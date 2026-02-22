Hindustan Hindi News
तुला साप्ताहिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 फरवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Feb 22, 2026 05:37 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 फरवरी तक का समय…

तुला साप्ताहिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 फरवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल (22-28 फरवरी, 2026): इस हफ्ते रोजमर्रा की छोटी समस्याओं को सुलझाने के मौके मिलेंगे। मददगार लोगों से मुलाकात होगी और निजी व परिवार से जुड़े छोटे लक्ष्यों की तरफ धीरे-धीरे बढ़ पाएंगे। मन स्थिर रहेगा और व्यावहारिक बातों को सुलझाने की समझ बनेगी। घर में और दोस्तों के साथ छोटे कदम उठाने से जिंदगी आसान होगी। साफ सोच, नरम शब्द और शांत फैसलों पर भरोसा रखें। इससे सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और मन में हल्की उम्मीद बनी रहेगी। छोटी-छोटी जीत को सेलिब्रेट करें और आभार जताना न भूलें।

तुला लव राशिफल- इस हफ्ते किसी अपने के साथ अच्छे और गर्मजोशी भरे पल मिल सकते हैं। हल्की-फुल्की बातचीत और सच्ची मुस्कान से भरोसा बढ़ेगा। बोलने से ज्यादा सुनने की कोशिश करें और छोटे कामों से अपनापन दिखाएं, जैसे मदद करना या साथ समय बिताना। कोई प्यारा सा मैसेज या छोटी मदद सामने वाले का दिन बना सकती है। अगर बीच-बीच में तनाव आए, तो धैर्य रखें और नरमी से बात करें। सम्मान और लगातार ध्यान देने से रिश्ता गहरा होगा और मन को सुकून मिलेगा। किसी को अच्छा मैसेज भेजें और मुस्कुराएं।

तुला करियर राशिफल- काम में एक-एक टास्क पर फोकस रखें ताकि काम ठीक से पूरा हो सके। प्राथमिकताओं की छोटी लिस्ट बनाएं और एक-एक करके काम निपटाते जाएं। कोई साथी मदद मांगे तो हाथ बटाएं और जब मदद मिले तो उसे स्वीकार करें। मीटिंग में बात साफ रखें और उलझन से बचने के लिए नोट्स बनाते रहें। छोटे-छोटे और लगातार कदम बड़े काम को आसान बना देंगे। अच्छे आइडिया की तारीफ करें और जहां जरूरी हो क्रेडिट शेयर करें। आपकी भरोसेमंद मेहनत से लोगों का भरोसा बढ़ेगा और नए शांत मौके खुलेंगे।

तुला आर्थिक राशिफल- इस हफ्ते खर्च कंट्रोल में और प्लान के मुताबिक रहेगा। रोज के छोटे खर्च लिख लें, ताकि पता चले पैसा कहां जा रहा है। जल्दी-जल्दी खरीदारी से बचें और टिकाऊ चीजें चुनें। बड़े खर्च से पहले परिवार से बात करके साफ प्लान बना लें। छोटी-छोटी बचत के तरीके ढूंढें, जैसे सस्ते ऑप्शन चुनना या गैर-ज़रूरी चीजें टालना। रोज़ थोड़ा-थोड़ा बचाने से आगे चलकर काम का कुशन बनेगा और बिल आने पर मन शांत रहेगा। ऑफर ध्यान से देखें और समझदारी वाला ऑप्शन चुनें।

तुला स्वास्थ्य राशिफल- नींद का टाइम तय रखें और सिंपल, हेल्दी शाकाहारी खाना खाएं। रोज थोड़ी देर टहलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें, इससे एनर्जी बढ़ेगी और दिमाग हल्का रहेगा। पानी बार-बार पीते रहें और थकान लगे तो आराम करें। सोने से पहले ज्यादा स्क्रीन देखने से बचें और तनाव हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। सुबह की धूप लेना और सोने से पहले कोई शांत हॉबी अपनाना शरीर को रिकवर करने में मदद करेगा और सोच साफ रखेगा। परिवार के साथ रोज मुस्कान बांटें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

