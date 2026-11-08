तुला साप्ताहिक राशिफल (8-14 नवंबर):इस वीक राहु, बुध,मंगल का असर, काम की क्वालिटी चेक

Tula rashi : बुध मार्गी होने और शुक्र की चाल सुधरने के करीब आप पुरानी गलतफहमी को नए ढंग से समझ पाएंगे। फिर भी किसी से तुरंत बदल जाने की अपेक्षा न करें। स्नेह को नियमित व्यवहार से मजबूत करें।

इस सप्ताह शुरुआत में लोगों से मिलने और घर के माहौल को बेहतर बनाने की इच्छा बढ़ेगी। चंद्रमा आपकी ही राशि तुला में है। सूर्य और वक्री बुध भी यहीं हैं। इसलिए आप अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना चाहेंगे, लेकिन कभी जरूरत से ज्यादा सोच भी सकते हैं। परिवार में छोटा कार्यक्रम, किसी करीबी का आना या घर के काम को लेकर सकारात्मक बातचीत हो सकती है। लोग आपकी राय सुनेंगे। यह अच्छी बात है, पर हर किसी की उम्मीद पूरी करने का दबाव अपने ऊपर न लें। शुक्र बारहवें भाव में वक्री है। आराम और सुविधा पर खर्च का मन भी बन सकता है। 10 नवंबर के बाद चंद्रमा वृश्चिक के दूसरे भाव में आएगा। पैसा, परिवार और बोलचाल को लेकर अधिक गंभीरता आएगी। घर में किसी भुगतान, बचत या जिम्मेदारी पर चर्चा करनी पड़ सकती है। मधुर भाषा आपके लिए रास्ता आसान करेगी। यदि किसी बात को लेकर तनाव है तो सही समय पर समझाएं। शनि छठे भाव में वक्री है। इसलिए पुरानी कार्यसूची, स्वास्थ्य की दिनचर्या और लंबित कामों को व्यवस्थित करने का दबाव बना रहेगा। छोटी परेशानियों को जमा न होने दें। 12 नवंबर दोपहर बाद चंद्रमा धनु के तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। सप्ताहांत में फोन, छोटी यात्रा और फॉलोअप बढ़ सकते हैं। मंगल कर्क के दसवें भाव से सिंह के ग्यारहवें भाव में पहुंचेगा। गुरु और केतु भी ग्यारहवें में हैं। इससे आय, संपर्क और नई योजना की इच्छा तेज हो सकती है, लेकिन हर नए परिचय का लाभ तुरंत नहीं मिलेगा। राहु पांचवें भाव में है। इसलिए तारीफ या अनुमान से ज्यादा अपने काम की गुणवत्ता देखें। उत्साह बनाए रखें और शरीर को जरूरत से ज्यादा न थकाएं।

तुला की इस सप्ताह लवलाइफ कैसी? रिश्तों में शुरुआत नरमी और परिवार से मिलने वाले सहयोग की हो सकती है। आपकी राशि का चंद्रमा भावनाओं को खुलकर कहने का साहस देगा। साथी किसी घरेलू काम में मदद कर सकता है। परिवार की छोटी खुशी साझा करना भी प्रेम बढ़ाएगा। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें बातचीत में सहजता मिल सकती है। फिर भी किसी परिचय को जल्दी बड़ी उम्मीद न बनाएं। सूर्य और वक्री बुध आपकी राशि में हैं। इसलिए अपनी भावनाएं बताएं, लेकिन दूसरे व्यक्ति की बात भी पूरी सुनें। मध्य में दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार की भूमिका बढ़ाएगा। घर के खर्च, भोजन या किसी कार्यक्रम का निर्णय मिलकर करें। छोटी बात पर आपका लहजा तीखा हुआ तो उसका असर देर तक रह सकता है। शुक्र बारहवें भाव में वक्री होने से पुरानी भावनात्मक उलझन या निजी असंतोष फिर याद आ सकता है। सभी बातें एक ही शाम में सुलझाने की जरूरत नहीं। कभी थोड़ा निजी समय भी संबंध को राहत देता है। बाद के हिस्से में तीसरे भाव का चंद्रमा संवाद को फिर सक्रिय करेगा। किसी दूर के प्रिय व्यक्ति से फोन या मुलाकात का अवसर बन सकता है। जो शादीशुदा हैं, वे साथ छोटा काम या यात्रा तय कर सकते हैं।

