तुला राशिफल 9 फरवरी 2026: तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज 9 फरवरी का दिन
Libra Horoscope Today 9 February 2026 : आज लाइफ को पॉजिटिव नोट के साथ फेस करें। आपकी रोमांटिक लाइफ आपके लिए खुशनुमा है। आपका प्रोफेशनलिज्म आपको आपके काम में सभी उम्मीदों पर खरा उतरने में मदद करेगा। अगर पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो आपको सेफ ऑप्शन में ध्यान देना होगा। आपकी हेल्थ भी नॉर्मल रहेगी। आपको रोमांटिक लाइफ से ईगो को दूर रखना चाहिए। इससे आप पुराने समय से चली आ रही समस्याओं से भी निजात पालेंगे। आज प्रोफेशनल पर्फोर्मेंस भी खास रहेगी। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी।
तुला लव राशिफल
आज तुला वालों की लवलाइफ में छोटी दिक्कतें सुबह के समय आ सकती हैं, लेकिन आपकी लाइफ रोमांस के मामले में प्रॉडक्टिव और क्रिएटिव रहेगी। अपने लव अफेयर को वैल्यू दें और लवर के इमोशंस को भी अच्छे से सुनें, उसे क्या समस्या है,इस पर भी ध्यान दें। आज परिवार के साथ जितने भी मामले आपके सामने आएं, तो आपको इश्यू को सुलझाना होगा। शादीशुदा लोग आज कंसीव कर सकते हैं। आपको पार्टनर की इज्जत करनी चाहिए, वो भी चाह रहे है, उसे करने की आजादी देनी चाहिए। पार्टनर को रेसपेक्ट करेंगे, तो आपको भी उतनी ही रेसपेक्ट देंगे। आज कुछ सिंगल लोगों को किसी से प्यार हो सकता है, और कुछ लोगों को अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे को जान सकें। आज आप लवर के लिए सरप्राइज प्लान कर सकते है, आप अपने पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते है और कोई रोमांटिक डिनर भी प्लान कर सकते हैं, इससे पार्टनर को आप खुश कर सकेंगे। आपके लिए प्यार में खुशनुमा पल आएंगे, जहां आप खुश रहेंगे।
तुला करियर राशिफल
आज विवादों से आपको दूर रहना है। आपको बस ये कोशिश करनी है कि आपका फोकस अपनी बेस्च रिजल्ट देने में हो। आपने पर ध्यान देकर आपको किसी भी तरह के विवादों से बचना आपकी रणनीति होनी चाहिए। आज बैंक से जुड़े लोगों, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल मैनेजर, मीडिया पर्सन, पुलिस और वकीलों के लिए दिन बहुत बिजी रहेगा, इन लोगों को अधिक काम रहेगा। जिन लोगों ने नौकरी छोड़ी है, वो लोग आज खास तौर पर आज इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, और आपको अपनी नौकरी को लेकर भी श्योर रहना होगा कि आपका रिजल्ट सही रहेगा। आज बिजनेसमैन नए कॉन्टेक्ट्, बनाएंगे औरआपको इससे सफलता भी मिलेगी। खासकर सरकारी लोगों से आपके अच्छे संपर्क बनेंगे। आप बिजनेस को नए क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए भी सो सकते हैं, कुछ लोग आज टैक्स से जुड़े मामलों में भी शिकार बन सकते हैं।
तुला मनी राशिफल
समृद्धि को लेकर आपको खास ध्यान देना है, समृद्धि आपके फेवर में रहेगी। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने खर्च को लेकर सतर्क रहें, इससे आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने निवेश को भी कम करने की जरूरत है। आज का दिन अच्छा है, जब आप दोस्त या पति और पत्नी के साथ फाइनेंशियल इश्यूज सोल्व कर लेंगे। आपको अपने दोस्तों को अधिक से अधिक पैसा उधार नहीं देना है, आपको इसे अवाइड करना चाहिए। आपको किसी अनजाने शख्स को लेकर ऑनलाइन लेनदेन नहीं करना है। आज कुछ महिलाएं घर को रेनोवेट भी करा सकती हैं।
तुला हेल्थ राशिफल
आज तुला राशि वालों के लिए सावधानी बहुत जरूरी है, हेल्थ को लेकर। आपको आज हल्का इंफेक्शन हो सकता है। आपके सामने समस्याएं बहुत होंगी, आपकी आमतौर पर अच्छे रहेंगे। आपका हल्का इंफेक्शन बढ़ेगा और आपको हल्का वायरल फीवर हो सकता है। इससे गले में ठंड और हल्का डाइजेशनश से जुड़ी दिक्कत भी आज आपको हो सकती है। लेकिन आपके लिए यह गंभीर नहीं होगी। आपको आज दिन भर में अच्छे से पानी पीना है। इससे काफी चीजें ठीक होंगी। एल्कोहल और ड्रिंक्स ना करें, इन्हें हमेशा के लिए छोड़ दें। आज बच्चों को खेलते समय चोट भी लग सकती है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां