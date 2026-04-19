तुला साप्ताहिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 से 25 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 से 25 अप्रैल तक का समय…
Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल (19-25 अप्रैल, 2026): हफ्ते की शुरुआत में दूसरों की उम्मीदें आपके ऊपर थोड़ी ज्यादा भारी लग सकती हैं। ऐसे में अपनी बात या अपनी पसंद समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खासकर उन मामलों में, जहां आप हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, आप समझ पाएंगे कि हर बार सबको खुश करना जरूरी नहीं है, बल्कि जो सही और संतुलित है, वही ज्यादा जरूरी है। यही बदलाव इस हफ्ते आपकी मदद करेगा। जो बातें पहले अटपटी लग रही थीं, उन्हें सिर्फ साफ तरीके से कहना काफी होगा। हर चीज को संभालने की कोशिश छोड़ेंगे तो मन हल्का लगेगा। हफ्ते के अंत तक आप खुद को ज्यादा संतुलित, साफ और अपने फैसलों में मजबूत महसूस करेंगे।
आगे पढ़ें तुला राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
तुला राशि का लव साप्ताहिक राशिफल
इस हफ्ते जरूरत से ज्यादा सभ्यता असली बात को छुपा सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो एक व्यक्ति माहौल शांत रखने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरा चाहता है कि बात साफ हो। इससे बिना झगड़े के भी दूरी आ सकती है। ऐसे में थोड़ा सच बोलना ज्यादा काम आएगा, बजाय सब ठीक दिखाने के। अगर आप सिंगल हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति अच्छा लगेगा जिसके साथ बात करना आसान हो और आपको कुछ बनने की जरूरत न पड़े। इस हफ्ते दिखावे से ज्यादा सादगी काम आएगी। हफ्ते के दूसरे हिस्से में बातचीत आसान होगी और कनेक्शन भी बेहतर बनेगा।
तुला राशि का करियर साप्ताहिक राशिफल
काम में इस हफ्ते दिक्कत काम से ज्यादा स्पष्टता की कमी से आ सकती है। कोई जिम्मेदारी या काम सही तरीके से तय नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से बार-बार उलझन हो सकती है। जैसे ही आप चीजें साफ करेंगे, काम अपने आप आसान होने लगेगा। नौकरी में हैं तो साफ बात करना और अपनी सीमाएं तय करना जरूरी रहेगा। बिजनेस में हैं तो एक साथ सब कुछ आगे बढ़ाने के बजाय सही समय और तरीका अपनाएं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक समय में एक चीज पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
तुला राशि का आर्थिक साप्ताहिक राशिफल
इस हफ्ते पैसों को लेकर संतुलन और समझदारी जरूरी है। खासकर जहां खर्च किसी और से जुड़ा हो या आपको किसी के साथ बांटना हो। कई बार आप सिर्फ माहौल ठीक रखने के लिए हां बोल सकते हैं, लेकिन बाद में वही बात भारी लग सकती है। इसलिए फैसला लेने से पहले साफ देखें कि क्या सही है और क्या जरूरी। कोई भी बड़ा प्लान बनाते समय उसे सरल रखें। दिखावे में आकर फैसला लेने से बचें। जो फैसला बाद में भी सही लगे, वही सही रहेगा।
तुला राशि का स्वास्थ्य साप्ताहिक राशिफल
इस हफ्ते अंदर का तनाव शरीर पर असर डाल सकता है। कंधों में जकड़न, नींद कम होना या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। ऐसा तब होता है जब आप हर चीज को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। जरूरी है कि आप खुद को थोड़ा स्पेस दें। किसी एक ऐसी बात से दूरी बनाएं जो आपको थका रही है। समय पर खाना खाएं और दिन में थोड़ा समय खुद के लिए रखें। जैसे ही आप खुद पर ध्यान देंगे, ऊर्जा वापस आने लगेगी।
सलाह: ऐसी शांति चुनें जिसमें आप भी शामिल हों। संतुलन तभी बनता है जब वह एकतरफा न हो।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें