तुला राशिफल (25 अक्टूबर 2026): रिश्तों और पैसों के मामले में आज संभलकर लें फैसले, जानें शुभ अंक और रंग
आज का तुला राशिफल 25 अक्टूबर 2026: जानें तुला राशि वालों का करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। पढ़ें आज का शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ मुहूर्त और दिन में क्या करें व क्या करने से बचें।
Libra Horoscope Tula Rashifal 25 October 2026: पच्चीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि के छठे भाव में रहेगा। जरूरी काम निपटाने, उलझी प्रक्रिया समझने और दिनचर्या व्यवस्थित करने पर ध्यान देना उपयोगी होगा। शाम के समय चंद्रमा मेष राशि के सातवें भाव में जाएगा। तब अकेले समाधान खोजने के बजाय बातचीत और सहयोग की जरूरत अधिक महसूस हो सकती है, हालांकि सामने वाले की सहमति निश्चित नहीं है। किसी असहमति को विरोध या छिपी मंशा मानने से बचें। निजी जानकारी जरूरत के अनुसार साझा करें, लेकिन सामान्य संवाद बंद न करें। आज आपकी प्राथमिकता हर मोर्चे पर आगे निकलना नहीं, जरूरी जिम्मेदारियां ठीक ढंग से संभालना होनी चाहिए।
तुला राशि का करियर राशिफल
गुरु कर्क राशि के दसवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। काम की समझ दिखाने के अवसर मिल सकते हैं, पर जिम्मेदारी और अपेक्षाएं भी साथ रहेंगी। किसी वरिष्ठ को परिणाम बताना हो तो किए गए काम, बाकी हिस्से और जरूरी सहायता का स्पष्ट विवरण दें। पदोन्नति या प्रशंसा अपने आप मिलने का अनुमान न लगाएं। शनि मीन राशि के छठे भाव में वक्री हैं। लगातार अभ्यास, कठिन काम को हिस्सों में बांटना और प्रक्रिया की कमियां सुधारना रचनात्मक रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी केवल प्रश्नों की संख्या नहीं, गलत उत्तरों के पीछे की वजह भी देखें। नौकरी खोज रहे हों तो आवेदन की शर्तों से अपने अनुभव का मिलान करें। दूसरों की गति देखकर अपनी तैयारी कमजोर न मानें। उपलब्ध समय के भीतर पूरा होने वाला लक्ष्य अधिक उपयोगी रहेगा।
तुला राशि का आर्थिक राशिफल
राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी व्यक्तिगत जोखिम लेने की इच्छा और समूह से मिलने वाले लाभ की अपेक्षा के बीच सावधानी मांगती है। किसी परिचित के उत्साह को निवेश का पर्याप्त आधार न बनाएं। उधार लेना जरूरी हो तो रकम के साथ वापसी का स्रोत और किस्त का बोझ भी लिखें। केवल असुविधा टालने के लिए नया कर्ज लेना उलझन बढ़ा सकता है। खरीदारी में जरूरी वस्तु और आकर्षक विकल्प अलग रखें। किसी भुगतान की पुष्टि बाकी हो तो उसके भरोसे अगला खर्च तय न करें। साझा खर्च का हिसाब साफ रखना रिश्तों में भी अनावश्यक खिंचाव कम करेगा।
तुला राशि का लव राशिफल
शाम के समय रिश्तों से जुड़े मुद्दे अधिक ध्यान मांग सकते हैं। साथी से सहयोग चाहिए तो अपनी जरूरत सीधे बताएं, यह न मानें कि वे बिना कहे समझ जाएंगे। कोई पुरानी बात उठे तो वर्तमान समस्या से उसका संबंध पहले स्पष्ट करें। शुक्र तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि में वक्री हैं। अपनी पसंद, अपेक्षाओं और रिश्ते में निभाई जा रही भूमिका पर दोबारा विचार करना उपयोगी हो सकता है। इससे अनुकूल परिणाम निश्चित नहीं होता। अविवाहित पाठक किसी बातचीत को तुरंत प्रतिबद्धता का संकेत न मानें। परिवार में काम के बंटवारे पर चर्चा हो तो आरोपों के बजाय उपलब्ध समय और वास्तविक क्षमता की बात करें।
तुला राशि का स्वास्थ्य राशिफल
काम पूरा करने की कोशिश में भोजन, पानी और विश्राम की अनदेखी न करें। आज अपने शरीर की स्थिति को दूसरों की सक्रियता से न मापें। लंबे समय तक बैठे रहने वाले पाठक बीच में उठकर हल्का चल सकते हैं। यदि थकान महसूस हो तो गैरजरूरी काम घटाएं और कठिन काम के बीच छोटा विराम रखें। किसी लक्षण के आधार पर स्वयं बीमारी तय करना या दवा बदलना उचित नहीं होगा। लगातार परेशानी हो तो योग्य चिकित्सक की सलाह लें। सोने से पहले काम के संदेश देखते रहने के बजाय अगले दिन की छोटी सूची बनाकर मन को विराम दें।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- बहुरंगी
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:27 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- आज के जरूरी कामों में पहले उस विषय को चुनें जिसका अगला कदम आपके नियंत्रण में है। किसी सहयोगी से मदद मांगते समय काम का दायरा, जरूरी जानकारी और अपेक्षित परिणाम एक साथ स्पष्ट कर दें।
क्या न करें- अधूरी सूचना पर किसी को अपना विरोधी न मानें। परीक्षा, नौकरी या पैसों के मामले में अपनी तैयारी से अधिक दावा न करें और दबाव में ऐसा वादा न करें जिसे निभाना कठिन हो।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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