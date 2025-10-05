Libra Horoscope Weekly Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik rashifal 5 october-11 OCtober 2025 future prediction तुला साप्ताहिक राशिफल: 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Libra Horoscope Weekly Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik rashifal 5 october-11 OCtober 2025 future prediction

तुला साप्ताहिक राशिफल: 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Sapthaik Horoscope 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2025: राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयSun, 5 Oct 2025 06:59 AM
तुला साप्ताहिक राशिफल: 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक का समय तुला राशि के लिए कैसा रहेगा?

Libra Weekly Horoscope 2025, तुला साप्ताहिक राशिफल (5- 11 अक्टूबर, 2025): शांत तरीके से आप चॉइस लेंगे। रिलेशनशिप तब सुधरेंगे, जब आप प्यार से बोलेंगे। इस वीक तुला राशि वाले शांत और फोकस्ड रहेंगे। रिलेशनशिप इंप्रूव रहेंगे, अगर आप प्यार से बोलेंगे। पैसों से जुड़े मामलों को सावधानी से रिव्यू करने की जरूरत है। शार्ट ब्रैक लें, बैलेंस रहें और अपने प्लान को अचीव करने योग्य बनाएं। छोटे स्टेप्स गोल की तरफ उठाएं।

तुला साप्ताहिक लव राशिफल

सिंगल तुला राशि वाले आज किसी खास से मिलेंगे। अभी की पार्टनरशिप में अधिक बोलने के बजाय सुनने से लाभ होगा। किसी भी आलोचना के लिए तैयार रहें। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए क्लियर प्लान बनाएं। इस समय तुला राशि वालों को अपने आगे बढ़ने पर विश्वास करना चाहिए। वादे को निभाएं और एक दूसरे को सपोर्ट करें। हर छोटे इंटरेक्शन के दौरान केयर करें।

तुला साप्ताहिक करियर राशिफल

इस वीक तुला राशि के लोगों को वर्किंग लाइफ में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लगातार काम पर फोकस करके और स्पष्ट प्राथमिकताओं के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। छोटी जीत क्रेडिबिलिटी बनाती है। अपने पार्टनर के साथ विनम्र होकर बात करें। खासकर अगर गतलफहमियां हो गई हैं, तो सोच समझकर सही करें। वास्तविक गोल्स बनाएं। टाइम मैनेजमेंट से आपको तनाव नहीं होगा।

तुला साप्ताहिक मनी राशिफल

आर्थिक रूप से, तुला राशि वालों को इस वीक बजट का रिव्यू चाहिए और अचानक बड़ी खरीदारी से बचना चाहिए। छोटी-छोटी सेविंग्स तब बढ़ती हैं जब आप रोजाना के खर्चों पर नजर रखते हैं और एकस्ट्रा खर्चों को कम करें। इनकम बढ़ाने का एक सेफ तरीका देखें। शेयरिंग खर्चों के मामले में सावधान रहें। सहमति देने से पहले शर्तों पर स्पष्ट रूप से डिस्कस करें। रिस्क भरी प्लानिंग से बचें और डॉक्यूमेंट्स को मैनेज रखें।

तुला साप्ताहिक हेल्थ राशिफल

अगर आप सिंपल रुटीन और सिंपल आदतें बनाए रखते हैं, तो तुला राशि वालों का हेल्थ अच्छी रहती है। रोजाना समय पर नींद, हल्की एक्सरसाइज, एनर्जी बढ़ाने के लिए छोटी सैर का लक्ष्य रखें। शाकाहारी भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और देर रात भारी नाश्ता करने से बचें। बिजी दिनों में तनाव कम करने के लिए ब्रीद्रिंग एक्सरसाइज करें। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो जल्दी आराम करें और अतिरिक्त तनाव से बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)