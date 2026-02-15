तुला साप्ताहिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 से 21 फरवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 से 21 फरवरी तक का समय…
Libra Weekly Horoscope, तुला साप्ताहिक राशिफल (15-21 फरवरी, 2026): इस हफ्ते आत्मविश्वास बना रहेगा, छोटी-छोटी सफलताएं मिलेंगी, रिश्ते साफ होंगे और काम में व्यावहारिक तरक्की दिखेगी। हल्की प्लानिंग पर ध्यान दें, ईमानदारी से बात करें, शांति से काम करें, धैर्य रखें और सही फैसले लें। सोच-समझकर कदम उठाएं। इस हफ्ते निजी जीवन और काम, दोनों में धीरे-धीरे फायदा दिखेगा। छोटे और संभलकर उठाए गए कदम और क्लियर बात करने से अच्छे मौके मिलेंगे। धैर्य रखें, अपने वादे निभाएं और अचानक फैसले लेने से बचें। लगातार कोशिश और शालीन व्यवहार से भरोसा बनेगा, रिश्ते मजबूत होंगे और आगे चलकर अच्छे नतीजे मिलेंगे।
तुला लव राशिफल- ध्यान से सुनने और छोटे-छोटे ख्याल रखने से रिश्तों में गहराई आएगी। प्यार भरा संदेश भेजें, घर के काम में मदद करें या साथ में शांति से टहलने जाएं। सच बोलें और नरमी रखें। दोष देने या लंबी बहस से बचें। सिंगल लोग किसी क्लास या ग्रुप एक्टिविटी में दोस्ताने स्वभाव वाले किसी शख्स से मिल सकते हैं। हल्की बातचीत और समान रुचियों से शुरुआत करें। कपल्स शाम के लिए एक सिंपल और शांत प्लान बनाएं, जहां अपनी उम्मीदों पर बात करें, साथ हंसें और आने वाले समय के लिए अच्छे प्लान बनाएं।
तुला करियर राशिफल- काम पर लगातार ध्यान और साफ-सुथरी प्लानिंग से साथ काम करने वालों और सीनियर्स से सराहना मिलेगी। काम को छोटे हिस्सों में बांटें और हर सुबह प्राथमिकताएं तय करें, ताकि समय पर काम पूरा हो। टीम के साथियों को क्रेडिट दें और काम अटकने पर सलाह मांगें। कोई छोटा-सा नया आइडिया किसी छोटे प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारी की वजह बन सकता है। रोज सुबह थोड़ी पढ़ाई करें और थोड़ा-थोड़ा सीखते रहें।
तुला आर्थिक राशिफल- इस हफ्ते पैसों के मामले में संभलकर फैसले लेने और छोटी बचत पर ध्यान देने की जरूरत है। रोज का खर्च नोट करें और एक ऐसा खर्च कम करें जो जरूरी न हो। अचानक बड़ी खरीदारी या जोखिम भरे सौदों से बचें। हर हफ्ते थोड़ा-सा पैसा किसी छोटे लक्ष्य के लिए बचाने पर ध्यान दें, फालतू खर्च से बचें। अगर निवेश की सोच रहे हैं, तो कम जोखिम वाला आसान विकल्प चुनें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से राय ले लें। परिवार के साथ बजट पर साफ बात करने से तनाव कम होगा और मिलकर प्लान बन पाएंगे।
तुला स्वास्थ्य राशिफल- अगर रोज की दिनचर्या शांत और नियमित रहे, तो सेहत ठीक बनी रहेगी। समय पर सोएं, हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग करें और संतुलित खाना खाएं। ज्यादा देर स्क्रीन देखने से बचें और आंखों व दिमाग को आराम देने के लिए छोटे ब्रेक लें। जब तनाव महसूस हो, तो कुछ मिनट गहरी सांस लें। अगर कोई पुरानी समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह लें और बताई गई बातों का पालन करें। खाने के बाद थोड़ी देर टहलने की आदत डालें, इससे पाचन हल्का रहेगा और मन भी शांत रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
