Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra monthly horoscope 1-31 December 2025 masik tula rashifal future predictions
तुला मासिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

तुला मासिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना…

Mon, 1 Dec 2025 06:53 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Libra Monthly Horoscope, तुला मासिक राशिफल (1-31) दिसंबर, 2025 : इस महीने आपका दिमाग क्लियर चलता रहेगा। रिश्तों में स्थिरता आएगी, काम में छोटी-छोटी जीतें मिलेंगी और मन शांत रहेगा। सीखने के मौके भी मिलेंगे। बस धैर्य रखें, नरमी से बोलें और रोजाना की शांत दिनचर्या बनाए रखें। धीमे-धीमे बढ़ते कदम आपको अच्छे परिणाम देंगे। प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे, दोस्ती और गहरी होगी और नया काम सीखकर फायदा मिलेगा। छोटे कामों पर ध्यान दें, कहीं अटक जाएं तो मदद मांग लें। हर छोटी सफलता पर खुशी मनाएं और दिन को आराम से प्लान करें। अगर आप धैर्य से चलेंगे और अपनी मूल्यों पर टिके रहेंगे तो सकारात्मक बदलाव क्लियर दिखेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: इस महीने रिश्तों में सहजता बढ़ेगी। साफ-सुथरी बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाएगी इसलिए सुनें ज्यादा और बोलें थोड़ा कम। जो सिंगल हैं, उन्हें दोस्तों या किसी सीखने वाले ग्रुप के जरिए कोई अच्छा, समझदार इंसान मिल सकता है। कपल्स के लिए छोटे-छोटे रूटीन।जैसे साथ में चाय पीना, टहलना या दिन की बातें शेयर करना, रिश्ते में भरोसा और खुशी बढ़ाने का काम करेगा। किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें। अपनी सीमाएं और भावनाएं समझने का समय दें। साथ बिताए छोटे-छोटे पलों को सेलिब्रेट करें और हर दिन हल्का-सा शुक्रिया कहना आदत बना लें। इससे रिश्ता अपने आप गहरा हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना? पढ़ें विस्तृत राशिफल

करियर राशिफल: काम में इस महीने निरंतर मेहनत आपके लिए अच्छे नतीजे लाएगी। एक-एक काम क्लियर तरीके से करें और एक प्रोजेक्ट पूरा करके ही दूसरा शुरू करें। टीमवर्क मदद करेगा। अपने आइडिया सरल और प्रैक्टिकल तरीके से शेयर करें। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर वह आपके समय और कौशल के हिसाब से ठीक बैठती है तो उस जिम्मेदारी को आप ले सकते हें। तनाव से बचने के लिए छोटे-छोटे नोट्स और दिन का हल्का प्लान बनाते रहें। इस महीने एक नया टूल या तरीका सीख लें। आगे फायदा मिलेगा। अपनी प्रगति पर खुशी मनाएं और अपनी ऊर्जा बड़े दिनों के लिए बचाकर रखें।

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति इस महीने संतुलित रहेगी। रोजमर्रा के खर्च पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो हल्की-सी बचत भी जल्दी बढ़ेगी। अचानक की खरीद से बचें और एक आसान-सा बजट बनाकर उसी पर चलें। अगर कोई निवेश का मौका आए तो उसकी पूरी जानकारी पढ़ें और भरोसेमंद लोगों से सलाह लेकर ही फैसला करें। छोटी देनदारियां खत्म करने पर ध्यान दें और बिल समय पर भरते रहें। महीने में कोई छोटा बोनस या गिफ्ट मिल सकता है जो मूड अच्छा कर देगा। एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें और हर महीने अपने सब्सक्रिप्शन जरूर चेक करें।

ये भी पढ़ें:कुंभ मासिक राशिफल : दिसंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत इस महीने तब अच्छी रहेगी जब रूटीन सरल और नियमित होगा। रोज थोड़ा चलें या हल्की एक्सरसाइज करें, नींद पूरी लें और खूब पानी पिएं। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें और काम करते वक्त बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेते रहें। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग तनाव कम कर देगी। खाना संतुलित रखें- ताजी सब्जियां, फल और हल्का भोजन। नींद का टाइम लगभग एक जैसा रखें। रोज कुछ मिनट गहरी सांसें लें और दिन में कभी-कभी मुस्कुराना याद रखें। इससे मूड भी अच्छा रहेगा और आप शारीरिक रूप से हल्का भी महसूस करेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Libra Tula Rashi tula rashi rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने