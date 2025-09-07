तुला साप्ताहिक राशिफल: 7-13 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7-13 सितंबर तक का समय…

Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल 7-13 सितंबर, 2025: तुला राशि वाले इस सप्ताह ओपन कम्युनिकेशन के जरिए से रिलेशनशिप के मामलों पर कंट्रोल पा सकते हैं। आपकी ऑफिशियल लाइफ अच्छी रहने वाली है और धन भी सकारात्मक है। सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

तुला लव राशिफल- लवर पर प्यार लुटाते रहें। ईगो से जुड़े छोटे-मोटे मामलों के बावजूद आप सभी मौजूदा मामलों को निपटाने में सफल रहेंगे। आप पुराने लव अफेयर में वापस जा सकते हैं, लेकिन यह वर्तमान लव अफेयर की कीमत पर नहीं होना चाहिए। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए अपने लवर से जुड़ना चाहिए। सप्ताह का दूसरा भाग चीजों पर चर्चा करने और उन्हें हमेशा के लिए निपटाने के लिए सबसे अच्छा है। सप्ताह के दूसरे भाग में विवाहित महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं।

तुला करियर राशिफल- ऑफिस में नए टास्क सामने आएंगे और हर काम करियर में उत्तम पाने करने का मौका देगा। मैनेजमेंट को शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है और आपको इसे पूरा करना होगा। कुछ कार्यों के लिए ट्रैवल की जरूरत होती है, जबकि जो लोग सीनियर पदों में हैं उन्हें महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े फैसलों के लिए मैनेजमेंट के साथ ज्यादा तालमेल की जरूरत हो सकती है। टेक्स्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फैशन एक्सेसरीज और कंस्ट्रक्शन मैटेरियल से निपटने में बिजनेसमैन को अच्छा रिटर्न मिलेगा। छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफल हो सकते हैं।

तुला आर्थिक राशिफल- इस सप्ताह धन का आगमन होगा और इससे सभी पेंडिंग बिल को चुकाना आसान हो जाएगा। कुछ महिलाएं नया वाहन या घर खरीदकर खुश होंगी। आप परिवार के अंदर संपत्ति को लेकर बातचीत करने पर भी विचार कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, लेकिन किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मार्गदर्शन अच्छा हो सकता है। संभावना है कि सप्ताह के पहले भाग में कोई फ्रेंड आर्थिक मदद मांगेगा। बिजनेसमैन बिजनेस के विस्तार के लिए धन जुटाने में सफल होंगे।

तुला सेहत राशिफल- इस सप्ताह के पहले भाग में तुला राशि के कुछ बड़े-बुजुर्गों को सीने में दर्द या सांस लेने में परेशानी का अनुभव हो सकता है। डॉक्टर के पास जाने में समय बर्बाद नहीं करें। महिलाओं को स्किन से जुड़ा इंफेक्शन हो सकता है। कोई छोटी-मोटी दुर्घटना हो सकती है और आपको लग्स या चेस्ट से जुड़ी परेशानियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बच्चों में वायरल फीवर या डाइजेशन से भी जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com