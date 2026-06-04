तुला राशिफल 4 जून 2026: तुला राशि वालों के लिए लवलाइफ में इमोशनली टफ, गुस्से पर काबू रखें
Libra Horoscpe today: तुला राशि के लिए समय आज अच्छा है, लवलाइफ को लेकर कुछ दिक्कतें है और कुछ हेल्थ को लेकर दिक्कतें है, लेकिन सभी धीरे-धीरे सही हो जाएंगी। यहां पढ़ें तुला राशि का आज का पूरा राशिफल
Aaj ka tula Rashifal: आज का दिन तुला राशि वालों के लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। एक तरफ लवलाइफ में इमोशंस आप पर भारी पड़ेगें। हेल्थ में गुस्सा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बिजनेस और निवेश में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सतर्कता तो बरतनी ही होगी। करियर में आपको थोड़ा शांत होकर चीजों को गेखकर चलना होगा।
तुला लव राशिफल
आज तुला राशि वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। आप इमोशनल तौर पर एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। चीजें आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं। इसलिए परेशान ना हों और एक दूसरे का साथ थें, मेंटली भी एक दूसरे को सपोर्ट करें। आज के दिन लाइफ पार्टनर के साथ आपका तालमेल फिर भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन रिश्तों में थोड़ी सा रुखापन महसूस हो सकता है। किसी नए रिलेशनशिप में जा हरहे हैं, तो सामने वाले इंसान का मन टटोलने की कोशिश करें।
तुला करियर राशिफल
आज तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है, लेकिन आपको इस समय थोड़ा खास ध्यान देना होगा। कोशिश करें कि आपके जो पेंडिंग काम हैं, उन्हें समय पर पूरा करें। इससे आपको लाभ होगा। वहीं ऑफिस में आप सभी से तालमेल बनाकर चलें। आपको सभी को साथ लेकर एक टीम के तौर पर चलना है, तभी आपको लाभ होगा। इससे आपके लिए चीजें और भी अच्छी होंगी। आपके लिए कुल मिलाकर समय अच्छा है।
तुला बिजनेस राशिफल
तुला राशि वालों के लिए बिजनेस की स्थिति अच्छी है। आपकी बिजनेस भी चल रहा है। इस समय आपको बिजनेस के फ्लो को कम और रोकना नहीं है। जो जैसा है, वैसे ही चलने दें। कुछ मामलों में आपको खास ध्यान देना है, जैसे किसी भी प्रशासनिक मामले में आपको इंटरफेयर नहीं करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है, जो आपको दिक्कत करे। इस समय सरकारी तंत्र से किसी भी तरह की पंगेबाजी मत करिएगा, नियमों का पालन करें। निवेश के लिए इस समय अनुकूल है, आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन निवेश में चाहे घर खरीद रहे हों या शेयर सावधानी दोनों में जरूरी है।
तुला हेल्थ राशिफल
तुला राशि वालों की स्थिति हेल्थ के मामले में अच्छी है। आपके लिए इस समय चीजें अच्छी है, लेकिन हेल्थ में गुस्सा आपको परेशान करेगा। गुस्सा बढ़ने से आपके लिए कई चीजें खराब हो सकती हैं। दरअसल मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं, जहां से उनकी पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। इस प्रभाव के कारण आपको अपने क्रोध पर थोड़ा काबू रखना होगा। पंचमेश भी षष्ठ भाव में हैं, इसलिए आपको अपनी मानसिक स्थिति पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। इसलिए मानसिक रूप से शांत रहें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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Purvanchal Ratna Award
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Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
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विशेषज्ञता
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