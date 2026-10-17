तुला साप्ताहिक राशिफल 18-24 अक्टूबर : आने वाले 7 दिन भ्रम संभव, रसीद रखें और जल्दी में बड़ा पैसा न दें

Tula rashi ka Saptahik rashifal: बुध वक्री होने पर कागज में भ्रम संभव है। इसलिए तुला राशि वालों को आने वाले 7 दिन धन को लेकर खास सावधानी बरतनी होगी।

तुला राशि के लिए यह सप्ताह व्यक्तिगत पहचान और दिशा को मजबूत करने वाला है। सूर्य, बुध और वक्री शुक्र आपकी ही राशि में हैं। इसलिए लोग आपको नोटिस करेंगे, लेकिन भीतर पुराने फैसले, रिश्ते और पसंद दोबारा समीक्षा मांग सकते हैं। चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत धनु के तीसरे भाव में करेगा। फोन, संदेश, छोटी यात्रा, पड़ोस, भाई बहन और छोटे छोटे काम बढ़ सकते हैं। शुरुआती दिनों में परिवार की गर्माहट, घर की सुविधा और संपत्ति या वाहन पर विचार के संकेत हैं। ग्रह स्थिति के हिसाब से यह विषय 18 अक्टूबर शाम के बाद और स्पष्ट होगा, जब चंद्रमा मकर के चौथे भाव में आएगा। 18 अक्टूबर शाम के बाद घर, मां, संपत्ति और मानसिक शांति पर ध्यान बढ़ेगा। परिवार के साथ समय बिताना तनाव कम करेगा। घर की उपयोगी खरीद या व्यवस्था की योजना बन सकती है। 21 अक्टूबर सुबह के बाद चंद्रमा कुंभ के पांचवें भाव में जाएगा, जहां राहु है। रचनात्मकता, प्रेम, बच्चे, पढ़ाई और व्यक्तिगत योजना में उत्साह बढ़ेगा। अच्छा विचार मिलेगा, लेकिन हर उत्साह को तुरंत निवेश या फैसला न बनाएं। 23 अक्टूबर दोपहर बाद चंद्रमा मीन के छठे भाव में आएगा, जहां वक्री शनि है। सप्ताहांत में काम, स्वास्थ्य और दिनचर्या फिर केंद्र में होंगे। जो आनंद आपने सप्ताह में लिया है, उसे व्यवस्थित रूटीन से संतुलित करना जरूरी होगा।

आपकी राशि में वक्री शुक्र संबंधों को बहुत व्यक्तिगत बना रहा है। आप यह सोच सकते हैं कि आपको वास्तव में किस तरह का व्यवहार चाहिए और किस पुराने पैटर्न को बदलना है। शुरुआती दिनों में भाई बहन, छोटी यात्रा या बातचीत के जरिए नए लोगों से मिलना संभव है। 18 अक्टूबर शाम के बाद चौथे भाव का चंद्रमा घर का माहौल नरम करेगा। जीवनसाथी के साथ फिल्म, बाहर खाना, घर सजाना या छोटी खरीद भी संबंध में गर्माहट ला सकती है। मां या परिवार की किसी महिला का सहयोग भी मन को शांत करेगा। 21 अक्टूबर के बाद पांचवें भाव का चंद्रमा प्रेम के लिए अच्छा है। सिंगल लोगों को आकर्षक परिचय मिल सकता है। प्रेम संबंध में एक दूसरे के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी। राहु यहां उत्साह और कल्पना दोनों बढ़ा सकता है। इसलिए सामने वाले को वास्तविक व्यवहार से पहचानें, केवल रोमांटिक संकेत से नहीं। 23 अक्टूबर के बाद काम और दिनचर्या बढ़ेगी। यही समय है जब थकान के कारण छोटी शिकायतें बढ़ सकती हैं। 24 अक्टूबर को बुध आपकी राशि में वक्री होगा। पुरानी बातचीत या अधूरी बात फिर सामने आए तो उसे स्पष्ट करें। वही गलती दोहराने से बचें।

तुला साप्ताहिक राशिफल करियर सप्ताह की शुरुआत संवाद और छोटे प्रयास से फायदा देगी। लिखने, बिक्री, मीडिया, डिजाइन, यात्रा, लोकल नेटवर्क और क्लाइंट से जुड़े लोगों के लिए दिन सक्रिय होंगे। मंगल और गुरु दसवें भाव में हैं। इसलिए करियर में ऊर्जा, विस्तार और जिम्मेदारी दोनों मौजूद हैं। सही काम पर फोकस करेंगे तो वरिष्ठों की नजर में आपकी जगह मजबूत होगी। 18 अक्टूबर के बाद चौथे भाव का चंद्रमा घर से काम, कार्यस्थल की व्यवस्था या संपत्ति से जुड़े कारोबार को सक्रिय कर सकता है। काम के लिए शांत वातावरण बनाना उपयोगी रहेगा। 21 अक्टूबर के बाद पांचवें भाव का चंद्रमा रचनात्मक काम, प्रस्तुति, पढ़ाई और समस्या हल करने की क्षमता बढ़ाएगा। छात्रों के लिए एकाग्रता अच्छी हो सकती है। खेल, कला और प्रदर्शन के क्षेत्र में काम करने वालों को प्रशंसा मिलने की संभावना है। कारोबारियों को नया विचार या विस्तार की दिशा मिल सकती है। 23 अक्टूबर के बाद छठा भाव मेहनत और विवरण मांगता है। वक्री शनि अधूरे काम वापस ला सकता है। 24 अक्टूबर के बुध वक्री होने पर मीटिंग का सार, कॉन्ट्रैक्ट, संदेश और प्रस्तुति दोबारा जांचें। जल्दबाजी से ज्यादा व्यवस्थित काम सफलता देगा।

तुला साप्ताहिक राशिफल धन पैसा इस सप्ताह घर, सुविधा और रचनात्मक योजना के बीच बंट सकता है। शुरुआती हिस्से में माता पिता या परिवार से सहायता की संभावना है। 18 अक्टूबर के बाद वाहन, घर के सामान, मरम्मत या संपत्ति पर चर्चा हो सकती है। उपयोगी खरीद ठीक है, लेकिन सुविधा के नाम पर बजट से बाहर न जाएं। आपकी राशि का वक्री शुक्र पसंद बदल सकता है। आज बहुत जरूरी लग रही चीज कुछ दिन बाद उतनी जरूरी न लगे। खरीद को थोड़ा समय देना अच्छा रहेगा। 21 अक्टूबर के बाद पांचवें भाव की सक्रियता निवेश या अनुमान आधारित लाभ की इच्छा बढ़ा सकती है। राहु के कारण जोखिम ज्यादा आकर्षक लगेगा। केवल उसी योजना में जाएं जिसे आप समझते हैं। कारोबारियों को नया विचार लाभ दे सकता है, लेकिन आंकड़ा जरूरी है। 23 अक्टूबर के बाद छठा भाव नियमित भुगतान और खर्च की समीक्षा कराएगा। ऋण, कार्ड और छोटे खर्च जांचें। बुध वक्री होने पर कीमत, रिफंड, ऑनलाइन भुगतान और कागज में भ्रम संभव है। रसीद रखें और जल्दी में बड़ा पैसा न दें। बचत को दिखावे से ऊपर रखें।

तुला साप्ताहिक राशिफल सेहत सप्ताह की शुरुआत में शरीर से ज्यादा मानसिक अव्यवस्था को कम करना उपयोगी होगा। छोटी यात्राएं, फोन और लगातार बातचीत थका सकते हैं। 18 अक्टूबर के बाद घर का आराम और परिवार का साथ ऊर्जा लौटाएगा। शांत नींद, घर का भोजन और थोड़ी निजी जगह आपको बेहतर महसूस कराएगी। यह समय बहुत बड़ा बदलाव करने का नहीं, मूल आदतें ठीक करने का है। 21 अक्टूबर के बाद ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा। बाहर निकलना, हल्का व्यायाम और रचनात्मक काम मन को अच्छा करेगा। फिर 23 अक्टूबर के बाद छठे भाव का चंद्रमा और वक्री शनि दिनचर्या की कमी दिखाएंगे। थकान, देर रात, अनियमित भोजन या लगातार स्क्रीन का असर महसूस हो सकता है। इसे चिंता न बनाएं। ब्रेक लें, पानी पिएं और सोने का समय ठीक करें। 24 अक्टूबर के आसपास मानसिक ओवरथिंकिंग बढ़े तो एक साथ दस फैसला न लें। शरीर और दिमाग दोनों को थोड़ी धीमी गति फायदा देगी।