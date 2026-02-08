तुला साप्ताहिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से 14 फरवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से 14 फरवरी तक का समय…
Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल (8-14 फरवरी, 2026): तुला राशि वालों को इस हफ्ते लव लाइफ में आ रही हल्की-फुल्की खटपट को संभालकर सुलझाने की जरूरत होगी। रिश्तों में ईगो को बीच में न आने दें, क्योंकि छोटी बात बड़ी बन सकती है। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने से गलतफहमियां कम होंगी। प्रोफेशनल लाइफ में खुद को साबित करने के मौके मिलेंगे, जहां आपकी मेहनत और समझदारी काम आएगी। पैसों के मामले में स्थिति संतुलित रहेगी और सोच-समझकर लिए गए फैसलों से फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, बस लाइफस्टाइल पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अगर आप रिश्तों में अहंकार से बचेंगे, तो हालात अपने आप बेहतर होते चले जाएंगे। काम के मोर्चे पर सफलता मिलने के संकेत हैं। हेल्थ और वेल्थ- दोनों ही इस हफ्ते आपके पक्ष में रहेंगे और दिनचर्या सामान्य तरीके से चलती रहेगी।
तुला राशि लव राशिफल- रिश्ते में आ रही हलचल को कंट्रोल से बाहर न जाने दें। छोटी बातों को नजरअंदाज करना कई बार बड़े विवाद से बचा सकता है। पार्टनर का मूड अच्छा रखने की कोशिश करें और बड़े फैसले लेते समय उनकी राय को अहमियत दें। इस हफ्ते आपकी भावनाएं आपके व्यवहार से साफ नजर आएंगी, जिसे पार्टनर समझेगा और सराहेगा। पुराने और कड़वे मुद्दों को दोबारा न उठाएं, वरना सुलझी हुई बातें फिर बिगड़ सकती हैं। जिन बातों पर पहले ही समझौता हो चुका है, उन्हें दोहराने से बचें। शादीशुदा महिलाओं को ससुराल पक्ष के साथ तालमेल बनाए रखने पर खास ध्यान देना चाहिए, ताकि घर का माहौल शांत बना रहे और रिश्तों में खटास न आए।
तुला राशि करियर राशिफल- इस हफ्ते नए काम हाथ में लेने के मौके मिलेंगे, जिससे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। ऑफिस में टीम मेंबर्स के साथ तालमेल बनाकर रखें और क्लाइंट से बातचीत करते समय अपनी कम्युनिकेशन स्किल का सही इस्तेमाल करें। आपकी बात रखने का तरीका इस हफ्ते कई मामलों में फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ प्रोफेशनल्स को जॉब के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है या विदेशी क्लाइंट्स से जुड़े कामों में व्यस्त रहना पड़ सकता है। जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने से नए इंटरव्यू के कॉल आ सकते हैं, खासकर हफ्ते के दूसरे हिस्से में। बिजनेस करने वाले लोग इस हफ्ते नया प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट लॉन्च करने को लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे। हफ्ते का दूसरा भाग टैक्स से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए भी अनुकूल माना जा रहा है।
तुला राशि आर्थिक राशिफल- आर्थिक स्थिति इस हफ्ते स्थिर बनी रहेगी, जिससे पैसों को लेकर ज्यादा दबाव महसूस नहीं होगा। घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ महिलाएं रियल एस्टेट में निवेश करने पर विचार कर सकती हैं। प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री से जुड़े फैसले लेने के योग भी बन रहे हैं। बिजनेस करने वालों को आगे के विस्तार के लिए प्रमोटर्स से फंड मिलने की संभावना है, जिससे भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुछ लोग विदेश यात्रा की प्लानिंग भी कर सकते हैं, बशर्ते फाइनेंशियल स्थिति इसकी इजाजत दे। सीनियर लोग बच्चों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर गंभीरता से सोच सकते हैं और इस दिशा में बातचीत आगे बढ़ सकती है।
तुला राशि स्वास्थ्य राशिफल- इस हफ्ते कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन लाइफस्टाइल पर नजर रखना जरूरी रहेगा। रोजमर्रा की आदतों में संतुलन बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। हल्की-फुल्की चोट लगने की आशंका बनी रह सकती है, इसलिए जल्दबाजी से बचें। फेफड़ों या छाती से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है, ऐसे में लापरवाही न करें। सीनियर लोगों को जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की सलाह दी जाती है। कुछ महिलाओं को स्किन एलर्जी की शिकायत हो सकती है। कहीं ट्रैवल कर रहे हों तो जरूरी सावधानियां रखें और फर्स्ट एड बॉक्स साथ में जरूर रखें, ताकि छोटी-मोटी परेशानियों में तुरंत मदद मिल सके।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
राशिफल से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि