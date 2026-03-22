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तुला साप्ताहिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 मार्च तक का समय? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Mar 22, 2026 06:24 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 मार्च तक का समय…

तुला साप्ताहिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 मार्च तक का समय? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल (22-28 मार्च, 2026): इस हफ्ते आपके लिए सीधा नियम रहेगा- काम धीरे करें, लेकिन पूरा करें। दिमाग क्लियर रहेगा, इसलिए फैसले लेने में दिक्कत नहीं आएगी। बस एक साथ कई काम उठाने की गलती न करें। जो काम हाथ में है, उसे पहले खत्म करें। फिर अगले पर जाएं। इससे काम भी सही होगा और मन भी शांत रहेगा। घर में सामान्य माहौल रहेगा। परिवार के साथ बैठने से मन हल्का होगा। दोस्तों से भी बातचीत काम की रहेगी। छोटी-छोटी बातें इस हफ्ते बड़ा फर्क डालेंगी। जल्दबाजी से बचेंगे तो फायदा ही होगा।

आगे पढ़ें तुला राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

तुला राशि का लव राशिफल- रिश्तों के मामले में यह हफ्ता सिंपल रहेगा। जो बात है, वही बोलें। ज्यादा घुमाने से बात बिगड़ सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें पार्टनर की बात सुननी चाहिए। बीच में टोकने से बचें। छोटे काम, जैसे साथ बैठना या हल्की बातचीत करना, काम आएगा। सिंगल लोगों के लिए किसी जान-पहचान के जरिए बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन तुरंत भरोसा न करें। थोड़ा समय लें। इस हफ्ते धैर्य रखेंगे तो रिश्ता खुद ठीक चलेगा।

तुला राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है- सिस्टम से चलना। सुबह ही तय कर लें कि आज क्या करना है। उसी हिसाब से काम करें। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे दबाव नहीं बनेगा। ऑफिस में बेवजह की बातों से दूर रहें। अपने काम पर फोकस रखें। कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो घबराएं नहीं। धीरे-धीरे समझकर करें। सीनियर्स को आपका तरीका पसंद आ सकता है। समय पर काम खत्म करना जरूरी रहेगा।

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तुला राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों को लेकर इस हफ्ते सिंपल रहना ही बेहतर है। जितना है, उसी में चलें। दिखावे के खर्च से बचें। कोई बड़ा सामान लेने का मन है तो थोड़ा रुक जाएं। अभी जरूरत वाली चीजों पर ही खर्च करें। घर में पैसों को लेकर साफ बात करें। किसी को उधार देने से पहले सोच लें। अगर देना जरूरी है तो लिखकर रखें। छोटी-छोटी बचत ही आगे काम आएगी। इस हफ्ते कोई बड़ा जोखिम लेने से बचना सही रहेगा।

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तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल- स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। नींद पूरी लेना जरूरी है। देर रात तक जागेंगे तो थकान बनी रहेगी। सुबह थोड़ा चलना शुरू करें, भले 10-15 मिनट ही सही। इससे शरीर हल्का लगेगा। खाना समय पर खाएं। ज्यादा बाहर का खाने से बचें। पानी की कमी न होने दें। काम के बीच में थोड़ा आराम भी जरूरी है। अगर शरीर थका लगे तो रुक जाएं। इस हफ्ते छोटे-छोटे बदलाव ही आपको ठीक रखेंगे।

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डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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