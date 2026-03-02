तुला राशिफल 2 मार्च 2026 : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।
Libra Horoscope for Today 2nd March 2026 : आज आपके लिए सिंपल और काइंड बातचीत कई मौके खोलेगी। आपको शांत और क्लिएरिटी मिलेगी। आपके लिए चॉइस स्टडी बैलेंस लाएगी। आप काम को सिंपल बना लेंगे तो आसानी रहेगी। आपको क्लियर सोच रखनी है, खासकर रिलेशनशिप को हैंडल करते समय । इसके अलावा काम में धैर्य रखें। आपको बोलते समय विनम्र रहना है। छोटे स्टेप्स से तरक्की मिलेगी। आपको तनाव को कम करना है और इस वीक अपने टारगेट तक पहुंचना है।
तुला प्रेम राशिफल
आज आपका मन शांत रहेगा। पार्टनर के साथ आज प्यार भरी बातें करें, उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, इससे आप दोनों में आपसी भरोसा बढ़ाएंगी। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी की प्यारी सी मुस्कान या मैसेज आपका दिन बना सकती है, इसलिए रिजर्व ना रहें, किसी से सिंपल सी चैट से बात शुरू कर सकते हैं।। शादीशुदा जोड़ों के लिए छोटी-छोटी खुशियां रिश्ते को मजबूत करेंगी। इस समय कड़वे शब्द गलती से भी अपने लवर या पार्टनर को कहने से बचें। प्यार से बात करें।
तुला करियर राशिफल
वर्क फील्ड में आज काम की रफ्तार अच्छी रहेगी, इसलिए फोकस करके काम करें, कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज ना करें, जिससे आपको दिक्कत हो। अपनी प्लानिंग को स्पष्ट रखें, इससे काम समय पर पूरे होंगे। आज आपके साथ काम करने वाले लोग आपके शांत स्वभाव और अच्छे विचारों की तारीफ करेंगे। अगर मन में कोई नया सुझाव हो, तो आत्मविश्वास के साथ बताएं। जल्दबाजी में काम ना करें, इससे आपके गलती के चांस बनेंगे, इसकी बजाय धैर्य से काम लेना जीवन में दिलाएगा। कुछ नया सीखने की कोशिश करें, यह भविष्य में काम आएगा। इस तरह आप एख नया स्किल सीखेंगे।
तुला मनी राशिफल
तुला राशि वालों के लिए फाइनेंस स्टेबल रहेंगे। आपके लिए पैसा अधिक बचाने का चांस है। आज आपकी केयरफुल चॉइस लाभ देगी। इससे आपका वेस्ट कम होगा और आप फंड पाएंगे। इस समय आपको किसी भी तरह की रिस्की शर्तों से बचना है। कोशिश करें कि छोटी सेविंग को को बढ़ाएं, इससे आपके अंदर सिक्योरिटी की भावना आएगी और आपको अपने परिवार के साथ सिंपल सलाह शेयर करनी चाहिए और लंबे समय के प्लान बनाने चाहिए। लंबे समय के लिए प्लान बनाएं, इससे स्टडी ग्रोथ पाएंगे।
तुला हेल्थ राशिफल
आज तुला राशि वालों की हेल्थ स्टडी फील करेगी। आपको जेंटल वॉक और लाइट स्ट्रेचिंग पर काम करना चाहिए। आपको पौष्टिक खाना खाना है। अच्छे से वेज खाना खाएं और अच्छे से पानी पिएं। अपने दिमाग को आराम देने के लिए दिन में ब्रैक लेते रहें। रात को सोते समय मोबाइल ना देखें, कोशिश करें कि आंखों को आराम दें। सोने से पहले मोबाइल अच्छा नहीं। सोने से पहले शांत आदतें डालें। अगर आप थके हुए हैं, तो आपको अच्छे से आराम करना चाहिए। इससे आपका तनाव कम होगा, आपको जो दिक्कत थी, उससे आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी। इसके लिए कोशिश करें कि डॉक्टर से पूछें कि कैसे आप इसे कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट