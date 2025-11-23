Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़libra weekly Horoscope 23-29 november 2025 Sapthaik Tula Rashi Ka rashifal future predictions
तुला साप्ताहिक राशिफल: 23 से 29 2025 नवंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

तुला साप्ताहिक राशिफल: 23 से 29 2025 नवंबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप:

 Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 23-29 November 2025: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।  

Sun, 23 Nov 2025 06:44 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Libra Horoscope Weekly 23 November 2025: इस समय बैलेंस चॉइस और क्लियर पर्सनल ग्रोथ की तरफ ले जाएंगी। इस वीक शांत होकर फैसले लें। इस वीक तुला राशि वालों की दोस्त मदद करेंगे। तरक्की धीरे-धीरे होगी। नए आइडियाज आपके चमकेंगे। ऑफिस में और घर में छोटे-छोटे स्टेप्स आपके लिए सक्सेस लाएंगे। आपका माइंड क्लियर है और आपके द्वारा लिए गए प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको आगे ले जाएंगे। आपको काइंड आडियाज शेयर करने होंगे। अधिक से अधिक पार्टनर की सपनें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। परिवार के बंधन आपको मजबूत करेंगे। इस वीक धैर्य से आपको रिवार्ड मिलेंगे। इस वीक आपको आर्थिक आदतों को सेंसिबल बनाना होगा। ईमानदारी से की गई बातचीत के जरिए आपको शांत रिजल्ट मिलेंगे।

तुला लव राशिफल

इस वीक तुला राशि वालों को खुलकर बोलना होगा। इस समय आपके इशारों से कहीं ज्यादा आपके कोमल शब्द मायने रखते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो आप ऐसे लोगों से मिलें, जो आपकी तरह की ही रुचि के हों। इस समय आपको अपने करीबी दोस्त या पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। आपको उसके लिए समय-समय पर केयर भी करनी चाहिए। अगर आप सिंगल है, तो उन लोगों इस समय कठोर शब्द और आलोचना ना करें। जो भी वैल्यू आपकी है, उनको शेयर करें और उन पर फोकस करें।

तुला करियर वीकली राशिफल

काम में आपको क्लियर प्लान रखें। स्टडी फोकस आपके लिए तरक्की लाएगा। एक समय में एक ही काम करें और जब मदद की जरूरत हो जरूर करें। आपके आइडिया इस समय नोटिस किए जाएंगे, इनको आपको सिंपली एक्सप्लेन करना है। इस समय आपको ऑफिस गॉसिप से दूर रहना है और अपने साथ काम करने वालों के साथ वादा निभाना है। छोटे सेटबैक्स से सीखें। न्यू प्रोजेक्ट के लिए सावधानी से चॉइज करें। विनम्रता और समय पर काम करना आपके लिए सम्मान ला सकता है। इस वीक के आखिर तक आपके लिए एक ऐसा हेल्पफुल मौका आ सकता है या पहचान मिल सकती है, किसी ऐसे के जरिए जिसका आप सम्मान करते हैं। आपको लगातार चीजें सीखते रहना है और हंबल रहना है।

तुला मनी वीकली राशिफल

आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी, इसके अलावा स्टेबल भी हो जाएगी, अगर आप सिंपल आदतों को अपनाएंगे और खर्चों को आसानी से ट्रैक करेंगे। इस समय रिस्की शर्तों से बचें और अचानक से अधिक से अधिक खरीददारी ना करें। इस समय छोटी सेविंग्स और सावधानी से बिल की पेमेंट आपको लिए तनाव को कम करेगी। अगर आप कहीं पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले आपको रिसर्च करनी होगी। किसी भरोसे वाले दोस्त से सलाह लें। घर पर शेयरिंग खर्चों के बारे में कंफ्यूजन न बढ़ाएं, इस पर कंफ्यूजन बनाने से अच्छा है कि आप शांति से बात करने की ज़रूरत हो सकती है। अचानक मिलने वाले धन की बजाय स्लो और स्टेबल प्रॉफिट लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। अभी समझदारी भरे फैसले एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करेंगे। रोजाना इच्छाओं से पहले ज़रूरतों पर ध्यान दें।

तुला हेल्थ वीकली राशिफल

इस सप्ताह, हल्का-फुल्का रुटीन आपकी एनर्जी और मनोदशा में खास सुधार लाएगा। आपको इस समय रोजाना थोड़ी देर बाहर टहलना चाहिए, अच्छे से पानी पीना चाहिए। अगर आपको थकान महसूस हो रही है, तो जल्दी आराम करें। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज या हल्का योग मन को शांत कर सकता है और तनाव कम कर सकता है। देर रात भारी या ऑयली खाना खाने से बचें और फ्रेश , घर का बना वेज खाना पसंद करें। काम के घंटों के दौरान अपने पॉश्चर का ध्यान रखें। छोटे-छोटे ब्रेक लें। छोटी-छोटी सिंपल केयर आपके शरीर को मजबूत करेगी। आपको अपनी फैमिली से खास तौर पर समाइल करे मिलना है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