तुला का यह सप्ताह करियर कैसा रहेगा? विद्यार्थियों के लिए पहला हिस्सा ध्यान और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। अपनी राशि के चंद्रमा और बुध से नोट्स व्यवस्थित करने, उत्तर समझाने और प्रस्तुति देने में मदद मिल सकती है। लेकिन वक्री बुध पुराने पाठ की दोबारा जांच भी मांगता है। परीक्षा की तारीख, पाठ्यक्रम और दस्तावेज ठीक रखें। दिनचर्या को इतना व्यस्त न करें कि पढ़ाई का शांत समय ही न बचे। शनि छठे भाव में मेहनत का महत्व समझाता है। नौकरी में लोग आपकी राय सुन सकते हैं। शुरुआती हिस्से में प्रस्तुति, ग्राहक से बातचीत या परिवार के कारण बने किसी उपयोगी संपर्क से काम आसान होगा। मध्य में दूसरे भाव का चंद्रमा वित्तीय चर्चा और टीम में बोलचाल पर ध्यान दिलाएगा। किसी मीटिंग में अधूरी जानकारी के साथ वादा न करें। जो काम पिछली बार रुका था, उसका स्पष्ट फॉलोअप करें। वरिष्ठ के सामने शांत तथ्यों से अपनी बात रखना ज्यादा प्रभावी रहेगा। बाद में तीसरे भाव का चंद्रमा संपर्कों और छोटे कार्यों को बढ़ाएगा। मंगल ग्यारहवें भाव में आने से टीम और नेटवर्क की गतिविधि तेज हो सकती है। गुरु वहां सहयोगी सोच दे सकता है, जबकि केतु कभी उपलब्धि के बाद भी असंतोष पैदा करेगा। इसलिए नई परियोजना की घोषणा से पहले जिम्मेदारी और संसाधन लिखें। कारोबार में लाभ की संभावना समझने के लिए पुराने ग्राहकों की जरूरतें देखें। केवल बाहरी प्रशंसा पर निर्णय न करें।

तुला का यह सप्ताह धन कैसा रहेगा? शुरुआत में परिवार या काम से आर्थिक सहयोग का एहसास हो सकता है। आपकी राशि में चंद्रमा और बुध वित्तीय योजना पर सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन शुक्र बारहवें भाव में वक्री होने से सुविधा, यात्रा या पसंद की वस्तुओं पर खर्च का मन भी बनेगा। कोई रकम आए तो उसे पूरी तरह अतिरिक्त पैसा न मानें। महीने के बाकी बिल पहले गिनें। घर के कार्यक्रम में खर्च तय करके चलें। मध्य हिस्से में दूसरे भाव का चंद्रमा बचत और परिवार के जरूरी भुगतान पर ध्यान दिलाएगा। पुराने लेनदेन, बैंक खाते और किसी से साझा खर्च की सूची बनाएं। शनि छठे भाव में है। इसलिए किस्त, शुल्क और छोटे बकाये अनदेखे न छोड़ें। अगर कोई निवेश प्रस्ताव बार बार जल्दी करने को कह रहा है, तो रुककर जानकारी जुटाएं। लाभ का कोई दावा आपकी जोखिम उठाने की सीमा से बड़ा नहीं होना चाहिए। सप्ताह के बाद के हिस्से में मंगल ग्यारहवें भाव में पहुंचेगा। आय बढ़ाने के विचार, नया ग्राहक या किसी पुराने परिचय से अवसर की चर्चा हो सकती है। गुरु यहां भविष्य का लक्ष्य दिखाएगा, लेकिन केतु तुरंत संतोष नहीं देगा। राहु पांचवें भाव में अनुमान आधारित लाभ की ओर ध्यान खींच सकता है। इसलिए अपनी जरूरत और जोखिम अलग रखें। छोटी, लगातार बचत और स्पष्ट हिसाब इस सप्ताह सबसे मजबूत आधार रहेंगे।

तुला का यह सप्ताह कैसा रहेगा शुरुआत में मानसिक सक्रियता बढ़ेगी। लोगों से लगातार मिलना और काम संभालना अच्छा लगेगा, लेकिन बीच में आराम जरूरी होगा। आंखों पर स्क्रीन का दबाव या नींद की कमी से सामान्य असहजता हो सकती है। खासकर लगातार मोबाइल देखने पर छोटे ब्रेक लें। अपनी राशि के चंद्रमा से शरीर की जरूरत को पहचानना आसान होगा, बशर्ते उसे अनसुना न करें। मध्य में दूसरे भाव का चंद्रमा भोजन और मन की स्थिरता पर ध्यान दिलाएगा। बाहर के खाने या अनियमित समय पर भोजन से बचें। तनाव में जल्दी जल्दी खाना भी ठीक नहीं। शनि छठे भाव में है। इसलिए रोज की हल्की कसरत और समय पर सोना सबसे जरूरी रहेगा। कोई लक्षण लगातार परेशान करे तो चिकित्सक की सलाह लें। ज्योतिषीय संकेत को जांच या इलाज का विकल्प न बनाएं। बाद में तीसरे भाव का चंद्रमा भागदौड़ बढ़ा सकता है। छोटी यात्रा में भी सड़क पर पूरा ध्यान रखें। मंगल ग्यारहवें भाव में ऊर्जा और लोगों से मिलने की इच्छा बढ़ाएगा, मगर हर निमंत्रण स्वीकार न करें। कंधों में खिंचाव या थकान महसूस हो तो कुछ देर विश्राम लें। अच्छे सप्ताह को पूरा करने के लिए शरीर की सीमा का सम्मान करना भी जरूरी है।