तुला मासिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Libra Horoscope masik Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। इस समय किसी रिस्क वाली शर्त के झांसे में ना आएं।

Libra monthly Horoscope for 1 October 2025 : अगर नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बैलेंस से आगे बढ़ें। इस महीने अगर फैसले ले रहे हैं, तो सोच समझकर लें। फ्रेंडशिप में स्पष्ट रहें। काम में छोटी जीत मिलेगी। इस समय तुला राशि वाले अधिक बैलेंस और कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, तो ईमानदार रहें। पैसा आपके पास रुकेगा , अगर आप सेविंग करेंगे। लगातार आराम और हल्की एक्सरसाइज से हेल्थ अच्छी होगी।

तुला लव राशिफल इस समय तुला राशि वालों की लवलाइफ सॉफ्ट और फेयर रहेगी। अगर आप पार्टनर के साथ हैं, तो ईमानदारी से बात करके आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैंष आपको एक दूसरे के साथ शेयर करके प्लान बनाना चाहिए। एक दूसरे के साथ किसी शांत जगह पर जा सकेंगे।सिंगल तुला राशि के लोग किसी दोस्त और कम्युनिटी और दोस्त से मिलेंगे। आपको धैर्य रखना होगा, प्यार से बोलन होगा और पार्टनर की बातों को सुनना होगा। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें और परिवार की भावनाओं को सम्मान दें।

तुला करियर राशिफल इस महीने तुला राशि वालों के लिए काम स्थिर और मददगार स्टेप्स के जरिए आगे बढ़ेगा। टीम वर्क और काम को सभी लोगों में सही से बंटवारा करके आप अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। बड़े कामों को पूरा करने के लिए स्पष्ट पलानिंग और छोटे डेली टारगेट का इस्तेमाल करें। किसी के साथ एक शांत मीटिंग आपके आगे बढ़ने के रास्ते खोलेगी।इस समय गॉसिप से बचें और फैक्ट पर फोकस करें। नए स्किल्स सीखने से आप आगे बढेंगे। अगर आपके पास आइडियाज हैं, तो जेंटली अपने सीनियर्स को बताएं।

तुला मनी राशिफल तुला राशि वालों के लिए इस महीने पैसा थोड़े-बहुत लाभ के साथ आएगा। आपको अपने खर्च पर नजर रखनी होगी। तनाव से बचने के लिए बजट बनाना होगा। खरीदारी या छोटे निवेश को लेकर आपको अलर्ट रहना होगा, सोच समझकर फैसले लेने होंगे, ये फैसले बाद में फायदेमंद हो सकते हैं। इस समय किसी रिस्क वाली शर्त के झांसे में ना आएं। अपने परिवार और बड़ों को प्रैक्टिकल एडवाइज लेने के बारे में कहें। पैसों को जोड़ने के लिए छोटे ऑप्शन देखें, जैसे वेस्ट को कम करके।

तुला हेल्थ राशिफल तुला राशि वालों की हेल्थ बेहतर होता है जब आप एक रुटीन को फॉलो करते हैं। अच्छी नींद लें, समय पर उठें, और एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए छोटी-छोटी सैर या हल्का योग करें। वेज खाना खाएं। अच्छे से पानी पिएं। लंबे समय तक स्क्रीन पर बिताए समय से ब्रेक लें और हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठें। अगर आप तनाव में हैं, तो सांस लेने के एक्सरसाइज करें या छोटी-छोटी,आदतें बड़े लाभ लाती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com