल की व्यवस्था या संपत्ति से जुड़े कारोबार को सक्रिय कर सकता है। काम के लिए शांत वातावरण बनाना उपयोगी रहेगा। 21 अक्टूबर के बाद पांचवें भाव का चंद्रमा रचनात्मक काम, प्रस्तुति, पढ़ाई और समस्या हल करने की क्षमता बढ़ाएगा। छात्रों के लिए एकाग्रता अच्छी हो सकती है। खेल, कला और प्रदर्शन के क्षेत्र में काम करने वालों को प्रशंसा मिलने की संभावना है। कारोबारियों को नया विचार या विस्तार की दिशा मिल सकती है। 23 अक्टूबर के बाद छठा भाव मेहनत और विवरण मांगता है। वक्री शनि अधूरे काम वापस ला सकता है। 24 अक्टूबर के बुध वक्री होने पर मीटिंग का सार, कॉन्ट्रैक्ट, संदेश और प्रस्तुति दोबारा जांचें। जल्दबाजी से ज्यादा व्यवस्थित काम सफलता देगा।
तुला साप्ताहिक राशिफल धन
पैसा इस सप्ताह घर, सुविधा और रचनात्मक योजना के बीच बंट सकता है। शुरुआती हिस्से में माता पिता या परिवार से सहायता की संभावना है। 18 अक्टूबर के बाद वाहन, घर के सामान, मरम्मत या संपत्ति पर चर्चा हो सकती है। उपयोगी खरीद ठीक है, लेकिन सुविधा के नाम पर बजट से बाहर न जाएं। आपकी राशि का वक्री शुक्र पसंद बदल सकता है। आज बहुत जरूरी लग रही चीज कुछ दिन बाद उतनी जरूरी न लगे। खरीद को थोड़ा समय देना अच्छा रहेगा। 21 अक्टूबर के बाद पांचवें भाव की सक्रियता निवेश या अनुमान आधारित लाभ की इच्छा बढ़ा सकती है। राहु के कारण जोखिम ज्यादा आकर्षक लगेगा। केवल उसी योजना में जाएं जिसे आप समझते हैं। कारोबारियों को नया विचार लाभ दे सकता है, लेकिन आंकड़ा जरूरी है। 23 अक्टूबर के बाद छठा भाव नियमित भुगतान और खर्च की समीक्षा कराएगा। ऋण, कार्ड और छोटे खर्च जांचें। बुध वक्री होने पर कीमत, रिफंड, ऑनलाइन भुगतान और कागज में भ्रम संभव है। रसीद रखें और जल्दी में बड़ा पैसा न दें। बचत को दिखावे से ऊपर रखें।
तुला साप्ताहिक राशिफल सेहत
सप्ताह की शुरुआत में शरीर से ज्यादा मानसिक अव्यवस्था को कम करना उपयोगी होगा। छोटी यात्राएं, फोन और लगातार बातचीत थका सकते हैं। 18 अक्टूबर के बाद घर का आराम और परिवार का साथ ऊर्जा लौटाएगा। शांत नींद, घर का भोजन और थोड़ी निजी जगह आपको बेहतर महसूस कराएगी। यह समय बहुत बड़ा बदलाव करने का नहीं, मूल आदतें ठीक करने का है। 21 अक्टूबर के बाद ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा। बाहर निकलना, हल्का व्यायाम और रचनात्मक काम मन को अच्छा करेगा। फिर 23 अक्टूबर के बाद छठे भाव का चंद्रमा और वक्री शनि दिनचर्या की कमी दिखाएंगे। थकान, देर रात, अनियमित भोजन या लगातार स्क्रीन का असर महसूस हो सकता है। इसे चिंता न बनाएं। ब्रेक लें, पानी पिएं और सोने का समय ठीक करें। 24 अक्टूबर के आसपास मानसिक ओवरथिंकिंग बढ़े तो एक साथ दस फैसला न लें। शरीर और दिमाग दोनों को थोड़ी धीमी गति फायदा देगी।
सप्ताह की सलाह
अपनी पहचान और पसंद की समीक्षा करें, लेकिन हर पुराने सवाल को तुरंत हल करने की कोशिश न करें। घर और परिवार से मिलने वाले संतुलन का उपयोग करें। मध्य में रचनात्मक अवसर का लाभ लें। सप्ताहांत में रूटीन, स्वास्थ्य और अधूरे काम व्यवस्थित करें। बुध के वक्री होने पर शब्द और दस्तावेज दोनों दोबारा जांचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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