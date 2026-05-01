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तुला मासिक राशिफल: तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 मई तक का महीना, क्या रहेंगे टर्निंग प्वाइंट

May 01, 2026 05:44 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। तुला राशि वालों के लिए मई में क्या बदलाव आएंगे, हेल्थ, करियर और लवलाइफ को लेकर कैसा रहेगा मई का महीना…

तुला मासिक राशिफल: तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 मई तक का महीना, क्या रहेंगे टर्निंग प्वाइंट

Libra Monthly Horoscope for May 2026: आज पैसों को चॉइस करना है, लेकिन अपनी लाइफ में शांति भी बनाए रखनी है। पैसा और सेल्फ वर्थ को आज खास ध्यान देने की जरूरत है। इस महीने फुल मून आपको सिखाएगा कि कैसे पैसे कहां खर्च करने हैं और कहां सेव करने हैं।आपको बता दें कि सूर्य प्रैक्टिकल मनी को सपोर्ट करते हैं। आपके लिए अच्छा समय है कि आप सेविंग और कॉस्ट को देखें, जिसकी जरूरत है। इस महीने सूर्य वृषभ में जा रहे हैं तो आपको स्टडी, लीगल मैटर्स में खास फोकस करना होगा। आपके लिए यह महीना खास रहेगा, अगर आप गैसिंग को छोड़कर सिंपल फैक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे।एक शांत बजट, एक क्लियर मैसेज और एक ईमानदारी से ली गई लिमिट आपको कई साइलेंट दवाबों से बचाएगी, जो आपने इतने समय से लिए थे। इस तरह आप थोड़ा शांत फील करेंगे।

Libra Love Horoscope month, तुला लव राशिफल

इस महीले रिलेशनशिप आपको शांत फील होगा, जब उम्मीदें प्लेन तरीके से रखी जाएंगी। कोई आपके क्लोज आ सकता है। लेकिन उनको जानने की जरूरत होगी कि क्या आपके लिए स्पष्ट है। सिंगल लो उन लोगों को नोटिस करेंगे, जो उनके स्पेस का सम्मान करेंगे। आपको इस मामले को चार्म पर छोड़ देना है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो खर्च और इमोशनल सपोर्ट से आपको सिंपल बातचीत की जरूरत होगी।इस महीने के बीच में आप दोनों में गहरी बात हो सकती है। आप दोनों में विश्वास को लेकर सपोर्ट को लेकर डिस्कशन होगा।अपनी टोन को थोड़ा काइंड रखें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको अपनी जरूरत की बातों को भी खत्म करना है।

Libra Career Horoscope , तुला करियर मंथली राशिफल

आज काम में आपसे विनम्रता और लिमिट की प्रैक्टिस में मदद की जा सकती है। एक सीनियर क्लाइंट, कलीग और टीम मैंबर्स से आप हेल्प की उम्मीद कर सकते हैं? आपको अधिक एक्सेप्ट नहीं करना है और अपने डिस्कंफर्ट को अवाइड करने के लिए। जो काम हो सकता है और जिस काम में समय लगेगा, उसको लेकर साफ साफ कहें। जो लोग क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं वो उन्हें पैमेंट, जिलिवरी और लिखने में बदलाव करना होगा। बिजनेस ऑनर्स को किसी टर्म को सॉफ्ट नहीं करना सिर्फ किसी को खुश करने के लिए। स्टूडेंट्स लगातार प्रैक्टिस से अच्छे से लाभ पाएंगे।

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Libra Money Horoscope this month, तला मंथली मनी राशिफल

आज पर्सनल खर्च आपके लिए खास चीज होगी, जिसे आपको वॉच करना है। कपड़ों से लेकर खाना, ब्यूटी, गिफ्टस सोशल प्लान और कंफर्ट खरीददाररी आपको छोटे जरूर लग सकते हैं, लेकिन आपका बजट इन्हीं चीजों से खराब होगा। सिर्फ इसलिए खरीददारी ना करें कि ना कहना आपको अजीब लग रहा था। न्यू मून आपको शेयर्ड मनी को रिव्यू करने में मदद करेगा, ईएमआई, लोन, टैक्स और सेविंगमें। निवेश को लेकर शांति से चेर करें। ट्रैडिंग कर रहे हैं तो किसी और के कॉन्फिडेंस से प्रभावित ना हों। आपको फ्लेक्सिबल खर्चों के लिए एक क्लियर लिमिट रखनी चाहिए। आप इस महीने को एंजॉय कर सकते है बिना अपने आराम को खराब किए।

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Libra Health Horoscope this month, तुला मंथली राशिफल

आज आपकी बॉडी रिएक्ट कर सकती है, अगर आप एडजस्चमेंट करते हैं। आपकी लोअर बैक में दर्द हो सकता है, आपको स्किन से जुड़ी दिक्कत और शुगर इंबैलेंस हो सकता है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है और आपको थकान हो सकती अगर आप अपने आराम को इग्नोर करेंगे लंबे समय तक। आप अपने खिशनुमा फेस से थकान नहीं छिपा सकते हैं। समय पर खाएं और अच्छे से पानी पिए, शार्ट वॉक आपको फिर से सेंटर में ले आएंगे। ब्रैक लें, अगर आपको अधिक तनाव लग रहा है तो। महीने में आखिर में दिमाग थोड़ा बिजी रहेगा, इसलिए नींद का ध्यान रखें।

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Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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