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आज का तुला राशिफल 6 अगस्त: काम में छवि मजबूत करने का मौका, सूर्य, बुध, गुरु का असर

By Anita Baranwal
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Aaj ka tula rashifal: अगर परिवार या ससुराल पक्ष से कोई कागजी या पैसों की चर्चा हो, तो शांति से सुनें और बिना जांच कुछ तय न करें। 

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आज का तुला राशिफल 6 अगस्त 2026

Libra Horoscope today, tula rashifal: दिन की शुरुआत लोगों से तालमेल, बातचीत और सहयोग के साथ हो सकती है। किसी जरूरी काम में सामने वाले का रुख पहले से बेहतर दिखेगा। अगर आप किसी समझौते, साझेदारी या रिश्ते की दिशा को लेकर सोच रहे थे, तो पहला हिस्सा आपको संकेत देगा कि बात आगे बढ़ सकती है। दिन बढ़ने पर मूड थोड़ा भीतर की तरफ जा सकता है। छोटी बात भी दिल पर लग सकती है। इसलिए दोपहर के बाद प्रतिक्रिया देने से पहले बात को पूरा समझ लें। कामकाज में छवि मजबूत करने का मौका है, क्योंकि करियर क्षेत्र में सूर्य, बुध और गुरु का असर आपको समझदारी से बोलने और सही समय पर सही बात रखने में मदद कर रहा है। फिर भी हर बात सबके सामने खोलना ठीक नहीं रहेगा। बच्चों, पढ़ाई या रचनात्मक काम से जुड़ी किसी बात में उम्मीद जगेगी, लेकिन नतीजा मेहनत के बाद ही बनेगा।

तुला लव राशिफल

रिश्तों के मामले में शुरुआत नरम और जुड़ाव भरी रहेगी। जिन लोगों के बीच कुछ समय से दूरी थी, उनके बीच फिर से बात बनने की गुंजाइश है। अविवाहित लोगों के लिए भी परिचय या बातचीत का कोई रास्ता खुल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में मन बना लेना ठीक नहीं होगा। शादीशुदा लोग साथी के प्रति खिंचाव और अपनापन महसूस करेंगे। दिन के बाद वाले हिस्से में संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए पुराने हिसाब या ताने छेड़ने से बचें। सुनना, समझना और धीरे बोलना ज्यादा काम आएगा। मेष से मीन तक का राशिफल यहां पढ़ें

तुला करियर राशिफल

ऑफिस, मीटिंग, इंटरव्यू या क्लाइंट से जुड़ी बातों में आपकी बात का असर रहेगा। बुध के नए असर से काम की भाषा साफ रखने पर फायदा होगा। अगर आप बिजनेस में हैं, तो नई साझेदारी, नया प्रस्ताव या सहयोग का कोई रास्ता सामने आ सकता है। शर्तें ध्यान से पढ़ना जरूरी रहेगा। छात्रों के लिए दिन आसान नहीं, लेकिन उपयोगी है। ध्यान भटकने की बजाय छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ेंगे तो काम बनेगा। प्रतियोगी माहौल में धैर्य आपकी ताकत रहेगा। किसी कानूनी, सरकारी या समझौते वाले मामले में हल्की सकारात्मक प्रगति दिख सकती है, बस कागज और समयसीमा पर नजर रखें।

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तुला धन राशिफल

पैसों के मामले में सोच-समझकर चलना बेहतर रहेगा। कमाई की संभावना बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी अचानक सामने आ सकते हैं। परिवार, साथी या ससुराल पक्ष से मदद की बात उठ सकती है, पर उसे स्थायी सहारा मानकर बजट न बिगाड़ें। किसी साझा खर्च, फीस, बिल या कागजी भुगतान को टालना बाद में दबाव बढ़ा सकता है। निवेश में बहुत उत्साह से कदम न बढ़ाएं। जो समझ में आए, वही करें।

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तुला हेल्थ राशिफल

ऊर्जा सुबह ठीक रहेगी, लेकिन दिन बढ़ने पर थकान, बेचैनी या हल्का मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। नींद, पानी और भोजन की नियमितता बिगड़ी तो असर जल्दी दिखेगा। ज्यादा सोचने की आदत से शरीर भी ढीला पड़ सकता है। थोड़ी वॉक, स्ट्रेचिंग और स्क्रीन से छोटे ब्रेक मदद करेंगे। अपनी सीमाएं समझकर काम करें।

आज की सलाह: जरूरी बात साफ शब्दों में कहें, लेकिन निजी बातें सीमित लोगों तक ही रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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