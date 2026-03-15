तुला साप्ताहिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 से 21 मार्च तक का समय? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 से 21 मार्च तक का समय…
Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल (15-21 मार्च, 2026): तुला राशि के लोगों के लिए यह हफ्ता धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाला रह सकता है। शुरुआत के दिन सामान्य रहेंगे। रोजमर्रा के काम चलते रहेंगे। कुछ लोग अपने काम को लेकर थोड़ा व्यस्त भी रह सकते हैं। हालांकि चीजें हाथ से बाहर जाने जैसी स्थिति नहीं बनेगी। इस हफ्ते सबसे जरूरी बात यही रहेगी कि आप चीजों को संतुलन में रखें। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। जो काम सामने है, उसे पूरा करने पर ध्यान दें। कई बार छोटी-छोटी बातें भी बेवजह मन में घूमती रहती हैं। कोशिश करें कि उन्हें ज्यादा तूल न दें। सप्ताह के मध्य के आसपास किसी पुराने परिचित से बातचीत हो सकती है। किसी दोस्त या सहकर्मी से मुलाकात भी हो सकती है। इससे माहौल थोड़ा हल्का रहेगा। हफ्ते के आखिर तक कुछ काम पूरे होने से राहत मिल सकती है।
Libra Weekly Horoscope Love, तुला लव राशिफल इस हफ्ते
रिश्तों के मामले में यह हफ्ता सामान्य रह सकता है। जो लोग रिलेशन में हैं, उनके बीच बातचीत पहले से थोड़ी बेहतर रह सकती है। कई बातों पर खुलकर चर्चा हो सकती है। इससे गलतफहमियां कम हो सकती हैं। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। कोई छोटी-सी प्लानिंग भी हो सकती है। जरूरी यह रहेगा कि बात करते समय शब्दों का ध्यान रखें। बेवजह की बहस से बचना बेहतर रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि इस समय किसी भी रिश्ते को लेकर जल्दी निष्कर्ष निकालने से बचना ठीक रहेगा।
Libra Career Weekly Horoscope तुला करियर राशिफल इस हफ्ते
कामकाज के लिहाज से यह हफ्ता ठीक रह सकता है। ऑफिस में रोज के काम चलते रहेंगे। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। हालांकि काम का दबाव बहुत ज्यादा रहने की संभावना नहीं है। कोशिश करें कि जो काम आपको दिया गया है, उसे समय पर पूरा करें। इससे सीनियर का भरोसा बना रहेगा। सहकर्मियों के साथ तालमेल भी जरूरी रहेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इस हफ्ते उसमें थोड़ी प्रगति दिख सकती है। हफ्ते के आखिर तक काम को लेकर संतोष का भाव भी आ सकता है।
Libra Career Weekly Horoscope, तुला आर्थिक राशिफल इस हफ्ते
पैसों के मामले में हफ्ता सामान्य रहने वाला है। आय के साथ-साथ खर्च भी बने रह सकते हैं। इसलिए खर्च करते समय थोड़ा ध्यान रखना जरूरी रहेगा। कुछ लोग घर या जरूरत की चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। हालांकि फालतू खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा। अगर आप बचत करने की सोच रहे हैं तो छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हैं। किसी बड़े निवेश को लेकर जल्दबाजी न करें। पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी रहेगा।
Libra Health Weekly Horoscope, तुला सेहत राशिफल इस हफ्ते
सेहत के मामले में हफ्ता ठीक रह सकता है। हालांकि काम की भागदौड़ के बीच थकान महसूस हो सकती है। इसलिए शरीर को आराम देना जरूरी रहेगा। नियमित दिनचर्या रखने की कोशिश करें। समय पर सोना और समय पर उठना आपके लिए बेहतर रहेगा। हल्की वॉक या थोड़ी एक्सरसाइज करना भी फायदेमंद रहेगा। खाने-पीने में भी संतुलन रखें। ज्यादा तला-भुना खाने से बचना बेहतर रहेगा। अगर आप अपनी दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो हफ्ता आराम से निकल सकता है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट