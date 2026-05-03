तुला साप्ताहिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 3 से 9 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 3 से 9 मई तक का समय…
Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल (3-9 मई, 2026): तुला राशि वालों को इस हफ्ते कुछ ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिनमें साफ-साफ जानकारी जरूरी होगी, तभी दिमाग हल्का लगेगा। ये बात पैसे, पार्टनर के साथ शेयर चीजों, किसी जिम्मेदारी या किसी ऐसी बात से जुड़ी हो सकती है जिसे आप अंदर ही अंदर संभाल रहे थे। बुध इस समय वृषभ में है, इसलिए आप चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से देख पाएंगे। कोई छोटा-सा डिटेल—जैसे रकम, हिसाब या कोई कागज- आपको समझा सकता है कि असली दबाव कहां है।
बीच हफ्ते में कोई बात नजरअंदाज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बात बिगड़नी ही है। आराम से और साफ तरीके से बात करें। हफ्ते के आखिर में आपको थोड़ा हल्का महसूस हो सकता है। प्यार, उम्मीद या बराबरी को लेकर जो दबाव था, वो कम हो सकता है। इस बार आप खुद के आराम को भी उतनी ही अहमियत देंगे।
तुला राशि का लव राशिफल
रिश्ते में सिर्फ मीठी बात नहीं, भरोसा भी जरूरी है। अगर आप रिलेशन में हैं, तो बात को इतना हल्का मत करो कि सामने वाला असली बात समझ ही न पाए। आप साफ बोल सकते हो, बिना झगड़ा किए। जो बात बार-बार परेशान कर रही है, उसे दबाने से बेहतर है बोल देना।
सिंगल लोगों को कोई ऐसा इंसान पसंद आ सकता है जो समझदारी से बात करता हो और आपको सुना हुआ महसूस कराए। जल्दी दिल न खोलें। सही कनेक्शन वो होता है जहां आपको हर बात समझाने की मजबूरी न लगे।
तुला राशि का करियर राशिफल
इस हफ्ते पर्दे के पीछे चल रही कोई बात ज्यादा ध्यान मांग सकती है। नौकरी में कोई सीक्रेट काम, क्लाइंट की जिम्मेदारी या रोल को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है। सिर्फ इसलिए दबाव न लें कि आप संभाल सकते हैं। जहां बात साफ नहीं है, वहां पूछें। बिजनेस करने वाले लोग पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप की शर्तें दोबारा देख सकते हैं। स्टूडेंट्स को अंदाजे से नहीं, साफ जानकारी लेकर चलना चाहिए। एक चीज याद रखें- काम तब बेहतर होता है जब बात साफ हो, सिर्फ एडजस्ट करके नहीं।
तुला राशि का आर्थिक राशिफल
इस हफ्ते पैसे को लेकर ध्यान देने की जरूरत है। लोन, टैक्स, इंश्योरेंस, किसी के साथ शेयर पैसा या कोई पेमेंट- इन सब पर नजर रखनी होगी। सिर्फ इसलिए बात न टालें कि थोड़ा असहज लग रहा है। साफ हिसाब करने से दिमाग हल्का होगा। सेविंग्स और निवेश धीरे-धीरे संभालें। दूसरों को देखकर फैसले न लें। आपका पैसा आपका है, इसलिए फैसला भी आपकी स्थिति के हिसाब से होना चाहिए।
तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल
अंदर का तनाव शरीर पर असर डाल सकता है। नींद, कमर में दर्द, स्किन या बिना वजह थकान महसूस हो सकती है। आप बाहर से शांत दिख सकते हो, लेकिन अंदर काफी कुछ चल रहा होगा।आराम करें, पानी पिएं, हल्की एक्सरसाइज करें और रात में ज्यादा टेंशन वाली बातें न करें। सिर्फ चुप रहना आराम नहीं होता। जो बात परेशान कर रही है, उसे समझना भी जरूरी है।
तुला राशि वालों के लिए सलाह
सिर्फ माहौल ठीक रखने के लिए अपनी बातें न दबाएं। हल्के तरीके से साफ बात करेंगे, तो हफ्ता आसान हो जाएगा।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
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अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
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