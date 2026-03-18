तुला राशिफल 18 मार्च: तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 मार्च का दिन? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला होती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 मार्च का दिन
Libra Horoscope Today 18 March 2026 : आज तुला राशि वालों को लवलाइफ में दिक्कतें आ सकती है। आपको काम में अनुशासन दिखाना है और कमिटमेंट के जरिए आपको तनाव से बाहर आना है। आज आपको निवेश करने से पहले सोचना है और बुद्धिमानी से पैसा लगाना है, जिससे आप भविष्य में समृद्धि पा सकें। आप आज कई ऐसे मौकों की उम्मीद हो सकती है, जहां आपको ऑफिस में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आर्थिक तौर पर आप स्टेबल है और आपको रिलेशनशिप में भी दिक्कतें नहीं देखने को मिलेंगी। आज कोई आर्थिक इश्यू भी आुको परेशान नहीं करेगा।
Libra Love Horoscope Today, तुला लव राशिफल
आपका पार्टनर आज एग्रेसिव लग सकता है, इससे आपको सुबह के समय लवलाइफ में दिक्कतें आ सकती है, आपको इसे देखना है कि आप इसे किस तरह सुलझाते हैं।आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में पार्टनर को सपोर्ट करेगा। आप दोनों को एक साथ समय बिताने को लेकर भी तैयार रहना चाहिए। जो लोग रिलेशनशिप में नए हैं, वो लोग अपने पार्टनर के पर्सनल स्पेस को लेकर खास सावधान रहें। आज आप दोपहर में किसी खास इंसान से मिल सकते हैं। आज आप उसे पूरे कॉन्फिडेंटली प्रपोज कर सकते हैं। आपको प्रपोजल आज स्वीकार भी किया जा सकता है।
Libra Career Horoscope Today, तुला करियर राशिफल
आज ऑफिस में सभी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कोशिश कें। आज एटीट्यूड के कारण आपको ऑफिस परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आज साइंटिस्ट, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखकों, ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए अच्छा दिन है। आज बैंकर और अकाउंटेट के लिए खास रहने की जरूरत है आपको दोपहर का समय खास सावधान रहना होगा। आज जिन लोगों को जॉब की जरूरत है, उन्हें दिन के खत्म होने से पहले तक नौकरी मिल सकती है। आज बिजनेसमैन को खास तौर पर सतर्क रहना होगा, आप किसी नई डील को साइन करने को लेकर या नए प्रोजेक्ट को लेकर आपको सावधान रहना होगा।
Libra Money Horoscope Today, तुला मनी राशिफल
आज आपकी फाइनेंशियल लाइफ हेल्दी रहेगी। आप फंड को एकत्र करने में सफल रहेंगे। आप प्रोपर्टी को भी बेच सकते हैं। आज महिलाएं ज्वैलरी में निवेश करने को लेकर ज्यादा उत्सुक दिखेंगी। अगर किसी सामाजिक कार्य के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। आज विदेशी सोर्स से बिजनेस किसी ना किसी तरह फंड को पा पाएंगे। आड आपको पति या पत्नी या भाई बहन से आर्थिक सहायता मिल सकती है। आज अगर आप बाहर घूमने गए है, तो ऑनलाइन पैसों को देते हुए सावधान रहें।
Libra Health Horoscope Today, तुला हेल्थ राशिफल
आज अफने दिन को योग और लाइट एक्सरसाइज से शुरू करें। सुबह सुबह योग का लाभ होता है, बॉडी अच्छा महसूस करती है। आज कुछ बुजुर्गों के गले में दर्द हो सकता है। आपको इंफेक्शन या कफ का इश्यू भी सुबह के समय हो सकता है। आप आज सांस से जुड़ी दिक्कत भी कर सकते हैं। आपको स्किन से जुड़ी दिक्कत भी आज हो सकती है। इसलिए खास ध्यान रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट