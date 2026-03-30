तुला राशिफल 30 मार्च: तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए आज 30 मार्च का दिन कैसा रहेगा।पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Today 30 March 2026 : आज सभी परेशानियों को अच्छे से और कॉन्फिडेंस से फॉलो करें। आपको लव अफेयर के इश्यूज को सोल्व करना है। आपको सीनियर्स की सभी उम्मीदों पर खरा उतरना है। धन को कोशिश करें कि सावधानी से संभालें। आपके हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें आज सामने आ सकती हैं. लेकिन कोशिश करें ईगो को लवलाइफ से दूर रखें। आपको करियर से जुड़े प्लान में खास तौर पर प्लान करना है। आपको काम में नए रोल लेने हैं। आज लाइफस्टाइल से जुड़ी दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं।
Libra Love Horoscope Today, तुला लव राशिफल
आपको आज लवलाइफ में ईगो से जुड़े मामले में समझौता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज पार्टनर के लिए समय निकालें। कोशिश करें कि अपनी बात को पार्टनर को समझाने की कोशिश करें , आज कुछ महिलाएं आपकी बातों को गलत ले सकती हैं। इससे लवलाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय है कि वो अपने क्रश को प्रपोज कर सकते हैं। आपके मन में जो फीलिंग्स हैं, वो खुलकर इजहार करें। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको वहां से हां मिल सकती है। कुछ लोगों को इस बात में भी खुशी मिलेगी कि उनका एक्स लवर उनकी लाइफ में वापस आ सकता है। आज लवलाइफ की दिक्कतों को सुलझा लें, आपको अपने लवर को अधिक से अधिक प्यार करना है, जिससे ब्रैकअप की नौबत ना आएं।
Libra Career Horoscope Today, तुला करियर राशिफल
आज करियर में आपके दिकक्तें सामने आ सकती हैं। आपको काम में तनाव और प्रैशर फील हो सकता है। आपको प्रोफेशनल लाइफ में ईगो को छोड़ना गै और आपको जो काम दिया गया है उस पर फोकस करें। आपको अपने प्रोजेक्ट से जुड़े टेक्निकल स्किल्स को सीख लें और किसी दिए गए असाइनमेंट से जुड़ी कंफ्यूजन को अच्छे से समझकर दूर कर लें। आपको क्लाइंट को प्रैजेंट करना है, इसलिए आपके सामने सभी प्वाइंट्स क्लियर होने चाहिए। आज दिन का पहला भाग आपके लिए दिक्कतें देने वाला रहेगा, लेकिन बिजनेसमैन को खास तौर पर एकस्ट्रा सावधान रहना होगा। आपको नईडील या नया प्रोजेक्ट लेते समय सावधान रहना होगा।
Libra Money Horoscope Today, तुला मनी राशिफल
आज आपको म्यूचअल फंड में पैसा निवेश करना होगा, आपको फिक्सडिपॉजिट में भी पैसा लगाना चाहिए। आपको बड़े निवेश को लेकर पैसा नहीं लगाना है। आपको प्रोपर्टी से जुड़ी दिक्कतें आज सामने आ सकती हैं। आज कुछ लोग फाइेंशियल तौर पर जो भी मामले हैं, उनको लेकर कोई भी मामला बचा ना रहने दें, सभी मामलों को भाई-बहनों के साथ सुलझा लें। आपको इस समय पैसा लग्जरी चीजों पर खर्च नहीं करना है, कोशिश करें कि पैसों को बचाना सीखें, पैसों को बुरे समय के लिए सेव करें और बेफिजूल में पैसा खर्च ना करें। बिजनेसमैन तो आज फंड से जुड़ी दिक्कतों से परेशान हो सकते हैं, आपको इसके लिए तुरंत समाधान की जरूरत है।
Libra Health Horoscope Today, तुला हेल्थ राशिफल
आज हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। आपको आंखों और कानों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है। महिलाओं को गायनी से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको ब्रीदिंग से जुड़ी परेशानी भी परेशान कर सकती है। वायरल फीवर, गले में दर्द और डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें भी आपको परेशानी दे सकती हैं। बुजुर्गों में जोड़ों में और घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आज सीढियां चढ़ने से बचें। बच्चों को बाहर खेलते समय चोट लग सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट