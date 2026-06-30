तुला मासिक राशिफल जुलाई 2026: तुला राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
जुलाई 2026 तुला राशि के लिए सामाजिक पहचान, करियर में सुधार और स्वास्थ्य संबंधी सलाह का महीना है। रिश्तों में सतर्क रहें और दबाव से बचकर योजनाओं को धीरे-धीरे लागू करें। जानें इस महीने के महत्वपूर्ण संकेतन और सुझाव।
महीने की शुरुआत सामाजिक पहचान और नए कारोबारी विचारों के लिए उपयोगी है। दोस्त, भाई बहन और रिश्तेदार सहयोग करेंगे। ग्रहों के सामान्य संकेत बताते हैं कि लोगों से संबंध संभालने की आपकी क्षमता इस महीने बड़ा सहारा बनेगी। पहले सप्ताह के बीच में घर और मां की चिंता मन को परेशान कर सकती है। दूसरे सप्ताह में योजनाएं बनेंगी, लेकिन हर योजना तुरंत लागू नहीं होगी।
तुला लव राशिफल
पहले सप्ताह में बच्चों से मतभेद या घर की चिंता संबंधों पर असर डाल सकती है। बात कोव्यक्तिगत हमला न बनाएं। दूसरे सप्ताह में जीवनसाथी या कारोबारी पार्टनर से तालमेल सुधारने की कोशिश अपेक्षित परिणाम तुरंत न दे। दबाव डालने के बजाय कुछ समय दें। तीसरे सप्ताह में पार्टनर और भाई बहन आर्थिक या व्यावहारिक सहयोग कर सकते हैं। अंतिम सप्ताह में जीवनसाथी की सलाह घर का तनाव कम करेगी। शांत माहौल रिश्ते में भरोसा लौटाएगा।
तुला करियर राशिफल
पहले सप्ताह में सामाजिक काम, नेटवर्क और कारोबारी योजना से पहचान मिलेगी। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात उपयोगी हो सकती है। विद्यार्थियों को पेट की असुविधा या घर की चिंता के बावजूद दिनचर्या बनाए रखनी होगी। दूसरे सप्ताह में प्रतिस्पर्धा, कर्ज या कागजी मामले सुलझाने की योजना बनेगी, पर जल्द कार्रवाई नुकसान दे सकती है। तीसरे सप्ताह में वरिष्ठों की सलाह और समर्थन से करियर आगे बढ़ेगा। अंतिम सप्ताह शोध, प्रशासन और व्यवस्थित योजना के लिए अच्छा है। रुकावटें रहेंगी, लेकिन जीवनसाथी या भरोसेमंद पार्टनर की सलाह कारोबार का रास्ता साफ कर सकती है।
तुला धन राशिफल
दूसरे सप्ताह के अंत में अचानक आर्थिक राहत की उम्मीद बन सकती है। इसे तय आय मानकर खर्च न करें। तीसरे सप्ताह में काम के प्रदर्शन से कमाई बढ़ सकती है। परिवार का सहयोग भी मदद करेगा। बच्चों या जीवनसाथी की सेहत पर खर्च संभव है। अंतिम सप्ताह में लॉटरी, जुआ या तेज लाभ वाली योजना से दूरी रखें। बचत बढ़ाने के लिए पार्टनर के व्यावहारिक सुझाव पर ध्यान दें। सामाजिक संपर्क से कारोबार मिल सकता है, पर शर्तें लिखित रखें। ज्योतिष से अपनी कुंडली चेक कराएं फ्री में
तुला हेल्थ राशिफल
पहले सप्ताह में घर की चिंता और पेट की सामान्य परेशानी ध्यान मांग सकती है। भोजन हल्का रखें और तनाव में खाना न खाएं। दूसरे सप्ताह की निराशा मन को थका सकती है। तीसरे सप्ताह के अंत में बच्चों या जीवनसाथी की सेहत की चिंता बढ़ेगी। अपनी नींद और नियमित देखभाल न छोड़ें।
ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन
हर योजना को तुरंत लागू करना जरूरी नहीं। पहले जानकारी, खर्च और जिम्मेदारी साफ करें। रिश्ते में सुधार के लिए सामने वाले को समय दें। शांत प्रार्थना, नियमित भोजन और दिन का लिखित प्लान मदद करेगा। जोखिम वाले पैसे और डर या दिखावे पर आधारित सलाह से दूर रहें।
जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण दिन
1 से 7 जुलाई: सामाजिक पहचान और संपर्क बढ़ेंगे। घर, मां और बच्चों से जुड़ी चिंता भी
रहेगी।
8 से 14 जुलाई: योजनाएं बनेंगी, लेकिन कर्ज, विवाद और रिश्तों में जल्दबाजी न करें।
15 से 21 जुलाई: करियर, वरिष्ठों के सहयोग और आय में सुधार संभव है। परिवार की
सेहत पर ध्यान दें।
22 से 31 जुलाई: जीवनसाथी की सलाह बचत और घर के माहौल को बेहतर कर सकती है।
जोखिम वाले पैसे से बचें।
माह की सलाह
आपकी ताकत संबंध और संतुलन हैं। दबाव में भी इन्हें बनाए रखें। योजना, पैसा और पार्टनरशिप तीनों में लिखित स्पष्टता जरूरी होगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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