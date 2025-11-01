तुला नवंबर राशिफल: तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1- 30 नवंबर का समय? पढ़ें पूरा राशिफल

संक्षेप: Libra Monthly Horoscope 2025 November Tula Masik Rashifal : राशि चक्र की सातवीं राशि तुला है। इस राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला होती है। जानें नवंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Monthly Libra Horoscope November 2025, तुला मासिक राशिफल नवंबर 2025: तुला राशि वाले नवंबर के महीने में सोच-समझकर ही फैसले लें। इस महीने कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। रिश्ते मजबूत बनेंगे। पैसों के मामले में महीना अच्छा होगा। सेहत का ध्यान रखें।

तुला नवंबर लव राशिफल ईमानदारी और छोटी-छोटी बातों से आपका रिश्ता इस महीने गहरा होगा। जो लोग सिंगल हैं, वो किसी इवेंट में खास शख्स से मिल सकते हैं। खुले मन और दिल से मिलें। जो लोग रिश्ते में हैं, वो पार्टनर को ध्यान से सुनें और उन्हें समझने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ अपने प्लान भी शेयर करें। गुस्से को ना दबाएं। छोटे-छोटे सरप्राइज से पार्टनर को खुश कर दें। वादों को निभाएं। व्यस्त दिनों में पार्टनर की मदद करना ना भूलें। उनका ध्यान रखें।

तुला नवंबर करियर राशिफल इस महीने अपना काम पूरा करें। काम के मामले में कुछ जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद इंसान की सलाह लें। नए काम को सोच-समझकर ही करें। हफ्ते भर के लिए अपना एक लक्ष्य बना लें कि कब, क्या और कैसे करना है। कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। धैर्य बनाए रखें।

तुला नवंबर आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में नवंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए सही जाने वाला है। छोटी-छोटी बचत से फायदे होंगे। अपने खर्चों पर ध्यान रखें। रोज का एक बजट बना लें। इससे फायदा मिलेगा। अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके आप साइड में कोई काम करके एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के दौरान रिस्क ना लें। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी भरोसेमंद इंसान से पहले सलाह लें। इस महीने के लिए इमरजेंसी फंड बनाकर रखें।

तुला नवंबर स्वास्थ्य राशिफल छोटी-छोटी आदतों से आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। रूटीन को फॉलो करें। रोजाना टहलें। समय पर खाएं। हल्का और बैलेंस्ड डाइट लें। फल और सब्जियां ज्यादा खाएं। तनाव कम करना हो तो गहरी सांस लें। हल्की स्ट्रेचिंग करें। देर रात तक मोबाइल और लैपटॉप में ना लगे रहें। अच्छी नींद लें। जरूरत हो तो डॉक्टर से रूटीन चेकअप जरूर करवाएं।

तुला राशि के गुण ताकत: आदर्शवादी, आकर्षक, कलात्मक, मिलनसार, उदार

कमजोरी: अस्थिर, आलसी, टालमटोल करने वाले

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का भाग: गुर्दे और मूत्राशय

स्वामी ग्रह: शुक्र

भाग्यशाली दिन: शुक्रवार

भाग्यशाली रंग: भूरा

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रत्न: हीरा

प्राकृतिक मेल: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी संगतता: मेष, तुला

सामान्य संगतता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम संगतता: कर्क, मकर

