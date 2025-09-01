Libra monthly horoscope 1-30 September 2025 masik tula rashifal future predictions तुला मासिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 30 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Libra monthly horoscope 1-30 September 2025 masik tula rashifal future predictions

तुला मासिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 30 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वालों को सितंबर के महीने में सफलता के नए अवसर मिलेंगे।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 07:02 AM
share Share
Follow Us on
तुला मासिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 30 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Libra Monthly Horoscope, तुला मासिक राशिफल (1-30) सितंबर, 2025 : तुला राशि वालों को सितंबर के महीने में सफलता के नए अवसर मिलेंगे। क्लियर डिसीजन, नए कनेक्शन बनाने, शांत रहने, सावधानी से चीजें प्लान करने से और छोटे-छोटे स्टेप लेने से आपको लगातार सफलता मिलेगी। इस महीने ऊर्जावान बने रहेंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले समय लें, बातचीत आराम से करें और सिंपल रूटीन पर ध्यान दें। रिलेशनशिप को सुधारने के कई मौके मिलेंगे। समय का सही उपयोग करें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। छोटी-छोटी जीत मिलने पर भी जश्न बनाएं। ये जीत आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगी।

लव राशिफल- इस माह में लव लाइफ अच्छी रहेगी। कम्यूनिकेशन सुधरेगा, जिससे एक-दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं जागृत होंगी। सिंगल जातकों की किसी पार्टी के दौरान या किसी दोस्त के जरिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। कपल्स एक-दूसरे का भरोसा फिर से जीत सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक दूसरे की सुननी होगी और अपनी दिनचर्या शेयर करनी होगी। इस माह प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताएं। वादे करें। प्रेमी की तारीफ करें। धैर्य और ईमानदारी से रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। जिससे आप और करीब आ जाएंगे।

करियर राशिफल- आगे बढ़ने के लिए खुलकर विचार रखें और फेयर डिसीजन लें। जिन कार्यों में बैलेंस और डिप्लोमेसी की जरुरत होगी उन कार्यों को साथी और सीनियर अधिकारी द्वारा देखा जाएगा। जल्दी सफल होने के बजाए स्थिर सफलता पर ध्यान दें। अपना शेड्यूल प्लान करें। अपने वर्कस्पेस को साफ-सुथरा रखें। जरुरत पड़ने पर मदद भी ले लें। इस माह नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। उन जिम्मेदारियों को ही लें जिन पर आप काम करने में सक्षम हैं। शांति से बातचीत कर विवादों को दूर करें।

ये भी पढ़ें:वृषभ मासिक राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1- 30 सितंबर का समय?

आर्थिक राशिफल- इस माह आपको आर्थिक रूप से विशेष सावधान रहना होगा। बजट को रिव्यू करें। आवेगपूर्ण खरीदारी न करें। छोटे-छोटे सेविंग गोल्स बनाएं। पुराने प्रयासों से कुछ लाभ हो सकता है। इस समय कोई बड़ा खर्चा न करें। पहले क्लियर प्लान बनाएं और जब आपको भरोसा हो जाए कि आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है तब ही कुछ नया खरीदें। फाइनेंशियल टास्क किसी विश्वसनीय के साथ शेयर कर सकते हैं। रोजाना के खर्चों पर ध्यान देने और निवेश करने से आपकी स्थिति माह के अंत तक अच्छी हो जाएगी।

स्वास्थ्य राशिफल- डेली रूटीन को प्राथमिकता दें। जैसे- नींद पूरी लें। हल्की एक्सरसाइज करें और बैलेंस डाइट लें। हल्की सैर आपके मूड को भी अच्छा करेगी और पाचन संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी। मेडिटेशन करने से तनाव कम होगा और आप काम पर फोकस कर पाएंगे। डाइट प्लान फॅालो करें। किसी भी तरह की समस्या होने पर हेल्थ चेकअप करवा लें। हाइड्रेटड रहें और पूरी नींद लें। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से आप स्वस्थ रह सकते हैं।

ये भी पढ़ें:मेष मासिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 30 सितंबर तक का समय?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)