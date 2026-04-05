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तुला साप्ताहिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 से 11 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Apr 05, 2026 06:47 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 से 11 अप्रैल तक का समय…

तुला साप्ताहिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 से 11 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल (5-11 अप्रैल, 2026): इस हफ्ते तुला राशि वालों के लिए समय थोड़ा ऊपर-नीचे रह सकता है। कभी लगेगा सब सही चल रहा है, तो कभी छोटी-छोटी बातों में मन उलझ सकता है। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है, खासकर काम और घर के बीच बैलेंस बनाने को लेकर। आप हर चीज को सही रखना चाहते हैं, लेकिन हर बार सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इसलिए खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। धीरे-धीरे चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। इस हफ्ते आपको थोड़ा शांत रहकर हालात को समझने की जरूरत है।

आगे पढ़ें तुला राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

तुला राशि का लव राशिफल- लव लाइफ इस हफ्ते थोड़ी नाजुक रह सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर के साथ छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है। कई बार ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा, लेकिन हो सकता है आप भी अपनी बात सही से नहीं रख पा रहे हों। ऐसे में बहस करने से बेहतर है कि आराम से बैठकर बात करें। सिंगल लोगों के लिए यह हफ्ता ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन अगर पहले से किसी से बात चल रही है, तो उसमें थोड़ी नजदीकी बढ़ सकती है। बस जल्दी-जल्दी फैसले लेने से बचें।

तुला राशि का करियर राशिफल- करियर के मामले में यह हफ्ता आपको बिजी रखेगा। ऑफिस में अचानक से काम बढ़ सकता है और आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शुरुआत में थोड़ा प्रेशर लगेगा, लेकिन आप धीरे-धीरे सब संभाल लेंगे। इस हफ्ते एक बात खास ध्यान रखें- काम को टालने की आदत से बचें। जो काम सामने है, उसे समय पर पूरा करें। सीनियर्स आपके काम को देख रहे होंगे, इसलिए लापरवाही करने से बचें। अगर आप नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ा इंतजार करना सही रहेगा।

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तुला राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में यह हफ्ता ठीक रहेगा, लेकिन आपको खर्चों पर नजर रखनी होगी। पैसा आएगा, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो जल्दी खर्च भी हो जाएगा। खासकर छोटे-छोटे खर्च मिलकर बड़ा असर डाल सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपने बजट को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो अभी रुकना बेहतर रहेगा। किसी की सलाह पर बिना सोचे पैसा लगाना ठीक नहीं होगा।

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तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल- हेल्थ के मामले में इस हफ्ते आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। ज्यादा सोचने और टेंशन लेने की वजह से दिमाग थका हुआ महसूस कर सकता है। इसका असर आपके शरीर पर भी दिखेगा, जैसे थकान या नींद की कमी। इसलिए अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। समय पर सोएं और उठें। बाहर का खाना कम करें और हल्का खाना लें। अगर आप रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालेंगे, जैसे वॉक या शांत बैठना, तो आपको अच्छा महसूस होगा और स्ट्रेस भी कम होगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
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रत्न-उपाय
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